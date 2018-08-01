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СпецпроектНеизвестный Крым

Немец, прославивший силу русского оружия

Франц Рубо

Создавая Панораму, Франц Рубо сделал множество достижений, достойных Книги рекордов Гиннесса

«Меня волновали его большие холсты, мастерство, движение, просторы, действие в его картинах. Особенно на меня произвела большое впечатление его панорама „Покорение Кавказа“. Величественное сильное искусство, какую-то мощную силу приобретают большие просторы, широкие горизонты. Я хотел изучить у Рубо приемы овладения большими холстами», — писал о Франце Алексеевиче его ученик, классик советской батальной живописи Митрофан Греков.

Война как стимул для творчества

«Баталия» — слово нерусское. Оно заимствовано у французов и в переводе обозначает «битва», «сражение». Батальная живопись — один из сложнейших видов изобразительного искусства. Отражая на холсте конкретное историческое событие, художник-баталист встречается с необходимостью изображать пейзаж как место боя, уметь передавать портретное сходство героев битвы и композиционно насыщать произведение элементами мертвой натуры (в виде боевой техники и вооружения).

Новый, высший этап батальной живописи связан с войнами на Кавказе и в Крыму. В эпоху Крымской войны многие художники выразили желание «послужить общественным интересам». Художник-баталист Василий Тимм находился вместе с войсками в осажденном Севастополе, сделав множество работ с натуры, в том числе портреты адмирала Нахимова, матроса Кошки, композиционный рисунок «Подъем артиллерии в Севастополе». Вел фронтовые зарисовки с натуры и другой очевидец «Севастопольской страды» Константин Филиппов.

Франц Рубо (или Франт Алексеевич — как в шутку называли его за изысканность) являлся, по признанию современников, «наследником и продолжателем лучших традиций русской школы батальной живописи, прямым последователем Верещагина».

До вступления в должность профессора Петербургской академии художеств Рубо вел работу над панорамой «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» (первоначально она называлась «Отбитие штурма Малахова кургана 6 июня 1855 года»). По собственному признанию художника, задача «передать грандиозный сюжет обороны Севастополя не имеет себе предшественников...»

Титанический труд

Заказ на панораму был передан Рубо в августе 1901 года. 15 октября художник прибыл в Севастополь, где тщательнейшим образом ознакомился с архивными документами и материалами Музея Севастопольской обороны, прошел по местам боев, осмотрел расположение оборонительной линии. И немедля приступил к написанию этюдов. Когда подготовительная работа была закончена, Франц Алексеевич выехал в Петербург.

Эскиз будущей панорамы художник выполнил тушью тонкой кистью на бумажной полосе длиной одиннадцать с половиной метров и шириной чуть более метра. В январе 1902 года эскиз выставили для всеобщего обозрения в Зимнем дворце. Рубо охотно принимал дельные советы своих коллег-художников, прислушивался к мнениям военных специалистов и участников обороны Севастополя, оставаясь непреклонным лишь в одном — в соответствии с конъюнктурой преувеличивать (или преуменьшать) чьи-либо заслуги в создаваемом на долгие века историческом документе, автором которого он волею судеб стал.

После утверждения эскиза Франц Алексеевич отбыл в Мюнхен (кстати, именно там его застало назначение на должность профессора Петербургской академии художеств). Холст живописного полотна выткали в Брюсселе на фабрике Моммена и подвесили в павильоне на деревянном кольце диаметром 36 метров. Чтобы создать необходимое натяжение ткани, нижнюю часть холста прикрепили к тяжелому железному кольцу того же диаметра. На цементном полу павильона проложили рельсы (также расположенные по окружности). По рельсам перемещались рабочие площадки художников — самого Рубо, его коллег Л. Шенхена, И. Мерте и К. Фроша, которым в свою очередь помогали двадцать студентов Баварской академии. Для создания монументального батального полотна понадобилось около двух лет напряженной работы.

И вот пришло время отправлять грандиозный заказ по месту назначения. Летом 1904 года монументальное произведение навернули на деревянный вал длиной 15 метров и сечением один метр. Для транспортировки понадобились две сцепленные вместе железнодорожные платформы. В отдельном вагоне перевозили модели предметного плана, весившие свыше одиннадцати тонн.

Первооткрыватели

В Севастополе по проекту инженера-полковника Оскара Ивановича Энберга и при непосредственном участии Валентина Августовича Фельдмана для ожидаемой панорамы построили круглое массивное здание с классическим порталом, облицованное инкерманским камнем. Купол поддерживался стропилами из литой стали общим весом 52,4 тонны. На крыше здания имелась небольшая площадка для осмотра города и окрестностей.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» открылась 14 мая 1905 года.

Размер картины составлял 14 на 115 метров, натурные макеты занимали площадь 900 квадратных метров. Стоимость здания оценивалась в 115 000 рублей, картины — 85 000 рублей. Картина была укреплена на специальных подвесах и не прикасалась к стене. Свет поступал через большое кольцевое окно в крыше и отражался на картину полотняным рефлектором, укрепленным под потолком. Нижним краем картина сливалась с предметным планом, доходившим до подножия смотровой площадки, расположенной в центре помещения. На предметном плане Рубо поместил натуральные пушки, ядра, укрепления, макеты сооружений, фигуры людей.

Войдя в здание панорамы и поднявшись на смотровую площадку, зритель неожиданно для себя оказывался в центре боевых действий, словно переносился на Малахов курган в тот исторический день. Перед ним лежал осажденный город, окутанный дымом пожарищ, виднелись две цепочки мачт затопленных кораблей, преградивших доступ на рейд вражескому флоту. И дальше — неприятельская эскадра в море, русские батареи и блиндажи, артиллерийские расчеты, груды бомб и ядер, штабеля мешков с песком, наступающие колонны англичан и французов, стреляющие по ним русские воины, русские полки, стоящие в резерве в полной боевой готовности...

И до сих пор стоят и бьются, совершают свои подвиги во имя Родины, долга, чести... И до сих пор проходят мимо них люди, которые удивляются, восхищаются, задумываются... Что тут говорить — шедевр!

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 492 от 17 августа 2018 года

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Просмотров: 69 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:53

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