Ароматное золото

Что за сокровища хранит крымское Южнобережье?

В XIX веке в Крыму обратили внимание на растения-эфироносы. Причем в Никитском ботаническом саду пропагандировать их полезные свойства начали даже раньше, чем за это взялась Ост-Индская компания.

Мировое признание

Термин «ароматерапия» изобрел французский химик-парфюмер Рене Гаттенфос. Врачуя солдат, раненых на полях Первой мировой войны, он в качестве антисептика использовал лавандовое масло. Наблюдения за состоянием пациентов подтвердили — лавандовое масло не только обладает превосходными антисептическими свойствами, но и способствует максимально быстрому заживлению самых тяжелых ран. На самом деле Гаттенфос и его коллеги-единомышленники ничего существенно нового не изобрели. История лечения при помощи эфирных масел уже на тот момент насчитывала не одну сотню лет...

Древнейшим письменным подтверждением использования эфирных масел в лечебных целях являются клинописные таблички, найденные археологами в городе Шумере (территория современного Ирака). Специалисты датируют их третьим тысячелетием до нашей эры. В древних текстах упомянуты способы применения масел мирры и чабреца, а также различных ароматических смол.

Нельзя оставить без внимания и другой вполне материальный отголосок ароматерапевтических знаний древних — крошечные сосуды с очень узким горлом, предназначенные для хранения благовоний. Эти емкости, удивительно схожие между собой (в каком бы конце света ни наткнулись на них археологи), использовали представители большинства известных древних культур: древнеиндийской, вавилонской, египетской.

«Путь к здоровью человека лежит через ароматические ванны и массаж, применяемые ежедневно,» — утверждал тот, с чьей клятвой начинают карьеру современные эскулапы, непререкаемый медицинский авторитет Гиппократ (V — IV вв. до н. э.). Гиппократ и его ученики широко использовали ароматические масла для лечения гинекологических заболеваний и нарушений в работе пищеварительного тракта. Врач и ученый Авиценна (Ибн-Сина, X — XI вв. н. э.) считал, что «розовое масло повышает возможности разума и увеличивает скорость мышления».

Не обошли вниманием растения-эфироносы, способные оказывать «пробуждающий дух» эффект, древнейшие религии. В Библии можно обнаружить некоторые советы по составлению ароматических смесей. В Коране описан широчайший диапазон применения ароматических масел, как в лечебных, магических, эстетических целях, так и в области выражения чувств. А в почитаемой индусами Аюрведе многие пряные растения упоминаются в качестве панацеи от распространения тропических инфекций.

Во времена Марко Поло и Васко да Гамы эфирные масла ценились на вес золота. В буквальном смысле. За один грамм эфирного масла давали один грамм золота.

Демпинговое падение цен на эфирные масла произошло в эпоху крестовых походов. Средневековые рыцари оказались неплохими коммивояжерами, с их помощью позаимствованные у обитателей Ближнего Востока способы культивирования растений-эфироносов распространились по всей Европе. В моду вошло лечение ароматическими составами: духами, приготовленными на основе эфирных масел, натирали виски от мигреней, ревматизм изгоняли при помощи компрессов, смоченных в водном растворе с добавлением нескольких капель благовоний, расстроенный бесконечными пиршествами желудок приводили в норму бокалом коктейля из вина и душистых веществ.

Лечебные свойства эфирных масел и насущную необходимость их использования в медицине проверил на практике и теоретически обосновал Парацельс (XVI век) в труде «Книга хирургии».

Во времена Ренессанса эфирные масла стали применяться в странах Европы столь широко, что многие эфиромасличные растения были включены в официальную фармакопею. Тогда собственно и появилось словосочетание «эфирные масла».

В очередной раз интерес к ароматерапии вспыхнул на рубеже XIX–XX вв. Пропагандистом «новых» товаров — ароматических смесей, «используемых в целительных практиках Индии», — стала Ост-Индская компания. Тогда же в результате напряженной работы ученых появилось новое направление науки — химия терпенов, углеводородов, которым принадлежит основополагающее место в химической структуре эфирных масел.

Тогда же эфиромасличные культуры начали высаживать и культивировать на Южном берегу Крыма.

Крымские рекорды

В мировой флоре насчитывается порядка 2500 растений содержащих эфирные масла (эфироносы). А богатая коллекция ароматических растений Никитского ботанического сада — это более двух третей образцов этих природных зеленых сокровищ из различных регионов умеренно-теплого и субтропического климатических поясов.

Так, к примеру, в 1815–1816 годах в Никитский сад была интродуцирована эфиромасличная роза, правда, систематическая работа по ее селекции началась только в 1923 году. А еще тремя годами позже эфиромасличная роза была введена в культуру. Первоначально в производственных масштабах возделывалась Казанлыкская розовая роза (R. Damascena Mill), завезенная из Болгарии. Но в 1926 году сотрудник Никитского сада Г. К. Гунько вывел сорт «Крымская красная» роза. Этот сорт отличали высокие зимостойкость и урожайность, что позволило ему в свое время стать основным промышленным сортом для производства розового масла. По себестоимости розовое масло можно считать драгоценным — для получения килограмма масла нужно вручную собрать две-три тонны лепестков.

Средиземноморский вечнозеленый кустарник розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) был завезен в НБС и того раньше, в 1813 году, но передан в производство лишь в 30-е годы прошлого столетия. Но, тем не менее, именно специалисты Никитского сада самыми первыми в мире получили полные сведения об агротехнике и биологии розмарина.

В 1816 году в Никитском ботаническом саду поселился и жасмин. Из цветков жасмина лекарственного (Jasminius officinale) абсолют эфирного масла выделяют путем экстракции растворителями. Тысяча килограммов цветков дают приблизительно килограмм эфирного масла. Знаменитые французские духи «Живанши», «Опиум», «Клима», «Шанель № 5» в своей рецептуре содержат именно этот запах.

В 1824 году в Никитском ботаническом саду была высажена роща кедров ливанских (Cedrus libani). Чтобы торжественное событие состоялось и в Крыму появились деревья, чьи древесина, смола и масло ценились на вес золота, потребовался титанический труд по выравниванию и перепланировке участка, который некогда пересек глубокий овраг. Землю привозили из Алушты и окрестностей на баржах по морю. Погрузив мешки с землей на спины терпеливых осликов или свои, рабочие поднимали на территорию Никиты тонны грунта.

С 1912 года в Никитском саду выращивают вечнозеленый кустарник с небольшими приятно пахнущими кожистыми листочками — мирт обыкновенный (Myrtus communis). Интересно, что мирт издревле считался целебным растением (чтобы изгнать недуг, пили настой из листьев мирта, чтобы вернуть бодрость и энергию, употребляли винный настой, чтобы придать коже свежесть, умывались настоянной на мирте водой), но только в последнее время мирт культивируют на Кавказе и Южнобережье с целью извлечения из листьев мирта ценных эфирных масел.