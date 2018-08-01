Безнадёжность?

Как в Симферополе стараются победить мусорный коллапс

Удивительное дело: чем интенсивнее чиновники борются за чистоту крымской столицы, тем больше мусора появляется на улицах Симферополя. Дошло до того, что глава городской администрации Игорь Лукашёв лично извинился перед гражданами и пообещал в ближайшее время исправить ситуацию.

Работа на износ

На прошлой неделе общественники провели рейд по нескольким районам Симферополя, чтобы посмотреть, как коммунальные службы вывозят мусор. Картина по итогам поездки сложилась крайне грустная: контейнерные площадки в большинстве случаев оказались наглухо завалены мусором. Очевидно, мусоровозы не появлялись здесь довольно давно. Разогретые на летней жаре отходы источают удушающую вонь, которая разносится по окрестным жилым массивам.

О бедственном положении крымской столицы в плане своевременной санитарной очистки сейчас трубят не только отдельные активисты. Уставшие от мусорной вакханалии горожане то и дело публикуют в социальных сетях снимки мусорных завалов, которые можно найти практически в каждом районе Симферополя. Больше не нужно выезжать куда-нибудь на околицу, чтобы застать свидетельства антисанитарии, — достаточно пройтись по центральным улицам или вдоль набережной Салгира. В чём же дело? Почему город превращается в сплошную свалку?

Александр Ерашов, директор МУП «Экоград»:

«У нас поломалось порядка 19 единиц техники. Предпринимаются все меры, для того чтобы оперативно разрешить сложившуюся ситуацию. Оставшиеся в строю машины работают в круглосуточном режиме — меняются лишь экипажи. Дополнительно привлекается ещё четыре единицы техники. Весь коллектив предприятия работает слаженно и в усиленном режиме. Ремонтные бригады прилагают максимальные усилия для восстановления вышедшей из строя техники. Ежедневно возвращаем на маршруты по несколько мусоровозов. Ситуация усугубляется стихийными свалками, а также навалами строительного и крупногабаритного мусора, который выбрасывается на контейнерные площадки общего пользования и приводит к быстрому износу техники. Так, например, на улице Полигонной сотрудники нашего предприятия обнаружили горы привезённого грунта и прочих крупногабаритных отходов».

После окончательного закрытия полигона в микрорайоне Каменка коммунальщикам действительно стало тяжелее работать. Ближайшая свалка теперь — в селе Тургенево Белогорского района. Вот и получается, что только по городским маршрутам машины ежедневно проходят в среднем около 600 км. Путь до полигона в одну сторону — более 100 км. Плюс постоянные пробки в городе и на трассе. Плюс тот факт, что «Экоград» использует технику далеко не новую и уже порядком изношенную. Словом, нет ничего удивительного в том, что машины не выдерживают.

Причины для сомнений

Кстати, бывший заместитель главы симферопольской администрации Валерий Гуменюк не так давно анонсировал покупку дополнительных мусоровозов на сумму 64 млн руб. Что стало с этой идеей и почему она так и не воплотилась в жизнь, теперь остаётся только гадать, поскольку озвучивший её Валерий Гуменюк на днях уволен с занимаемой должности. Причиной отставки замглавы администрации, курировавшего сферу ЖКХ, стало как раз фиаско в вопросе своевременного вывоза мусора. Интересно, что распоряжение об отстранении Гуменюка дал лично глава Крыма Сергей Аксёнов, видимо, окончательно раздосадованный плачевным состоянием города. Премьер-министр также поручил Прокуратуре Крыма проверить хозяйственно-финансовую деятельность «Экограда». По всей видимости, глава сомневается в таком уж бедственном и беспросветном положении симферопольского МУП.

Тем временем поводы для сомнений появились и у горожан. Они заметили, что далеко не все контейнерные площадки столицы утопают в мусоре. В частности, многие хвалят МУП «Железнодорожный Жилсервис», который, несмотря на те же условия работы, что у «Экограда», умудряется поддерживать удовлетворительную чистоту на вверенной ему территории.

Как бы там ни было, сейчас курировать «мусорный» вопрос в администрации временно поручено другому заместителю главы муниципалитета — Сергею Круцюку.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Вопрос санитарной очистки города будет находиться на моём личном контроле. Результаты мониторинга контейнерных площадок и работы по вывозу твёрдых коммунальных отходов с территории Симферополя докладываются мне в режиме реального времени. Ситуация с вывозом мусора постепенно налаживается. На территории города работает дополнительно привлечённая техника государственных и частных предприятий. Хочу заметить, что значительную часть навалов на контейнерных площадках составляют строительный и крупногабаритный мусор, грунт. Сброс подобных отходов в контейнеры категорически запрещён. Ещё раз призываю жителей Симферополя обращаться в лицензированные организации для получения услуг по вывозу таких отходов».

Нарушай — не хочу

Поскольку ситуация со стихийными свалками в Симферополе, по мнению главы города, уже достигла размеров бедствия, причём не без участия несознательных граждан, власти намерены перейти к решительным мерам пресечения. Администрация собирается обратиться к Сергею Аксёнову и спикеру Государственного совета РК Владимиру Константинову с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении штрафов за незаконный сброс крупногабаритного мусора на контейнерные площадки. Игорь Лукашёв убеждён: без действенного механизма наказания нарушителей Правил благоустройства ситуацию со стихийными свалками изменить не удастся.

С позицией городских властей в данном случае сложно не согласиться. Сейчас размеры штрафов за выброс строительного и крупногабаритного мусора на контейнерную площадку, прямо скажем, смехотворны. Напомним, что для физических лиц сумма взыскания составляет от 300 до 1000 руб., для индивидуальных предпринимателей — от 2 до 10 тыс., для юридических лиц — от 5 до 30 тыс. Неудивительно, что граждане преспокойно продолжают выбрасывать строительные отходы, старую технику и мебель где им удобно: заплатить штраф дешевле, чем нанимать бригаду, которая вывезет крупногабаритный мусор на полигон. Кстати, по итогам проведённого властями анализа размеров штрафных санкций за аналогичные правонарушения в других субъектах РФ, штрафы в Крыму являются одними из самых низких в стране.

Полный беспредел

Конечно, такая мера, даже если она будет принята, вряд ли сможет радикально улучшить санитарное состояние города. Постулат, которого придерживаются городские власти, «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», увы, оправдывается далеко не всегда. Простой пример. Много ли урн установлено по городу? Они есть на нескольких центральных улицах и в городских парках. В остальных районах ёмкостей для мусора не сыщешь днём с огнём. Но даже те, что расставлены в центре, почти всегда полны под завязку. Получается, вины граждан тут нет — они, как полагается, доносят мусор до контейнеров. А вот почему его оттуда своевременно не утилизируют городские коммунальщики — большой вопрос.

Ещё небезынтересный факт. В ходе общественного рейда, упомянутого в начале, было зафиксировано, что временный перегрузочный пункт для мусора в Симферополе вызывает справедливое негодование местных жителей. Мол, коммунальщики устроили здесь настоящий рассадник вони и антисанитарии: мусор с участка вывозится крайне редко.

Анатолий Петров, директор АНО «ЖКХ Контроль РК»:

«Временный перегрузочный пункт для мусора МУП „Экоград“ на улице Жени Дерюгиной, 16, вызывает много вопросов к своей работе. К нам стало поступать много жалоб о том, что нарушаются экологические нормы на этой территории. На самом участке, куда нас даже не пускают, видно, что мусор не вывозится месяцами. Поэтому были написаны жалобы в прокуратуру и главе Крыма Сергею Аксёнову. Надеюсь, что обстановка станет лучше. Вонь возле этой территории невероятная».

Не менее зловонной зоной по-прежнему остаётся полигон в Каменке. Во время рейда общественников на закрытую для использования свалку стало понятно, что она продолжает принимать мусор. Установить данный факт оказалось делом нетрудным: очевидно, что на участке за недавнее время появились новые груды мусора. Напомним, что полигон закрыли ещё в 2017 году. Тем не менее коммунальные службы города продолжают вывозить сюда отходы. Откровенно говоря, в этом нет ничего странного: мусорщики таким образом избегают дальних поездок в Белогорский район. А вот что действительно странно: почему никто не препятствует их противозаконным действиям?

Если резюмировать вышесказанное, выходит, что спасти Симферополь от мусора сможет лишь тотальное и решительное усиление контроля. По всем направлениям. Во-первых, за работой коммунальных служб города. Действительно ли причина их бездеятельности в нехватке техники? И почему мусорщики продолжают вывозить отходы на закрытый полигон?

Во-вторых, необходимо усилить контроль за гражданами. Почему у нас до сих пор не наказывают рублём за бумажку, брошенную мимо урны, или за хамское лузганье семечек у остановочного павильона? Одно дело, что суммы взысканий смехотворно малы, а другое, что даже эти штрафы никто не применяет на деле.