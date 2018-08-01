В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ремонтировать дорогу не планируют Говорят, дорога Феодосия – Краснокаменка находится в настолько удручающем состоянии, что скоро и чинить-то будет нечего. В августе 2017 года селевым потоком с нее снесло асфальт, а также бетонный мост. После каждого дождя её всё сильнее размывает. Водители автобусов из Феодосии периодически отказываются ездить в данном направлении. Местные утверждают, что до 2013 года здесь засыпали ямы, делали заплатки, но потом все пустили на самотек. Люди сетуют, что в ближайшие лет пять эту дорогу «точно не планируют ремонтировать». Рассказывают, что сложность состоит в том, что сначала нужно расчистить русло и сделать берегоукрепление ручья, который делит поселок на две части. Мол, при больших осадках ручей выходит из берегов своего обычного русла, затем вода и грязь смывают за собой асфальт, деревья, машины, мосты и т. д. А эту проблему, увы, решать никто не хочет. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 492 от 17 августа 2018 года Еще статьи: Вместо могилы будет асфальт Говорят, что... инициатива дорожников – наказание для людей Чиновники и столбы Говорят, что... детей лечат в палатах с сырыми стенами Говорят, что... делают неправильные «лежачие полицейские»