А есть ли у нас план?

Почему паспорт имеется лишь у одного крымского города

Город без генерального плана, как человек без паспорта — ни туда, ни сюда. По идее любая застройка, планировка или реконструкция невозможны, если их не предусматривает данный проектный документ. Однако до сих пор единственный город Крыма, принявший генеральный план, — это Симферополь. Да и то, по мнению муниципальных властей, документ требует доработки.

Пока только разработки

История крымских генпланов тянется вот уже четвёртый год. Хотя для республики, страдающей от точечной и самовольной застройки как ни один другой российский регион, создание главных градостроительных документов должно было стать задачей номер один. Как-никак без генерального плана город не может развиваться сбалансированно в принципе: в документе прописываются все территориальные зоны, им дается название и предусматриваются регламенты застройки. То есть после принятия генплана строительство любого жилья может выполняться только комплексно. Тем не менее большая часть муниципалитетов полуострова по сей день лишена таких паспортов.

Ирина Соловьёва, главный архитектор Крыма:

«В настоящее время на территории республики практически все города и сельские поселения имеют пока только разработки генеральных планов. Они находятся либо на стадии проведения требуемых согласований, либо по ним уже проведены публичные слушания. Где-то генпланы на стадии согласования в Минэкономразвития. Но практически во всех городах данная работа уже подходит к завершению».

Понятно, что подготовить и принять генеральный план города — дело не скорое. Но и времени с начала работ прошло уже немало. По всей видимости, так считает и глава республики Сергей Аксёнов: он выразил мнение, что разработку генеральных планов всех населённых пунктов Крыма было бы целесообразней доверить одной организации. Дело в том, что в случае привлечения частных контор правительство республики только теряет время и деньги.

Единым разработчиком, считает премьер-министр, вполне может стать научно-исследовательский институт «КрымНИИпроект». Но для того чтобы передать ему право создания градостроительной документации, необходимо сначала оценить готовность НИИ к исполнению масштабного проекта. Если таковой не будет обнаружено, придётся пускаться на поиски другого госпроектировщика. Как надолго может затянуться подобная одиссея, остаётся только гадать.

Тем временем, как уже было сказано, генплан пока есть только у Симферополя. Да и тот недавно был раскритикован главой республики: Сергей Аксёнов распорядился провести проверку процедур его подготовки и принятия. Как вы помните, генплан развития крымской столицы был разработан ещё в 2016 году и с тех пор является постоянным объектом всевозможной критики. В нём, по мнению и чиновников, и общественности, слишком много ошибок. В частности, необходимо откорректировать расположение зелёных и промышленных зон, отметить места расширения дорог, уточнить расположение объектов городского пространства: школ, детских садов, жилой застройки, паркингов. Непонятно в таком случае, что вообще было учтено проектировщиками. При этом разработка «никакого» документа обошлась крымской казне примерно в 50 млн рублей.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Нужно внести изменения в принятый генплан, поскольку им было изъято много зелёных зон и раскидано по объектам, которые по много лет у людей уже находились. Нужно теперь вернуть зелёные зоны городу. Надо, чтобы генеральный план соответствовал проектам застройки».

Ближе к финишу

Между тем некоторые муниципалитеты рапортуют, что создание генпланов всё-таки выходит на финишную прямую. В частности, речь идёт о Ялте. Здесь будущий градостроительный документ предполагает зонирование территорий с превращением в парки и скверы некоторых районов. В общей сложности предусмотрено увеличение рекреационной зоны на 200 га.

Есть подвижки и в Евпатории: здесь генплан сумел преодолеть один из самых сложных этапов — общественные слушания. Презентуя документ, представитель фирмы-проектировщика отметил, что план отражает уникальность Евпатории как климатического и бальнеологического курорта, создаёт условия для дальнейшего развития санаторно-курортного направления в качестве основной отрасли экономики округа. Генплан предусматривает увеличение количества социальных объектов (школ, детских садов, спортивных сооружений, клубов) и жилых площадей до нормативных показателей. В первую очередь это касается микрорайонов новой застройки Спутник-1, Спутник-2, Исмаил-бей, а также посёлков Мирный и Новоозерное. Документ предполагает развитие городского транспорта и инженерных сетей. Например, разработчики запланировали продление трамвайного сообщения в трёх направлениях: до Прибрежного, Исмаил-бея и Заозёрного (до границ с Уютным). Акцент сделан и на развитие пассажирского морского порта, создание яхтенной марины. Кроме того, генплан предусматривает развитие сетей газо- и водоснабжения, строительство ливнёвой канализации. В общем, проектировщик, кажется, сумел-таки всё продумать и предусмотреть. В итоге общественность дружно поддержала градостроительный документ, и теперь на его основе будут приняты правила землепользования и застройки.

Необходимо принимать

А вот в Феодосии единодушия относительно будущего генплана пока не наблюдается. На этой неделе представители муниципалитета заявили о попытках сорвать работу по принятию проекта.

Сергей Фомич, глава администрации Феодосии:

«Есть некоторые лица — деструктивные силы, которые из-за каких-то своих амбиций пытаются в последний момент сорвать принятие этого важного для всех горожан документа. Неоднократно уже были попытки провести общественные слушания, но в последний день поступает множество обращений, замечаний, и поэтому неоднократно уже отменяли вынесение вопроса. Сейчас мы снова подходим к публичным слушаниям. Но после длительного затишья нам вновь поступает множество замечаний и предложений — опять в последний момент. Мы приняли вызов и, несмотря на краткость времени, недоработки будут устранены. Этот документ основной, он позволит городу развиваться. Его необходимо принимать».

Теперь проект генерального плана Феодосии планируется рассмотреть и принять до 25 сентября. Дабы поспеть в срок, общественные слушания в населённых пунктах округа проводятся ежедневно.