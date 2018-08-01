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Говорят, что... разрушается дорога

Говорят, дорога на улице Маршала Жукова в крымской столице весьма напоминает дороги, по которым в военное время передвигалась армия великого советского полководца. Ямы на ней столь глубоки, что больше напоминают окопы. Местные жители в шутку предполагают, что, возможно, это реконструкция такая от местных чиновников в память о Георгии Константиновиче и легендарных танковых дорогах. Хотя было бы куда логичнее следить за состоянием улиц, названных в честь героев, давших нам возможность жить под мирным небом.