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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... газовые сети чинят с помощью палок и проволоки

Пожелавший сохранить анонимность крымчанин рассказал об уровне профессионализма во время работ по восстановлению газовых сетей: «10 августа произошла авария с утечкой газа – машина врезалась в трубу. Приехали, подлатали, подвесили трубу на проволочке, подперли снизу палкой, выломанной из дерева, и на этом их работа закончилась. Фото прилагаю».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 493 от 24 августа 2018 года

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Просмотров: 95 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:05

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