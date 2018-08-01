Симферополь упорядочивают

В столице республики продолжается улучшение одной из главных улиц, а заборы частников оказались под угрозой

В Симферополе полным ходом продолжают реконструировать самый центр (ул. Пушкина). Работы уже выполнены более чем наполовину. Также власти решили обойти весь город, чтобы выяснить, где заборы, навесы и ограждения выходят за пределы частных участков, и устранить это безобразие.

Главное — чтобы на совесть

Вторая очередь реконструкции улицы Пушкина в Симферополе должна завершиться к началу зимы, а может, и раньше. Ведь работы ведутся с опережением графика. Забор в центре столицы, который появился три месяца назад, потихоньку разбирают, освобождая пешеходную зону. Вторая очередь реконструкции центра столицы выполнена почти на 60%. Причем, по словам подрядчика, уже произведены самые сложные работы.

Игорь Анацкий, генеральный директор компании-подрядчика:

«Что самое сложное? Там восемь участков было, восемь захваток. Из них три захватки — вручную все делалось. Нашли много коммуникаций, которых нет в проектах. Это обычная история, центр города, водопровод и все эти связи. Отремонтировали газоснабжение. Прямо под нами идет две трубы газоснабжения. То есть там тоже ремонт выполнялся».

Перенесены полностью все сети, сделана новая дренажная система, заменены старые конструкции, учтены все недочеты и ошибки прежних подрядчиков, которые занимались изначально реконструкцией первой очереди. Чтобы на дороге не появились волны, чтобы плитка не проваливалась и ливневки остались на своих местах, приняты новые конструктивные решения при выполнении работ.

Борис Крицкий, председатель Службы технадзора Крыма:

«Будет залита полностью бетонная плита по всей ширине. Это будет препятствовать просадке плитки, как у нас было в первой очереди, когда плитка просела. Теперь же, набравшись опыта, сделали так, что плита будет полностью опираться на твердый слой с двух сторон. Поэтому ни плитка, ни ливневка не будут просаживаться. Применены современные материалы, потому что проект всегда разрабатывается заранее, а потом дорожают материалы, появляются более современные».

За ведением работ тщательно следят из надзорного ведомства и утверждают, что все недочеты исправляются незамедлительно. Подрядчик с большой ответственностью подошел к делу. Ежедневно на объекте работают 25 человек и четыре единицы техники. Возможно, реконструкцию завершат раньше запланированного срока.

Сергей Круцюк, заместитель главы администрации Симферополя:

«Подрядная организация работает с опережением графика. Здесь присутствует ежедневно строительный контроль. Каждую пятницу мы встречаемся со всеми подрядными организациями, со строительным контролем для того, чтобы все вопросы, которые возникают в ходе производства работ, в том числе и взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями, решать в рабочем режиме».

При подготовке к работам постарались оставить практически все деревья, особенно реликтовые. Дополнительно высаживать начнут к концу сентября. Улицу украсят молодые декоративные сливы. Появятся также в центре после реконструкции однотипные лавочки, фонари и люки. Сейчас рабочие трудятся над художественной укладкой плитки.

Но здесь главное, чтобы сделано было на совесть, ведь горожане ещё помнят, сколько скандалов и переделок было после завершения первой очереди реконструкции центра...

Обойдут всё

Но, кроме реконструкции «парадной части» города, у его руководителей есть и другие заботы, конечно. В частности, администрация столицы провела рейд по выявлению ограждений, навесов и заборов, которые выходят за пределы частных земельных участков. Симферопольцы уже давно жалуются, что некоторые владельцы частных земельных участков выносят свои заборы за переделы кадастровых границ, прямо к проезжей части. Нередко возле ворот появляются и клумбы, которые тянутся вдоль всего участка: от забора до бордюра. Из-за этого такое понятие, как тротуар полностью исчезает. Это не только нарушает градостроительные нормы, но и делает опасным движение пешеходов по улице.

Абдураман Абдурахманов, начальник отдела управления муниципального контроля администрации Симферополя:

«Идет обследование частного сектора. Обследуем прилегающие территории домовладений, смотрим, где осуществлен вынос строений, заборов, домовладений за пределы земельного участка. Тем самым граждане, которые осуществили данные правонарушения, препятствуют проходу транспорта и пешеходов».

Владельцам таких конструкций выдадут соответствующие предписания. Если ограждения не будут снесены в указанные сроки, хозяина участка ждет административная ответственность. Придется заплатить не только штраф.

Абдураман Абдурахманов:

«То есть сначала выносят постановление о демонтаже, и после в принудительном порядке это все демонтируется. Понятно, что все затраты, которые будут понесены администрацией города Симферополя, в порядке регресса будут взыскиваться с данных граждан. Сумма эта будет немаленькая, естественно. Потому что нанимаются силы подрядными организациями. Они делают смету на данную работу. Потому дешевле гражданам будет самим все снести и привести в надлежащее состояние».

Комиссия администрации Симферополя намерена обойти все улицы города, где есть частные дома, чтобы выдать предписание о необходимости демонтировать незаконные конструкции, чтобы у пешеходов, наконец, появились тротуары, а также возможность безопасно передвигаться.