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СоциумПроблема

Старые автобусы и фальшивые рубли

В Феодосии нужно менять весь городской транспорт, а в Симферополе и Ленинском районе поймали фальшивомонетчиков

На этой неделе крымская новостная повестка запомнилась, кроме прочего, информацией о предстоящем тотальном реформировании феодосийского городского автопарка (на фоне анонсов о создании в Феодосийском округе муниципального транспортного предприятия это звучит тем более интригующе). Также показалось примечательным, что правоохранители задержали сразу троих фальшивомонетчков с крупными поддельными купюрами — в Ленинском районе и в Симферополе.

Замена на 100%

О том, что в Феодосии не очень хорошо, мягко говоря, с городским транспортом, известно давно. И неоднократно городские власти озвучивали пути решения этой проблемы. Проблема, впрочем, так и остаётся. На этой неделе тема городского транспорта снова актуализировалась. В частности, глава администрации Феодосии Сергей Фомич рассказал журналистам, что феодосийские власти достигли договоренности с местными перевозчиками о 100-процентном обновлении автопарка в двухлетний период. «Мы знаем, что автобусы у нас требуют замены. Было много совещаний с перевозчиками и в итоге они берут на себя обязательство в течение первого года обновить свой автопарк на 50%, в течение следующего — ещё на 50%. Т.е. в течение двух лет автопарк будет заменен полностью», — сказал Фомич.

Кроме этого, он отметил, что одно из ключевых требований властей города заключается в том, чтобы перевозчики закупили низкопольные автобусы. «Обеспечение низкопольных автобусов на муниципальных маршрутах. Этой договоренности было сложно достигнуть, поскольку дешевле установить какое-то устройство, которое позволяют поднять инвалидную коляску в салон. Но, во-первых, это людям с ограниченными возможностями неудобно, поскольку все стоят и смотрят, как этого человека поднимают. Во-вторых, у нас ещё есть беременные женщины, мамы с детьми, пенсионеры, которым неудобно карабкаться в автобус, как на Эверест. Поэтому принято решение: на маршруты будет закуплено минимум по одному-два таких автобуса», — пояснил глава феодосийской администрации.

Данная информация выглядит ещё более интересной, если учесть заявления, сделанные местными властями буквально за несколько дней до этого. Заявления о необходимости создать муниципальное транспортное. Но своими силами город, судя по информации, не справится. Появление в Феодосийском округе муниципального транспортного предприятия полностью зависит от помощи в этом вопросе на республиканском уровне и власти города уже направили в Симферополь соответствующий документ. «У нас направлено письмо по выделению муниципального транспорта. Минимальное количество автобусов, которое необходимо для покрытия социальных направлений — 14 единиц, из которых 10 — автобусы малого класса и 4 — среднего класса. Это минимальное требование, чтобы предприятие работало», — сообщил, в частности глава местной администрации Сергей Фомич. Он добавил, что попытки запустить муниципальный транспорт феодосийские власти делали еще в 2014 году, и даже были автобусы, которые планировалось поставить на маршрут. Сейчас же действующее законодательство не позволяет выпускать на маршрут автобусы старше восьми лет, поэтому этот вопрос так и остается нерешенным. «В любом случае нужен новый транспорт, и если мы говорим о том, что городской бюджет пока не может справиться с этим вопросом, — он рассматривается на республиканском уровне. При положительном решении мы сможем запустить этот маршрут, о чем мы обязательно всех оповестим», — сообщил Сергей Фомич журналистам.

Подделки: 2000 и 5000

Достаточно дерзко выглядят действия жителя Ленинского района Крыма и молодой пары из Симферополя — все они занимались сбытом фальшивых рублей, а в Ленинском районе, похоже, ещё и изготовляли поддельные купюры. Но, обо всём по порядку.

В начале этой недели стало известно, что сотрудники полиции Ленинского района Крыма задержали местного жителя, который подозревается в кустарном изготовлении фальшивых денежных купюр. «В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Ленинскому району задержан местный житель, который попытался рассчитаться поддельной купюрой номиналом 2000 рублей в магазине продовольственных товаров, — сообщили в пресс-службе МВД по РК. — В ходе дальнейших разбирательств у мужчины было изъято еще три таких же поддельных купюры». А при обыске в частном доме задержанного были обнаружены цветной лазерный принтер, резак для бумаги и другие приспособления, которые использовались для изготовления поддельных денежных купюр.

А в минувший четверг похожая информация пришла из Симферополя, где сотрудники полиции задержали на одном из крупных рынков молодую пару, которая занималась сбытом фальшивых денежных купюр номиналом в пять тысяч рублей. «Молодые мужчина и женщина по предварительному сговору осуществили сбыт поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей на территории одного из крупных овощных рынков Симферополя», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.

В ведомстве уточнили, что молодые люди были задержаны сотрудниками полиции на месте совершения преступления при попытке рассчитаться за ягоды фальшивыми деньгами. При себе у молодого человека хранилось ещё 23 поддельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей. «В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий стражами порядка дополнительно установлено ещё два факта сбыта данным гражданином поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 55 тысяч рублей», — уточнили в полиции.

И в первом, и во втором случае были возбуждены уголовные дела по признакам изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (часть 1 статьи 186 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом.

Илья БОНДАРЕНКО
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 492 от 17 августа 2018 года

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Просмотров: 345 |   Комментарии (2) Дата публикации: Сегодня, 07:38

:: Комментарий #1 написал: Киса   |   Сегодня, 09:35   |  



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Комментариев: 0
г. Белогорск. Год как такое муниципальное автобусное предприятие создано. Десять Газелей куплены за счёт республиканского бюджета. Итог: все маршруты убыточны. Водителей постоянно контролируют, но прибыли это не приносит. Теперь решили посчитать льготников. Догадайтесь каким будет результат, если автобусы почти всегда ходят пустыми. Все желающие купили машины разной степени ушатанности. Всё.

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:: Комментарий #2 написал: Рулет из кабачка   |   Сегодня, 11:38   |  



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Комментариев: 0
Льготы губят все на корню. Платить за проезд, коммуналку и др.должны платить все полную стоимость. Ссср выдумал льготы и они сгубили его, поэтому стоит задуматься. А в фео полный бардак ВО ВСЕМ И ВЕЗДЕ!!! В городе нет НИКАКОЙ власти. Прогулялся сегодня к морю просто противно, дороги разбиты, вонь, шалманы на каждом углу дымят, канализация течет. Бандеровская власть продолжает гадить. Мэр говорит, денег не хватает в бюджете. Вопрос, зачем пошел во власть? ХАПАТЬ ротом и ж... Деньги лежат на дороге, но проще пилить бюджет, что они с успехом и делают.

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