Тайны дна морского

Найдены сразу несколько затонувших кораблей и артефакты разных времен

Буквально за пару недель в Чёрном море у берегов Крыма, в разных районах, специалистами экспедиций и подводными археологами было обнаружено несколько отличных находок. Речь идёт о найденных затонувших кораблях, возраст которых — от древнеримского времени до конца позапрошлого века.

В районе устья Бельбека

На этой неделе управление информационной политики, маркетинга и PR Севастопольского государственного университета сообщило журналистам: экспедиция Севастопольского госуниверситета обнаружила в районе устья реки Бельбек судно, затонувшее предположительно в конце XIX века. «Мы обнаружили крупное железное судно на глубине 11–13 метров. Оно клепаное, что позволяет отнести его к концу XIX — началу XX века и предположить, что судно торговое. Однако нам еще предстоит точно установить его назначение и причины гибели», — рассказал научный руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, ведущий научный сотрудник Севастопольского государственного университета Виктор Лебединский.

Затонувшее судно было обнаружено благодаря гидролокатору. По словам одного из участников экспедиции, студента Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Никиты Воищева, корабль достигает 200 метров в длину (впрочем, по этому поводу уже появились комментарии других специалистов, говорящих, что такая информация о длине вряд ли объективна), а борта его сильно разрушены.

Также в этом районе (близ устья Бельбека) ученые подняли со дна два якоря и другие артефакты, которые, по предварительным данным, относятся к римскому периоду истории Крыма и являются остатками корабля, потерпевшего в те далёкие времена кораблекрушение у берегов нынешнего Севастополя. «В районе поселка Любимовка, под Севастополем, также были обнаружены два якоря, свинцовые плитки и свинцовый котел, относящиеся к римскому периоду истории Крыма, II–III века нашей эры. Это позволяет предположить, что мы имеем дело с кораблекрушением, то есть в этом месте — а глубина здесь 6,5 метра — две тысячи лет назад к берегу был прибит корабль и, скорее всего, разрушен волнами, а это его останки. Сейчас все находки перевезены в Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета», — сказал руководитель подводной археологической экспедиции Виктор Лебединский, добавив, что в операции по подъему находок участвовали ученые Института востоковедения РАН, сотрудники Центра морских исследований и технологий, а также студенты Севастопольского госуниверситета.

Другой вопрос: когда и где интересующиеся историей граждане смогут увидеть эти находки? Сейчас, по словам Виктора Лебединского, вышеупомянутые древние артефакты будут изучаться, а для сохранения они помещены в специальный раствор (обычная, впрочем, практика при работе и изучении предметов, долгое время находившихся на дне моря). Помимо этого, комментируют специалисты, «будет решаться вопрос о возможности их экспонирования», но конкретики в этом вопросе пока никакой.

Примечательно, что в реестре морских катастроф на Черном море (научная энциклопедия, изданная несколько лет назад и содержащая сведения о всех известных черноморских кораблекрушениях начиная со времен античности и заканчивая 1992 годом) никакого объекта, датируемого концом XIX — началом XX века, в районе устья Бельбека действительно нет. Есть упоминания районов Севастопольской бухты, мыса Херсонес, траверса Тарханкута, Николаевки, ЮБК, но не Бельбека... Так что находка может быть вдвойне интересна.

Здесь же будет уместно сообщить, что нынешним летом участники морского отряда «Крымская кругосветка» под руководством Лебединского обнаружили ещё пять якорей разных исторических эпох, но в другом районе — в акватории Гурзуфа, в непосредственной близости со знаменитой горой Аюдаг. «В ходе комплексного гидролокационного обследования были обнаружены три якорные кошки, относящиеся к XVIII–XIX векам (возможно, более раннему периоду), византийский якорь, относящийся ориентировочно к VII веку, и миниатюрный современный якорь середины XX века», — гласит сообщение. А участники экспедиции добавляют: «это говорит о том, что под Аюдагом была якорная стоянка, которая существовала 1200–1300 лет назад».

На глубине 90 метров

Кроме предметов, найденных в районе устья Бельбека, к римскому времени относятся и находки, сделанные возле Балаклавы. Но это уже добыча другой экспедиции. В частности, участники подводной экспедиции «Нептун» обнаружили у побережья Крыма римское торговое судно, датируемое II–III веком нашей эры. Корабль лежит на глубине около 90 метров недалеко от берегов Балаклавы, сообщается со ссылкой на руководителя экспедиции Романа Дунаева. Также известно, что рядом с кораблем аквалангисты нашли древний якорь. Он очень хорошо сохранился, и именно по якорю специалисты предположили, что имеют дело с древнеримским парусным судном. До этого корабли римской эпохи в такой сохранности в Крыму не находили. «Имеем очертания корпуса. Это все благодаря тому что Черное море является хорошим консервантом на больших глубинах», — отметил руководитель экспедиции.

Возвращаясь к вопросу о датировке, нужно отметить, что все сообщения, конечно, предварительные. Точные сведения можно будет получить позже, а сейчас пока на местах обнаружения всех этих крайне интересных объектов работают археологи, и окончательные выводы можно будет озвучить только ознакомившись с результатами их работы.

...и в Евпатории

Также несколько дней назад стало известно, что у берегов Евпатории, возле набережной имени Терешковой, был обнаружен английский корабль XIX века. По словам подводных археологов, работающих там, рядом лежат еще три корабля. Судно в британском флоте было вспомогательным и, возможно, во время Крымской войны (1854–1855 гг.) привозило союзникам продукты и лошадей. А погибло, вероятно, во время шторма 27 ноября 1854 года.