Алексей Тарасов: «ОМС? Я считаю, у пациентов должна быть альтернатива»

Главврач Симферопольской клинической больницы скорой помощи рассказал «Крымскому Телеграфу», почему платная медицина имеет право на жизнь

В системе здравоохранения скорая помощь находится, так сказать, на передовой. Медперсонал должен быть готов ко всему: в любой момент может потребоваться мобилизация сил и принятие судьбоносных для пациента решений. От администраторов тоже многое зависит: если больница не готова к приёму пациентов, спасать людей будет крайне сложно. О текущем состоянии и перспективах развития Симферопольской клинической больницы скорой помощи Nо 6 газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказал её главный врач Алексей Тарасов.

Пять этажей операционных

— За последние несколько лет благодаря помощи федерального бюджета удалось провести ремонт в нескольких крымских больницах. В вашей в том числе. Какие работы были проведены? И будут ли они продолжены?

— Да, ремонтные работы до сих пор идут. Если говорить о текущем периоде, сейчас заканчивается ремонт перевязочных в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ждём завершения работ в ожоговом отделении. Здесь есть определённые сложности в связи с тем, что идёт судебный процесс с Федеральной антимонопольной службой. К сожалению, ведомство не согласилось с некоторыми нашими решениями в вопросе выбора подрядчика. Дело в том, что мы привлекли того, который, на мой взгляд, удовлетворяет всем требованиям в части качества строительных материалов. Ничего особенного, просто мы хотели, чтобы всё было в соответствии с требованиями ГОСТов. Однако не каждый подрядчик готов пойти навстречу в этом вопросе. Естественно, мы таких претендентов отклонили, но они пожаловались в Антимонопольную службу. Понятно, что ФАС требует дать возможность посотрудничать всем желающим, но я с этим не согласен. Всё-таки нам тут жить и работать. Зачем тогда вообще начинать ремонт, если не стремиться сразу сделать его качественно и на много лет? Мне, например, не очень хочется из года в год возвращаться к этому вопросу, когда государство выделяет достаточно большие суммы, позволяющие сразу сделать все необходимые работы должным образом. Так что, я думаю, в суде победа будет за нами. Жаль только потерянного времени.

— По вашим ощущениям, ещё много работы осталось?

— С 2014 года больница работает в системе обязательного медицинского страхования. Людям объяснены все ключевые принципы, уровень оказания медицинской помощи практически приведён к требуемым стандартам. Понятно, что пока ещё шлифуются какие-то нюансы, но наше медучреждение, на мой взгляд, абсолютно работоспособно — полноценная боевая единица в структуре здравоохранения республики. Моя задача теперь следить за тем, чтобы, так сказать, штыки не ржавели: чтобы у хирургов были необходимые инструменты, в операционных горел свет, были медикаменты, протезы и так далее.

— Единица, безусловно, боевая, но, наверняка, остались какие-то проблемы, которые вас беспокоят. Какие из них, на ваш взгляд, требуют немедленного решения?

— Прежде всего нужно решить вопрос с центральным стерилизационным отделением. Представьте, у нас пять этажей операционных — мы занимаемся практически исключительно хирургией. В день проводятся десятки операций. Соответственно, весь инструментарий и мягкий инвентарь необходимо постоянно стерилизовать. И приходится пока работать с устаревшей моделью ЦСО. Помимо этого, нужно строить прачечную, поскольку на аутсорсинге больница, на мой взгляд, теряет много средств. Нужно модернизировать пищеблок. Причём эти работы желательно провести так, чтобы мы могли сотрудничать с другими медучреждениями. То есть если мы можем стирать не только для себя, но и для соседней детской больницы, зачем отдавать работу какому-то банно-прачечному комбинату? Эти деньги мы можем вообще не выводить из здравоохранения.

— У больницы есть возможности для реализации этих проектов?

— Мысли, как это сделать, уже есть. Первоначальные средства тоже. Но не обязательно всё строить только за счёт государства. Больница может сама зарабатывать за счёт предоставления платных услуг — такая возможность предусмотрена законодательством. Речь идёт, в частности, об оказании тех видов медицинской помощи, которые не входят в систему обязательного медицинского страхования. Это направление в медицине тоже надо развивать, но без ущерба для ОМС. Например, человек хочет сделать операцию. Можно за счёт государства, но для этого придётся ждать своей очереди. А можно не становиться в очередь и получить требуемую помощь на платной основе. Почему бы и нет? Я считаю, у пациентов должна быть альтернатива.

Человеческий фактор

— Говоря о проблемах, нельзя не коснуться кадрового вопроса. Недавно из вашей больницы уволилось сразу несколько специалистов. Отразился ли их уход на нормальной работе медучреждения?

— Могу сказать, что ортопедия как работала, так и работает — набранных темпов никто не сбавляет. Кстати, я даже склонен думать, что нет такой необходимости — делать по пятнадцать операций в день. это неправильно — речь идёт об авральной нагрузке. Тем более что, несмотря на все наши усилия, очередь нуждающихся в операциях остаётся. Наверное, когда-нибудь мы придём к её уменьшению, но на это потребуется не год и не два. А в гонке за количеством мы, во-первых, загоняем врачей, во-вторых, в спешке всегда возрастает частота послеоперационных осложнений. Элементарный человеческий фактор. Если на заводе слесарь работает в две смены, он рано или поздно начнёт вытачивать детали с браком. Пока у нас количество послеоперационных осложнений держится в пределах общероссийских и общемировых норм. Но лучше перестраховаться. Делать повторную операцию гораздо сложнее, чем оперировать человека в первый раз.

— Пополняется ли больница молодыми кадрами? Выпускники идут к вам работать?

— Да. Вот как раз в сентябре больница примет двух клинических ординаторов второго года, которые успешно сдали экзамены. Один пойдёт работать в травмпункт, второй — в отделение травматологии. Вообще мне нравится, что в нашем учреждении есть, скажем так, и взрослые сотрудники, и молодёжь. Причём молодые специалисты работают в каждом отделении. И это не начинающие врачи, которые способны работать только под присмотром, а достойные профессионалы.

Конечно, у нас есть такие специалисты, которые делают уникальные вещи. И, кроме них, этого пока никто не умеет. Но речь идёт о действительно непростых операциях, и научиться их делать за год-два не получится. Главное, что старшие коллеги не замыкаются на себе и готовы передать свои знания и умения новому поколению. Это приятно. Случись что, больница не останется без специалистов.

— В последнее время в СМИ часто выносятся конфликты между медработниками и пациентами. Возникают ли подобные ситуации в вашей больнице? Как удаётся решать такие непростые вопросы? На чью сторону вы как руководитель становитесь чаще всего?

— Как любой руководитель, я в первую очередь должен занимать сторону своих сотрудников. Понятно, что конфликты бывают. Если в учреждении работает 880 человек, всё гладко быть просто не может. Претензии случаются разные, но большинство жалоб, вернее, даже криков о помощи, поступает не от тех, кто лежит в нашей больнице, а от тех, кто хочет попасть сюда на лечение, но не хочет ждать своей очереди. Взять, к примеру, последние пять-семь писем. Люди говорят о том, что им нужно протезирование, а операция назначена только на следующий год. Естественно, они недовольны. Это понятно — кому хочется ждать помощи целый год? Но ведь и мы должны соблюдать некую справедливость. В медицине люди в очереди распределяются не в математическом порядке, а по мере серьёзности состояния пациента. Это чаще всего и вызывает какие-то споры. Мы пытаемся объяснять, каким образом происходит распределение, но, к сожалению, быть услышанными получается далеко не всегда.

Больше ходьбы!

— Вопрос на отстранённую тему. Есть мнение, что если лекарство активно рекламируют, оно совершенно точно бесполезно. Каково ваше профессиональное мнение на этот счёт?

— Да, в рекламе показывают и такие препараты, от которых сразу нарастают хрящи на коленях. Понятно, что это нереально. Иначе мы бы и протезы не ставили — чудо-таблетками обходились бы. Конечно, нельзя сказать, что всё, что показывают по телевизору, неэффективно: на фармацевтическом рынке продвигаются и достойные препараты. Но отношение к медикаментам у маркетологов, безусловно, необъективное. Так что могу порекомендовать гражданам читать больше, а телевизор смотреть меньше. И не заниматься самолечением.

— Сегодня активно распространяется мода на здоровый образ жизни. По вашим наблюдениям, правильно ли наши соотечественники его ведут? Что делают зря, а чего зря не делают?

— Я рекомендую не то чтобы панацею, но что-то вроде гимнастики для ленивых. Речь идёт о ходьбе. Если человек больше ходит и меньше ездит — это уже хорошо. Могу сказать про себя. Когда переехал в Симферополь, старался найти жильё подальше от больницы, чтобы была возможность гулять и получать какую-то физическую нагрузку.

— А что ещё нужно делать для того, чтобы не оказаться в вашем учреждении?

— Очень многие пациенты попадают к нам после дорожно-транспортных происшествий. Но с этим, наверное, ничего не поделать. Машин всё больше, дороги всё лучше, автолюбители давят на педали газа всё сильнее. Так что, видимо, количество такого рода травм пока будет только расти. И ещё ныряльщики. Просто до слёз обидно, когда молодые люди, злоупотребив алкогольными напитками, прыгают в воду, ломают шею — и на этом всё для них заканчивается: видеть, говорить могут — больше ничего. И помочь не в силах ни мы, ни другие специалисты.

Досье «КТ»

Тарасов Алексей Владимирович

Родился в 1980 году в Новгородской области. В 2003 году окончил Новгородский медицинский институт. Прошёл ординатуру по специальности «хирургия», затем получил первичную специализацию в Москве — по отоларингологии. Работал лор-врачом, заведующим отделением. В 2011 году стал главным врачом одной из районных больниц Новгородской области. С мая 2018 года руководит ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи No 6».