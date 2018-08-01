Вперёд за солнцем

На влечение мужчин и женщин влияет время года

Пик мужской сексуальной активности приходится на осень, а для представительниц слабого пола характерно «впадать в спячку» зимой.

Переходный период

Изучением того, как смена времен года влияет на сексуальность представителей различных полов, занялись ученые сразу нескольких европейских стран. И независимо друг от друга пришли к выводу: мужчин тянет к женщинам и наоборот преимущественно в межсезонье. Как показало исследование норвежских теоретиков, для дам самым романтичным временем года является весна, а вот представители сильного пола наиболее сексуально активны осенью. Наибольший интерес к представителям противоположного пола девушки испытывают в апреле-мае. Мужчины становятся наиболее сексуально активными в августе. Это немало удивило исследователей, предполагавших, что сексуальный пик должен быть у женщин и мужчин в одно и то же время. Английские ученые Мэрфи и Аббас подтвердили эти выводы, добавив, что женщины оказались значительно более зависимыми по сравнению с мужчинами от суточных и годичных ритмов, а также от самой природы.

Солнечные часы

Оказывается, женский организм с полным на то основанием можно сравнить с солнечными часами.

В марте—апреле, в самом начале весны, с пробуждением природы пробуждается и женская сексуальность. В этот период особенно сильно желание завоевывать и соблазнять партнера. Кроме того, в это время наблюдается пик сексуальных способностей, а также повышение способности к зачатию.

В конце весны (мае—июне) сексуальность продолжает оставаться довольно высокой. Это время, по мнению ученых, оптимально для влюбленности и поисков своей «половинки».

А вот знойные дни, которые обычно приходятся на июль и август — не самое лучшее время для любовных утех. Сексуальное желание у женщин продолжает снижаться и в сентябре: в связи с сокращением светового дня падает уровень допамина, который будит либидо.

С наступлением настоящей осени, в октябре, уровень допамина у женщин продолжает снижаться, зато тестостерон у мужчин вырабатывается в рекордном за год количестве. Утверждают, что подобный механизм выработан мудрой природой, мол, ребенок, зачатый осенью, родится к следующему лету, а значит, сможет вполне окрепнуть к следующей зиме. Не случайно осень считалась временем свадеб.

И, наконец, в зимние месяцы (с ноября по февраль) женское влечение к противоположному полу окончательно сходит на «нет», уровень либидо стремительно падает. В связи с подобной тенденцией английские ученые делают вывод о том, что «у женщин можно проследить то, что существует только в мире животных и растений — зимнюю спячку». Подтверждение тому: примерно у четвертой части женщин зимой наблюдается повышенная необходимость во сне и склонность «замыкаться» в себе. Плюс к этому — чувство угнетенности и слабее выражено сексуальное желание. Понижена даже способность к зачатию. Чем дальше на север, тем она ниже: в холодные месяцы в северной части Финляндии, например, женщины практически бесплодны.

Больше света

Однако, как выяснили исследователи, причина женской «спячки» кроется не в зиме, как таковой, а в недостаточном количестве света. Чем меньше дневного света предоставляет природа в этот сезон года, тем большее количество мелатонина производит тело. Этот же гормон и действует снотворно, приостанавливает созревание яйцеклетки, вызывает усталость, понижает сексуальное влечение.

Солнечный свет влияет на уровень эндорфинов в женском организме.

Таким образом, женская сексуальность намного менее стабильна, чем мужская, и подвержена влиянию цикла и гормональным изменениям. Мужской организм производит тестостерон бесперебойно, в то время как уровень женских гормонов, влияющих на половое влечение, зависит от внешних факторов.

Так что же делать? Как бороться с коварством гормонов? Лондонские ученые рекомендуют хотя бы дважды в неделю принимать солнечные ванны в течение часа. Тем, у кого нет никакой возможности зимой уехать в теплые края, предлагают воспользоваться люминесцентной лампой с так называемым «полным суточным освещением».

Норвежцы вторят англичанам: «Женщины следуют за солнцем, когда речь идет о сексуальном интересе».

Доступная альтернатива

А вот специалисты из Кельна далеко не столь категоричны в отношении негативного влияния зимы на женщин. По их мнению, если на улице тихо падает снежок, эротическое желание может возникнуть столь же естественно, как и под ясным летним небом. Немцы, уверяют, что падающий снег создает электромагнитное поле, и это отражается на человеке благотворно во всех отношениях. Голова «проясняется», нервы успокаиваются. Главное, чтобы никаких сумрака и грязи.