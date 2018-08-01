Первый или последний

Объединённый чемпионат Европы вызвал массу вопросов

Первый объединённый чемпионат Европы — 2018 на протяжении десяти дней августа проходил на стадионах и в бассейнах Шотландии и Германии. Он включал в программу состязания по лёгкой атлетике и по водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу. Общекомандную победу отпраздновали россияне (31 золотая + 19 серебряных + 16 бронзовых = 66 медалей). Но вот где и когда состоится следующий подобный чемпионат и состоится ли, никто пока не может дать ответ.

Идея из воздуха

Пока не обнаружился автор идеи провести объединённый чемпионат Европы — 2018. Одни утверждают, что подобная идея была подброшена календарём континентальных чемпионатов, ряд которых выпадал на август. Но ближе кажется иная идея. Читатели «Крымсого Телеграфа» ещё не забыли, как в позапрошлом году прошли первые Европейские игры, в программу которых входило более двадцати видов спорта, причём наряду с олимпийскими и несколько тех, которые пока ходят в числе неолимпийских, например, самбо. Местом их проведения стал Азербайджан, который успешно справился с этим громоздким турниром. Но сразу же по окончании соревнований в Баку необходимо было передать стяг Европейских игр его будущему организатору. Но, увы, в те дни желающих взять на себя обязанности устроителей Европейских игр — 2019 не нашлось. И руководителям спорта Старого Света пришлось ещё немало поломать голову над этой проблемой. Наконец своё согласие дала Беларусь, которая в качестве «континентальной столицы спорта» предложила сделать Минск и ещё несколько крупных городов страны.

Разумеется, чтобы впредь не создавались подобные патовые ситуации, стоило Шотландии намекнуть, что она бы не прочь со временем провести подобные Игры, её и решили первой на Британских островах проверить «на прочность». Но чтобы северная страна не согнулась под грузом ответственности, ведь ей еще не доводилось проводить такие масштабные спортивные мероприятия, соревнования по лёгкой атлетике поручили проводить Германии, где любят и понимают все нюансы королевы спорта. Достаточно сказать, что теперь даже на утренние старты, где формируется в квалификационных состязаниях будущая вечерняя программа, на олимпийском стадионе Берлина, которому уже более восьмидесяти лет, собиралось по 40–50 тысяч зрителей.

Опять «нейтралы»

Должны сказать, что рядовые болельщики, в отличие от чинуш из IAAF (Международный союз легкоатлетических федераций), возмущаются тем, что вот уже который год российские атлеты соревнуются под нейтральным флагом и их только в составе тридцати человек, соответствующих вкусам этих «богов», допустили к берлинским стартам. А ВФЛА с таким подходом к судьбам российских мастеров бега, прыжков, метания, многоборья, ходьбы приходится соглашаться. Теперь же наши европейские партнёры придумали ещё одно испытание для наших парней и девушек. Коль чемпионат объединённый, а наши атлеты выступают в роли «нейтралов», то они лишаются права завоёванные медали берлинской чеканки вносить в общекомандный зачёт сборной России.

Но и эти иезуитские приёмы не сломили наших ребят, среди которых оказалось, к сожалению, не очень много тех, кто сумел составить должную конкуренцию зарубежным соперникам и завоевать шесть медалей разного достоинства. Впервые чемпионкой Европы стала прыгунья в высоту Мария Ласицкене, преодолевшая планку на отметке два метра. Награду высшей пробы должен был получить и мастер барьерного бега на 110 м Сергей Шубенков, который с одинаковым временем (13,17) промчался вместе с Паскалем Мартино-Лагардом по беговой дорожке. Но арбитры каким-то образом усмотрели, что француз опередил нашего чемпиона на... 0,0002 сек. Он и удостоился серебра, как десятиборец Сергей Шкуренёв (8321 очко) и прыгун с шестом 21-летний Тимур Моргунов (6 м). В активе же прыгуна в высоту Ильи Иванюка (2м 31 см) и ходока на 20 км Василия Мизинова (1:20.50) — бронзовые награды. И хотя они не вошли в общекомандную копилку, наша сборная смогла и без них, завоевав 31 золотую + 19 серебряных + 16 бронзовых медалей, как говорится, обойти на «трамвайную остановку» ближайших преследователей — сборные Великобритании (26+26+22), Италии (15+17+28), Голландии (15+15+13). К сожалению, среди тех наших легкоатлетов, которые оказались не готовыми к таким испытаниям, был и единственный крымчанин на объединённом чемпионате — метатель молота из Сак Алексей Сокирский, занявший лишь четырнадцатое место. Печально!

Первая скрипка

А вот в Шотландии, где проходили остальные виды программы объединённого чемпионата Европы — 2018, первой скрипкой в сборной России, кстати, как всегда за последний десяток лет, оставались мастерицы, а теперь и мастера синхронного плавания. Они только из-за внутренней «политической» ситуации в этом олимпийском виде спорта не выступали в комбинации, заранее уступив золото украинским девушкам. Зато в остальных восьми видах программы собрали стопроцентный урожай медалей высшего достоинства. Четырёхкратной чемпионкой континента среди солисток и в паре с 17-летней Варварой Субботиной стала прославленный мастер Светлана Колесниченко, по две медали высшего достоинства завоевали в миксе Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева и группа из восьми мастеров. Блестяще! И это несмотря на то, что бассейн, где проходили соревнования, явно не соответствовал уровню такого турнира.

Сенсация № 1

Она была зафиксирована в бассейне Глазго, где соревновались пловцы. И сотворили её российские парни и девушки, которые после почти сорокалетнего перерыва вновь стали сильнейшими на континенте, завоевав 26 медалей (10 золотых + 10 серебряных + 6 бронзовых) и в упорном сражении опередив сильную команду Великобритании. Героями стартов стали брассистка Юлия Ефимова, победившая на дистанциях 50, 100 и 200 м, и 18-летний «спинист» Климент Колесников, бывший сильнейшим на 50 (с мировым рекордом) и 100 м. Чемпионами Европы — 2018 стали «спинисты» Евгений Рылов (200 м) и Анастасия Фесикова (100 м) и брассист Антон Чупиков (200 м). Ещё по одной чемпионской награды были удостоены Колесников и Рылов за победу в составе мужской кролевой эстафеты 4×100 м, Ефимова и Фесикова — за первое место в женской комбинированной эстафете 4×100 м. Кроме этих лидеров сборной, за наградами на пьедестал почёта поднимались ещё около двадцати наших мастеров, подавляющее большинство которых, как и Колесников, ещё недавно были известны только на юношеских соревнованиях. Тем интереснее будет их встреча с американцами, считающимися непобедимыми под крышей бассейнов, на чемпионате мира — 2019 в Южной Корее, от которой рукой подать до олимпийского бассейна Токио-2020.

Победы в Эдинбурге в командном зачёте, и тоже обойдя британцев, добились российские прыгуны в воду, завоевавшие пять золотых наград. Это Мария Полякова (трамплин, 1 м), Александр Бондарь (вышка), Евгений Кузнецов и Илья Захаров (трамплин, синхронные прыжки), Александр Бондарь и Виктор Минибаев (вышка, синхрон), Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина (вышка, микст).

Как видите, из 72 комплектов наград для водных видов спорта россияне завоевали 23 медали высшего достоинства, не имея чемпионов Европы лишь в плавании на открытой воде. Но и здесь в их активе есть серебро, добытое в марафонском заплыве на 25 км Кириллом Беляевым.

Есть узкие места

В спортивной гимнастике выиграли командные соревнования мужская (Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный) и женская (Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова) сборные, но на десяти снарядах нашим досталось лишь два чемпионских титула. Их удостоился за победу в опорных прыжках и на брусьях молодой москвич Далалоян.

У велогонщиков на треке блистали наши девушки, а вот мужчины явно находились в тени, как, кстати, и российские шоссейники, ни один из которых не доехал до финиша в групповой гонке на 205 км. Им бы брать пример с Дарьи Шмелёвой, которая вместе со своей подругой Анастасией Войновой выиграла на треке командный спринт, а затем расправилась со всеми в индивидуальном спринте и в гите на 500 м, стала «бронзовой» в кейрине.

Мелькнул светлый луч в тёмном царстве нашей академической гребли, где женская безрульная четвёрка в составе Екатерины Севостьяновой, Анастасии Тихоновой, Екатерины Потаповой, Елены Орябинской стала чемпионом Европы. И только наши триатлонисты и гольфисты вернулись на Родину с пустыми руками.