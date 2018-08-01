Пожар в Уч-Коше

Кто «поздравил» Ялту с юбилеем?

Горно-лесной пожар в районе Ялты, начавшийся под вечер 11 августа, вызвал большой резонанс и оставался самой горячей, в прямом смысле, темой вплоть до минувшего вторника, когда спасатели объявили о победе над огнём. Ущерб от ЧП ещё не озвучен, но, надо полагать, он огромен. Также на момент отправки этого номера газеты «Крымский ТелеграфЪ» в типографию не озвучивались официальные версии причин пожара, хотя некоторые специалисты уже высказались однозначно: поджог. Да и совпадение начала пожара с празднованием 180-летия Ялты очень уж подозрительно...

Начало беды

Сообщение о том, что в урочище Уч-Кош произошло возгорание лесной подстилки на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников, поступило в службу спасения Ялты в 16:21 в минувшую субботу. Город как раз праздновал свой день рождения... К месту происшествия немедленно были направлены сотрудники 9-й пожарно-спасательной части и оперативная группа 2-го пожарно-спасательного отряда. Затем в район ЧП прибыли и сотрудники лесного хозяйства, Ялтинского горно-лесного заповедника. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составляла около 2,5 тыс. кв. м. Оказалось, что возгорание произошло в труднодоступной горной местности, на склоне в 45–80 градусов, а тушение осложнялось сильным ветром в ущелье, скорость которого достигала 15–20 м/с. Огонь быстро распространялся вверх по склону...

Уже через несколько часов (когда стало понятно, что ситуация более чем серьёзная) в городе был организован штаб тушения пожара, о чём сообщил зампредседателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности, заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов. Но, несмотря на все усилия спасателей, которых становилось больше и больше, огонь всё активнее распространялся по горно-лесному массиву, окутывая окрестности дымом и запахом гари. Также сообщалось, что из-за того что возгорание произошло в труднодоступной местности, это затрудняет подъезд пожарно-спасательной техники к очагу пожара.

На следующий день в интернете стала распространяться информация о том, что для борьбы с огнём организован сбор волонтеров из числа местного населения (по факту среди волонтёров оказались не только местные жители, но и приезжие), а сотрудники администрации Ялты участвовали в организации подвоза продовольствия к месту ЧП, воды и дополнительных средств пожаротушения. Интересно, что призыв к волонтёрам участвовать в ликвидации пожара вызвал жаркие дискуссии в соцсетях. Дескать, как так можно — направлять гражданских лиц в места особой опасности? Другие же апеллировали к понятию гражданского долга.

Тогда же вся имевшаяся в наличии и прибывшая в район Ялты пожарно-спасательная техника была, как следует из сообщений, «расставлена по фронту на расстоянии 100–150 м от места пожара, для тушения развернуты рукавные линии, задействованы ранцевые огнетушители, а также шанцевый инструмент». Как можно судить по кадрам хроники борьбы с пожаром, снятыми в те часы в Уч-Коше, люди старались изо всех сил. Буквально адская работа...

Спецавиация не подвела

К воскресенью ситуация существенно не изменилась, пожар всё ещё был непобедим. Опять прилагались все возможные усилия (и профессионалов, и волонтёров), и опять огонь продолжал пожирать лес заповедника. А площадь лесного пожара в урочище Уч-Кош над Ялтой составила уже 19 гектаров, как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

И тут в дело вступила специальная авиация. В республику прибыли два вертолета Ми-8 МЧС России, которые приступили к тушению возгорания в Крымском природном заповеднике. Воздушные суда совершили на очаги пожара более 30 сбросов воды общим объемом свыше 150 тонн. «Привлечение дополнительных сил обусловлено сложными условиями работы подразделений, разведка места ЧП беспилотными летательными аппаратами не дала нужного результата, так как ночью ветер поменял направление и в ущелье образовалось сильное задымление», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Одновременно с этим из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел самолет Ил-76, оборудованный водосбрасывающим устройством с запасом огнетушащего вещества в 42 тонны. На этот самолёт спасатели возлагали особые надежды. И не напрасно, как оказалось. В понедельник Ил совершил два захода на объятые огнём горы, сбрасывая десятки тонн огнетушащего вещества. И после этого ситуация значительно улучшилась. К исходу дня обстановка на пожаре не то чтобы была стабилизирована, но хотя бы появились комментарии спасателей, которые позволяли надеяться, что уже через несколько часов с ЧП будет покончено.

На следующее утро, в понедельник, 13 августа, в 7:05, авиация МЧС России вновь приступила к работе с воздуха. Тремя вертолетами Ми-8 было произведено 23 сброса воды в район чрезвычайного происшествия, также самолет Ил-76 осуществил очередной сброс 42 тонн огнетушащего вещества. В итоге «удалось взять в кольцо огонь, что говорит о том, что площадь пожара увеличиваться не будет», — было сказано тогда в соответствующем сообщении от МЧС. А к концу дня появилась информация, что пожар в ущелье Уч-Кош, недалеко от Ялты, полностью ликвидирован. «Благодаря тесному взаимодействию всех органов управления территориальной подсистемы РСЧС по состоянию на 17:00 13 августа природный пожар на территории Крымского природного заповедника, в районе урочища Уч-Кош городского округа Ялта полностью ликвидирован», — сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

Общие итоги

Итак. Для ликвидации природного пожара в течение двух дней была задействована масштабная группировка сил и средств пожарно-спасательных подразделений, а также других министерств и ведомств.

Совместными действиями наземной и воздушной группировок удалось в кратчайший срок остановить огонь в труднодоступном лесном массиве Крымского природного заповедника, жертв и пострадавших нет. Ориентировочная площадь пожара составила 26 гектаров.

В ликвидации участвовали три вертолета Ми-8, самолет Ил-76 и беспилотные летательные аппараты. Авиацией МЧС России в очаг пожара сброшено 770 тонн воды.

Всего для борьбы с пожаром было привлечено более 500 человек и 67 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, в том числе 43 военнослужащих Росгвардии, специалисты МЧС по РК, аэромобильная группировка МЧС Севастополя, волонтеры, а также лесопожарные формирования Ялтинского лесничества Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Умышленно?..

Любопытен и вот какой момент. Несмотря на то что официальные сообщения о ЧП шли с формулировкой «природный пожар», специалисты высказывают особое мнение. В частности, о том, что пожар в урочище Уч-Кош Крымского природного заповедника начался из-за умышленного поджога. Об этом заявил директор департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами минприроды Крыма Владимир Капитонов. «Это явный, стопроцентный поджог, потому что одновременно, с интервалом буквально в полчаса-сорок минут, — одно возгорание, потом второе и третье. Такого не бывает в природе, чтобы само по себе как-то загорелось. Причём в труднодоступных для человека местах», — сообщил он. Также рассказал, что места возгорания были обнаружены им в первый день пожара, 11 августа. «Я своими ногами всё обошёл по тем местам в первый же день. Как только мы увидели, что там дым, я сражу же полетел туда и прошёл по всем очагам возгорания, — добавил Капитонов. — Мало того, я сразу же позвонил своим сотрудникам в Ялтинский горно-лесной заповедник и предупредил их: „Вы смотрите, наверное, поджигатель пошёл в вашу сторону, как бы не подпалил и там“. И буквально через час и там загорелось. Но это возгорание удалось потушить за 20–30 минут, потому что все уже к этому были готовы. А так в основном горел именно Крымский природный заповедник», — сказал Владимир Капитонов.

Греция в огне

Уже несколько недель Греция страдает от масштабных пожаров, равных которым не было более десятилетия. Пожары идут на пяти основных фронтах в регионе Аттика. Один пожар на восток от Афин, у Кинета, один — на запад от Афин, в Калитекснуполисе, недалеко от Мати, один возле Коринфа и два — на Крите, в районе Ханья. Район вокруг Мати популярен среди греческих туристов, в том числе пенсионеров и детей, которые посещают там лагеря отдыха.

Число погибших при пожарах в Греции на данный момент 96 человек (всего пострадали от огня минимум 164 взрослых и 23 ребенка). В конце июля в стране был объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей.

В Америке полыхает запад

Страдают от пожаров и США. Огнем охвачены 11 западных штатов: Калифорния, Орегон, Вашингтон, Айдахо, Юта, Невада, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Аризона и Аляска. Количество пожаров постоянно меняется: по мере тушения появляются новые. Сейчас их, например, 127. Огненная стихия унесла жизни девяти человек, в т. ч. четырех пожарных. Наиболее сильные пожары сейчас в Калифорнии. Леса горят в штате летом каждый год, но такого разгула огненной стихии не припомнят даже старожилы. Таких сильных пожаров в штате не было за все 124 года наблюдений. В этом году площадь, охваченная огнем, уже в начале августа в пять раз превысила среднюю выжженную огнем площадь за пять лет. Белый дом объявил лесные пожары в Калифорнии главным стихийным бедствием. Они настолько сильные, что в штате боятся, что они даже могут остановить или серьезно замедлить рост калифорнийской экономики. Причем синоптики предупреждают, что ситуация может ухудшиться хотя бы потому, что пик лесных пожаров в Калифорнии традиционно приходится на осень.

Дым на улицах столицы штата — Сакраменто — заставляет горожан ходить в масках и марлевых повязках. В округе Мендосино, что на севере штата, в 160 км к северу от Сан-Франциско, — пожар, который признан самым сильным в истории Калифорнии. Пламя пылает на площади, приближающейся к тысяче квадратных километров. Многие тысячи людей эвакуированы, сожжены сотни домов, ущерб исчисляется десятками миллионов долларов. Главная причина пожаров, по всеобщему мнению, — изменение климата. 2018 год стал рекордным благодаря сочетанию уже ставших привычными высоких температур (за 40 градусов) с сильными ветрами и продолжающейся несколько лет сильной засухой.