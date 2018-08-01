Старые автобусы и фальшивые рубли

В Феодосии нужно менять весь городской транспорт, а в Симферополе и Ленинском районе поймали фальшивомонетчиков

На этой неделе крымская новостная повестка запомнилась, кроме прочего, информацией о предстоящем тотальном реформировании феодосийского городского автопарка (на фоне анонсов о создании в Феодосийском округе муниципального транспортного предприятия это звучит тем более интригующе). Также показалось примечательным, что правоохранители задержали сразу троих фальшивомонетчков с крупными поддельными купюрами — в Ленинском районе и в Симферополе.

Замена на 100%

О том, что в Феодосии не очень хорошо, мягко говоря, с городским транспортом, известно давно. И неоднократно городские власти озвучивали пути решения этой проблемы. Проблема, впрочем, так и остаётся. На этой неделе тема городского транспорта снова актуализировалась. В частности, глава администрации Феодосии Сергей Фомич рассказал журналистам, что феодосийские власти достигли договоренности с местными перевозчиками о 100-процентном обновлении автопарка в двухлетний период. «Мы знаем, что автобусы у нас требуют замены. Было много совещаний с перевозчиками и в итоге они берут на себя обязательство в течение первого года обновить свой автопарк на 50%, в течение следующего — ещё на 50%. Т.е. в течение двух лет автопарк будет заменен полностью», — сказал Фомич.

Кроме этого, он отметил, что одно из ключевых требований властей города заключается в том, чтобы перевозчики закупили низкопольные автобусы. «Обеспечение низкопольных автобусов на муниципальных маршрутах. Этой договоренности было сложно достигнуть, поскольку дешевле установить какое-то устройство, которое позволяют поднять инвалидную коляску в салон. Но, во-первых, это людям с ограниченными возможностями неудобно, поскольку все стоят и смотрят, как этого человека поднимают. Во-вторых, у нас ещё есть беременные женщины, мамы с детьми, пенсионеры, которым неудобно карабкаться в автобус, как на Эверест. Поэтому принято решение: на маршруты будет закуплено минимум по одному-два таких автобуса», — пояснил глава феодосийской администрации.

Данная информация выглядит ещё более интересной, если учесть заявления, сделанные местными властями буквально за несколько дней до этого. Заявления о необходимости создать муниципальное транспортное. Но своими силами город, судя по информации, не справится. Появление в Феодосийском округе муниципального транспортного предприятия полностью зависит от помощи в этом вопросе на республиканском уровне и власти города уже направили в Симферополь соответствующий документ. «У нас направлено письмо по выделению муниципального транспорта. Минимальное количество автобусов, которое необходимо для покрытия социальных направлений — 14 единиц, из которых 10 — автобусы малого класса и 4 — среднего класса. Это минимальное требование, чтобы предприятие работало», — сообщил, в частности глава местной администрации Сергей Фомич. Он добавил, что попытки запустить муниципальный транспорт феодосийские власти делали еще в 2014 году, и даже были автобусы, которые планировалось поставить на маршрут. Сейчас же действующее законодательство не позволяет выпускать на маршрут автобусы старше восьми лет, поэтому этот вопрос так и остается нерешенным. «В любом случае нужен новый транспорт, и если мы говорим о том, что городской бюджет пока не может справиться с этим вопросом, — он рассматривается на республиканском уровне. При положительном решении мы сможем запустить этот маршрут, о чем мы обязательно всех оповестим», — сообщил Сергей Фомич журналистам.

Подделки: 2000 и 5000

Достаточно дерзко выглядят действия жителя Ленинского района Крыма и молодой пары из Симферополя — все они занимались сбытом фальшивых рублей, а в Ленинском районе, похоже, ещё и изготовляли поддельные купюры. Но, обо всём по порядку.

В начале этой недели стало известно, что сотрудники полиции Ленинского района Крыма задержали местного жителя, который подозревается в кустарном изготовлении фальшивых денежных купюр. «В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Ленинскому району задержан местный житель, который попытался рассчитаться поддельной купюрой номиналом 2000 рублей в магазине продовольственных товаров, — сообщили в пресс-службе МВД по РК. — В ходе дальнейших разбирательств у мужчины было изъято еще три таких же поддельных купюры». А при обыске в частном доме задержанного были обнаружены цветной лазерный принтер, резак для бумаги и другие приспособления, которые использовались для изготовления поддельных денежных купюр.

А в минувший четверг похожая информация пришла из Симферополя, где сотрудники полиции задержали на одном из крупных рынков молодую пару, которая занималась сбытом фальшивых денежных купюр номиналом в пять тысяч рублей. «Молодые мужчина и женщина по предварительному сговору осуществили сбыт поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей на территории одного из крупных овощных рынков Симферополя», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.

В ведомстве уточнили, что молодые люди были задержаны сотрудниками полиции на месте совершения преступления при попытке рассчитаться за ягоды фальшивыми деньгами. При себе у молодого человека хранилось ещё 23 поддельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей. «В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий стражами порядка дополнительно установлено ещё два факта сбыта данным гражданином поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 55 тысяч рублей», — уточнили в полиции.

И в первом, и во втором случае были возбуждены уголовные дела по признакам изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (часть 1 статьи 186 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом.