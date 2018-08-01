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Говорят, что... спортплощадка разваливается

Крымчанин Дмитрий М. не смог пройти мимо новейшей алуштинской достопримечательности: «Снова новости из Рабочего уголка, Алушта. Спортплощадка разваливается, а местные власти даже и не думают наводить порядок!»