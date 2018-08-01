Когда не грабят

Херсонес Таврический преображается и дарит уникальные предметы

На днях в крымском информпространстве появилась любопытная дискуссионная тема. Дескать, при Украине Херсонес Таврический просто грабили — более-менее интересные находки уходили или в Киев, или за рубеж, на чёрный рынок. Но ряд сотрудников музея-заповедника не согласились с таким мнением, уверяя, что и при Украине шли работы и находки серьёзные были, и открытия, и всё это оставалось нашим достоянием. Как бы там ни было, дискуссия, похоже, будет продолжаться. В древнем городе тем временем идут глобальный ремонт и реставрация, а археологи нашли уникальную печать.

Куртина спасена

Несколько недель назад в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе закончилась серьезная реконструкция «Куртины 19-й» — одной из частей системы оборонительных сооружений древнего Херсонеса. На протяжении многих лет куртина разрушалась, музей неоднократно предпринимал попытки её спасти (это к вопросу о работе объекта и возможностях работы для его сотрудников, которые были при Украине). Сейчас же состояние этой части оборонительной стены не вызывает опасений. Более того, теперь здесь снова можно безопасно водить туристов, посетителей заповедника. И это — лишь одна из многих позитивных новостей, приходящих из Херсонеса Таврического, заслуживающего отдельной большой статьи (о чём мы намерены рассказать в одном из ближайших номеров). Сейчас же мы решили обратить внимание на уникальную находку, обнаруженную недавно.

Гераклей, стеннон херсонесский

Во время раскопок на северном берегу территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе при внимательном изучении руин очередного эллинистического дома археологи обнаружили уникальную печать греческого чиновника, предназначавшуюся для опечатывания государственных документов или предметов. Об этом журналистам сообщила сотрудник отдела античного мира Эрмитажа, руководитель экспедиции Надежда Новоселова. «В этом году при внимательном изучении эллинистического дома нам удалось открыть печать чиновника, по-гречески он назывался стеннон, который отвечал за городскую жизнь древнего Херсонеса», — рассказала она. Печать выполнена из камня халцедон в виде штемпеля, на котором «выгравированы» имя местного чиновника — Гераклей — и его личные символы — в древности разнообразная символика была в большом ходу, подобным вопросам придавалось большое значение.

Ориентировочно херсонесская печать, найденная российскими археологами на северном берегу городища, была изготовлена в IV веке до нашей эры (есть мнение и о третьем веке до нашей эры, впрочем).

«Это уникальная находка, точных аналогов нет. Сейчас ведется большая работа, в том числе моими коллегами, филологом, эпиграфистом Анной Сергеевной Намойлик, которая работает в херсонесском музее», — добавила Новоселова.

Итак, с одной стороны, это государственная печать, с другой — прекрасный образец камнерезного искусства эллинистического времени. «И государственные штампы, и резные камни известны в античном мире, но сочетание в одном предмете двух качеств делает его находкой особой значимости», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Археологические исследования на северном берегу Херсонеса продолжаются уже пять лет, и кто знает, чем ещё «поделится» древний город с археологами на этом участке раскопок?..

Помогает и «Таврида»

Но не только северный берег городища обогащает коллекцию музея-заповедника. Работы, естественно, идут на многих участках, и направление, специфика у них различные. Даже вне древнего городища. И это связано с преобразованием Крыма, со строительством, идущим сейчас на территории полуострова. В частности, директор Херсонеса Таврического Светлана Мельникова рассказала, что археологические исследования на севастопольском участке трассы «Таврида» также позволят пополнить коллекцию музея уникальными находками. «Часть находок с усадеб (речь о части заповедника, называющейся Хорой Херсонеса, это была сельскохозяйственная округа античного города. — Ред.) — та часть с трассы „Таврида“, которая проходит по Севастополю, уже хранится в фондах музея-заповедника. Среди этих находок есть такие интересные вещи, как мечи в деревянных ножнах — они сейчас в стадии консервации. Кроме того, большое количество стекла, ювелирные украшения. Они также будут переданы музею-заповеднику», — отметила она.