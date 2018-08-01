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Говорят, что... газовые сети чинят с помощью палок и проволоки

Пожелавший сохранить анонимность крымчанин рассказал об уровне профессионализма во время работ по восстановлению газовых сетей: «10 августа произошла авария с утечкой газа – машина врезалась в трубу. Приехали, подлатали, подвесили трубу на проволочке, подперли снизу палкой, выломанной из дерева, и на этом их работа закончилась. Фото прилагаю».