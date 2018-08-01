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СоциумПроблема

Какие перспективы, если нет воды...

Бурение может привести к истощению водоносных слоёв

Как собираются обеспечивать сельское хозяйство водой

Эта тема, так сказать, из разряда «вечных» в современных реалиях Крымского полуострова. И это — одна из главных задач, которую необходимо решить, — водоснабжение. И снова крымские ученые, аграрии и представители республиканской власти встретились, чтобы в этой связи обсудить перспективы развития сельскохозяйственной отрасли в Крыму...

Бурить или не бурить?

Ученые уже предложили несколько вариантов появления большего количества влаги на полуострове. Причем не только с помощью бурения новых скважин, но и путем осаждения дождя в нужных местах.

Крым — не только всероссийская здравница и курортная жемчужина, но и потенциально перспективный аграрный регион, уверены ученые. В республике большое количество свободной площади, пригодной для ведения сельского хозяйства. Примерно половина солнечных дней в году и теплый, мягкий климат. Есть лишь одна загвоздка, которая мешает интенсивному развитию сельского хозяйства, — в Крыму острая нехватка воды.

Юрий Гоцанюк, заместитель председателя Совмина Крыма:

«Если будет влага, если будет больше поверхностных стоков, мы сможем обеспечить аграриям водный баланс. Мы найдем источники, альтернативные источники. Для чего мы и собираемся и говорим не только о том, что мы сохраним определенное количество влаги подземной и поверхностных стоков и сточных вод, которые у нас имеются, но и о том, что мы должны также думать и об опреснении морской воды».

Разумеется, можно продолжить бурение новых скважин для добычи воды из грунта. Однако это может привести к скорому истощению водоносных слоев.

Как поймать облако?

Есть и другие способы получения необходимой влаги. Например, опреснение морской воды или тщательная очистка сточных вод. Есть инновационный метод — управляемые осадки. Самолет пролетает над подходящим дождевым облаком и обрабатывает его особым химическим составом, благодаря чему оно выпадает в виде осадков в определенном месте. Среди сложностей — необходимость правильно рассчитать маршрут облака или тучи, а также траекторию выпадения дождя.

Ирина Донник, вице-президент ФГБУ «Российская академия наук»:

«Сейчас будем делать пилотный проект. Получать уже реальный документ для дальнейшей работы. И там пропишем ближние срочные цели и задачи и дальние. В дальних обязательно нужно будет указать вот эти все проекты по регулированию воды. Потому что за этим будущее».

Также чрезвычайно важно приводить крымское сельское хозяйство к современным технологиям. Необходима специальная информационная система, например, компьютеризированный контроль полива, синхронизированный с погодными условиями для более точного регулирования необходимого количества воды. Однако для управления подобной системой нужны квалифицированные кадры. Кроме того, нельзя забывать и о необходимости качественной селекции новых сортов растений.

Юрий Гоцанюк, заместитель председателя Совмина Крыма:

«Мы должны говорить о том, что Крым должен быть той территорией, той площадкой, на которой должен выращиваться безвирусный посадочный материал».

Однако все это планы на светлое будущее. Сегодня же необходимо думать о том, как обеспечить Крым достаточным количеством воды для полива, питья и бытового использования. Причем так, чтобы не истощать подземные источники. Первый шаг на пути к этому — создание подробных гидрогеологических карт полуострова, чтобы определить объем запаса влаги в полостях. Эти данные позволят понять, сколько времени у Крыма есть на поиск альтернативных источников.

Нина АРХИПОВА
Фото bvs69.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 493 от 24 августа 2018 года

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Просмотров: 280 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:15

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