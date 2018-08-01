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Говорят, что... гибнет парк
Говорят, в крымском селе Петровка приходит в упадок некогда красивый и благоустроенный парк. Мол, еще пять лет назад там кипела жизнь, был автодром, дети могли покататься на веломашинках. Сейчас же своим запустением зеленая зона Петровки напоминает зону отчуждения Чернобыльской АЭС...
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 493 от 24 августа 2018 года
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