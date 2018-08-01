Хлопотно, но надо

Замена документов после смены фамилии

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в российском правовом поле. Сегодня расскажем о замене документов после смены фамилии. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Паспорт гражданина

Если при вступлении в брак гражданин меняет свою фамилию, то непременно потребуется заменить основные документы, такие как: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, водительское удостоверение, а также иные документы. В первую очередь необходимо заменить паспорт гражданина РФ. Эту услугу предоставляет территориальный орган МВД России, в который можно обратиться лично, через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или Единый портал госуслуг. Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта нужно сдать не позднее 30 дней со дня регистрации брака, иначе может быть наложен штраф от 2000 до 5000 руб. За выдачу паспорта взимается госпошлина — 300 руб. Замена паспорта производится в 10-дневный срок со дня приема территориальным органом МВД России документов по месту жительства и в 30-дневный срок — в случае оформления паспорта не по месту жительства. При подаче документов через МФЦ паспорт оформляется в указанные сроки и не позднее чем в трехдневный срок передается в МФЦ для выдачи его гражданину.

Замена загранпаспорта

В соответствии с п. 176.6 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 27.11.2017 N 889, при изменении персональных данных владельца паспорта (в том числе его фамилии) дальнейшее использование данного паспорта невозможно, в связи с чем по заявлению данного лица оформляется новый паспорт. Вместе с тем срок для замены паспорта в связи с изменением фамилии нормативно не установлен. Заявление о выдаче паспорта подается лично в уполномоченный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных услуг, либо также через МФЦ. Государственная пошлина за выдачу загранпаспорта старого образца (на 5 лет) взимается в размере 2000 руб., за выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорт нового поколения на 10 лет), — 5000 руб.

Свидетельство пенсионного страхования

При изменении у застрахованного лица фамилии, которая была у него при рождении, территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР) выдает застрахованному лицу новое (взамен выданного ранее) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с тем же страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Вы можете самостоятельно обратиться в территориальное отделение ПФР с заявлением об обмене страхового свидетельства, подать его через МФЦ либо направить в электронной форме через Единый портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. Если вы работаете по трудовому или гражданско-правовому договору, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы, вы вправе обратиться с заявлением об обмене страхового свидетельства к работодателю.

Полис медицинского страхования

Застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. Необходимо обратиться в свою страховую компанию, ее название можно посмотреть на самом полисе, подать соответствующее заявление и приложить к нему паспорт и СНИЛС или их заверенные копии. Страховая компания в день подачи заявления обязана выдать вам полис либо временное свидетельство об оформлении полиса ОМС, действительное в течение 30 рабочих дней с даты его выдачи. На основании временного свидетельства вы также имеете право на бесплатное оказание вам медицинской помощи.

Водительское удостоверение

Если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца, в том числе фамилия, водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию. Новое водительское удостоверение взамен прежнего выдается без сдачи экзаменов. Замена водительских удостоверений осуществляется в территориальном отделе ГИБДД по месту обращения. Государственная пошлина за выдачу нового удостоверения, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе, — 2000 руб., из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, — 3000 руб.

Кроме того, вам может также потребоваться замена других документов. К ним могут относиться, например, полис ДМС, сберегательные книжки и т. д. Подробнее о необходимости замены таких документов следует узнавать в соответствующих организациях.

Смена фамилии влечёт за собой обязательное переоформление многих документов. Это очень хлопотный, но необходимый процесс.

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