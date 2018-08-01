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Яблочный бум

Вот хорошо, когда хорошие новости! Какой бы сферы жизни они ни касались! Например, весьма положительные эмоции на этой неделе вызвало заявление министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина о том, что в Крыму начинается бум промышленного садоводства и виноградарства. В частности, как сообщает Минсельхоз, крымские садоводы приступили к сбору яблок и готовятся получить рекордный за последние 10 лет урожай. «В промышленных масштабах к сбору урожая яблок приступили хозяйства Бахчисарайского, Красногвардейского и Нижнегорского районов. Уже собрано 735 тонн яблок на площади 114 гектаров. По оценкам специалистов, Крым в этом году соберет рекордный за последние 10 лет урожай яблок». В министерстве подчеркнули, что это только начало уборочной кампании в яблоневых садах. В прошлом году садоводы собрали 40 тысяч тонн. А по самым скромным подсчетам республиканского минсельхоза, урожай этого года превысит прошлогодний в 2,5 раза. И это радует. Главное теперь, чтобы урожай смогли сохранить.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 493 от 24 августа 2018 года

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Просмотров: 76 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:02

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