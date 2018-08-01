Солнечный удар

Информвойна, светская хроника и уплывшие недра

На этой неделе на информационном фронте появилась тема благодаря «Крымскому Телеграфу». Также украинские СМИ, рассказывающие о событиях на полуострове, обратили внимание на свадьбу, нападение на известного политика и новости законодательства РФ.

Напали на Франчука

Сайт крупного украинского телеканала сообщает о преступлении, произошедшем в Крыму в ночь с 9 на 10 августа. «Бывшего премьер-министра Крыма и экс свата Леонида Кучмы Анатолия Франчука ограбили в его собственном доме на полуострове. Злоумышленники ворвались в частный дом, связали и избили Франчука, затем взломали три сейфа и забрали их содержимое», — сообщает сайт. Также приводятся слова самого бывшего политика о том, что нападавших было как минимум трое, по крайней мере, именно трое его связывали и били. А потом ему на лицо положили тряпку, пропитанную некой жидкостью, после чего Франчук вырубился. «Связанного экс премьера полуострова утром обнаружил его водитель, который пришел на работу. В дом грабители попали через вырезанное оконное стекло», — сообщаются подробности. Кроме этого, Франчук рассказал журналистам, что «из сейфов украли около миллиона рублей, 137 тысяч долларов и много золота, которое принадлежало умершей пять лет назад жене».

Невеста — экс-прокурор

Некоторые украинские СМИ обратили внимание на светские новости России, относящиеся к теме Крыма. В частности, рассказали о том, что экс прокурор Крыма и нынешний депутат Государственной думы 38-летняя Наталья Поклонская вышла замуж. Избранником крымчанки стал 47-летний руководитель аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Свадьба прошла в минувшие выходные в Крыму. При этом молодожены ограничились скромным торжеством. «Среди гостей были коллеги Поклонской по Госдуме, а также родственники и друзья молодоженов. Сама Поклонская комментировать личную жизнь отказывается. Наталья Поклонская ранее состояла в гражданском браке и имеет 12-летнюю дочь Анастасию», — пишет сайт.

Типичный случай

В начале этой недели «Крымский ТелеграфЪ» в полной мере ощутил на собственном примере, как ведётся информационная война против России со стороны соседей за Перекопом. В принципе, ссылка на источник информации в этом случае может быть любой — огромное множество украинских ресурсов перепостфло у себя информацию, огромное множество украинских журналистов (часть из которых — бывшие крымские журналисты, уехавшие после 2014 года на Украину и, без сомнения, помнящие, что да как было в больнице в Щелкино при украинской власти, но...) приложило руку к распространению фейка.

Речь, собственно, вот о чём. В одном из недавних номеров «КТ» мы рассказывали об ужасающем состоянии щелкинской амбулатории: медучреждение остро нуждается в ремонте, при этом с 2012 года там, по большому счёту, кроме крыши, ничего не сделали (плохи дела там были, впрочем, и до 2012-го). Но обещали. И до сих пор не теряем надежды на хеппи-энд. Статья сопровождалась соответствующими фотографиями. Вот их-то и растиражировали украинские СМИ, сопроводив заголовками в стиле: «русские оккупанты разрушили в Крыму больницу». А про то, что в таком плохом виде амбулатория оказалась задолго до воссоединения Крыма с Россией, — ни слова. Вырвали из контекста, переврали и понесли... Вот такой стиль украинских СМИ, вот такая информвойна.

Лицензии Украины не действуют

Сайт одного из украинских телеканалов сообщает: в России вступил в силу закон, согласно которому в Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации. «Третьего августа этот документ подписал президент России Владимир Путин. Теперь Правительство РФ будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий», — говорится в сообщении. К моменту вступления закона в силу право пользования участками недр предоставлялось без проведения торгов по решению Кабмина на основании заявки недропользователя.