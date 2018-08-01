Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Больное место
Внерыночные отношения
Неблагополучные
Говорят, что... пляжи превратили в туале ...
Крымские дачники
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектИстория

Ароматное золото

Что за сокровища хранит крымское Южнобережье?

В XIX веке в Крыму обратили внимание на растения-эфироносы. Причем в Никитском ботаническом саду пропагандировать их полезные свойства начали даже раньше, чем за это взялась Ост-Индская компания.

Мировое признание

Термин «ароматерапия» изобрел французский химик-парфюмер Рене Гаттенфос. Врачуя солдат, раненых на полях Первой мировой войны, он в качестве антисептика использовал лавандовое масло. Наблюдения за состоянием пациентов подтвердили — лавандовое масло не только обладает превосходными антисептическими свойствами, но и способствует максимально быстрому заживлению самых тяжелых ран. На самом деле Гаттенфос и его коллеги-единомышленники ничего существенно нового не изобрели. История лечения при помощи эфирных масел уже на тот момент насчитывала не одну сотню лет...

Древнейшим письменным подтверждением использования эфирных масел в лечебных целях являются клинописные таблички, найденные археологами в городе Шумере (территория современного Ирака). Специалисты датируют их третьим тысячелетием до нашей эры. В древних текстах упомянуты способы применения масел мирры и чабреца, а также различных ароматических смол.

Нельзя оставить без внимания и другой вполне материальный отголосок ароматерапевтических знаний древних — крошечные сосуды с очень узким горлом, предназначенные для хранения благовоний. Эти емкости, удивительно схожие между собой (в каком бы конце света ни наткнулись на них археологи), использовали представители большинства известных древних культур: древнеиндийской, вавилонской, египетской.

«Путь к здоровью человека лежит через ароматические ванны и массаж, применяемые ежедневно,» — утверждал тот, с чьей клятвой начинают карьеру современные эскулапы, непререкаемый медицинский авторитет Гиппократ (V — IV вв. до н. э.). Гиппократ и его ученики широко использовали ароматические масла для лечения гинекологических заболеваний и нарушений в работе пищеварительного тракта. Врач и ученый Авиценна (Ибн-Сина, X — XI вв. н. э.) считал, что «розовое масло повышает возможности разума и увеличивает скорость мышления».

Не обошли вниманием растения-эфироносы, способные оказывать «пробуждающий дух» эффект, древнейшие религии. В Библии можно обнаружить некоторые советы по составлению ароматических смесей. В Коране описан широчайший диапазон применения ароматических масел, как в лечебных, магических, эстетических целях, так и в области выражения чувств. А в почитаемой индусами Аюрведе многие пряные растения упоминаются в качестве панацеи от распространения тропических инфекций.

Во времена Марко Поло и Васко да Гамы эфирные масла ценились на вес золота. В буквальном смысле. За один грамм эфирного масла давали один грамм золота.

Демпинговое падение цен на эфирные масла произошло в эпоху крестовых походов. Средневековые рыцари оказались неплохими коммивояжерами, с их помощью позаимствованные у обитателей Ближнего Востока способы культивирования растений-эфироносов распространились по всей Европе. В моду вошло лечение ароматическими составами: духами, приготовленными на основе эфирных масел, натирали виски от мигреней, ревматизм изгоняли при помощи компрессов, смоченных в водном растворе с добавлением нескольких капель благовоний, расстроенный бесконечными пиршествами желудок приводили в норму бокалом коктейля из вина и душистых веществ.

Лечебные свойства эфирных масел и насущную необходимость их использования в медицине проверил на практике и теоретически обосновал Парацельс (XVI век) в труде «Книга хирургии».

Во времена Ренессанса эфирные масла стали применяться в странах Европы столь широко, что многие эфиромасличные растения были включены в официальную фармакопею. Тогда собственно и появилось словосочетание «эфирные масла».

В очередной раз интерес к ароматерапии вспыхнул на рубеже XIX–XX вв. Пропагандистом «новых» товаров — ароматических смесей, «используемых в целительных практиках Индии», — стала Ост-Индская компания. Тогда же в результате напряженной работы ученых появилось новое направление науки — химия терпенов, углеводородов, которым принадлежит основополагающее место в химической структуре эфирных масел.

Тогда же эфиромасличные культуры начали высаживать и культивировать на Южном берегу Крыма.

Крымские рекорды

В мировой флоре насчитывается порядка 2500 растений содержащих эфирные масла (эфироносы). А богатая коллекция ароматических растений Никитского ботанического сада — это более двух третей образцов этих природных зеленых сокровищ из различных регионов умеренно-теплого и субтропического климатических поясов.

Так, к примеру, в 1815–1816 годах в Никитский сад была интродуцирована эфиромасличная роза, правда, систематическая работа по ее селекции началась только в 1923 году. А еще тремя годами позже эфиромасличная роза была введена в культуру. Первоначально в производственных масштабах возделывалась Казанлыкская розовая роза (R. Damascena Mill), завезенная из Болгарии. Но в 1926 году сотрудник Никитского сада Г. К. Гунько вывел сорт «Крымская красная» роза. Этот сорт отличали высокие зимостойкость и урожайность, что позволило ему в свое время стать основным промышленным сортом для производства розового масла. По себестоимости розовое масло можно считать драгоценным — для получения килограмма масла нужно вручную собрать две-три тонны лепестков.

Средиземноморский вечнозеленый кустарник розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) был завезен в НБС и того раньше, в 1813 году, но передан в производство лишь в 30-е годы прошлого столетия. Но, тем не менее, именно специалисты Никитского сада самыми первыми в мире получили полные сведения об агротехнике и биологии розмарина.

В 1816 году в Никитском ботаническом саду поселился и жасмин. Из цветков жасмина лекарственного (Jasminius officinale) абсолют эфирного масла выделяют путем экстракции растворителями. Тысяча килограммов цветков дают приблизительно килограмм эфирного масла. Знаменитые французские духи «Живанши», «Опиум», «Клима», «Шанель № 5» в своей рецептуре содержат именно этот запах.

В 1824 году в Никитском ботаническом саду была высажена роща кедров ливанских (Cedrus libani). Чтобы торжественное событие состоялось и в Крыму появились деревья, чьи древесина, смола и масло ценились на вес золота, потребовался титанический труд по выравниванию и перепланировке участка, который некогда пересек глубокий овраг. Землю привозили из Алушты и окрестностей на баржах по морю. Погрузив мешки с землей на спины терпеливых осликов или свои, рабочие поднимали на территорию Никиты тонны грунта.

С 1912 года в Никитском саду выращивают вечнозеленый кустарник с небольшими приятно пахнущими кожистыми листочками — мирт обыкновенный (Myrtus communis). Интересно, что мирт издревле считался целебным растением (чтобы изгнать недуг, пили настой из листьев мирта, чтобы вернуть бодрость и энергию, употребляли винный настой, чтобы придать коже свежесть, умывались настоянной на мирте водой), но только в последнее время мирт культивируют на Кавказе и Южнобережье с целью извлечения из листьев мирта ценных эфирных масел.

Ефимия СКИДЕЛЬСКАЯ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 492 от 17 августа 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 77 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:50

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Август 2018 (62)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)
Март 2018 (69)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru