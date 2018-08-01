В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... гибнет парк

Говорят, в крымском селе Петровка приходит в упадок некогда красивый и благоустроенный парк. Мол, еще пять лет назад там кипела жизнь, был автодром, дети могли покататься на веломашинках. Сейчас же своим запустением зеленая зона Петровки напоминает зону отчуждения Чернобыльской АЭС...