Карточная система

Власти обещают: к концу года за проезд можно будет платить картой

В декабре этого года правительство республики планирует внедрить в инфраструктуру полуострова так называемую электронную карту крымчанина. Сейчас уже мало кто помнит, что это вообще такое, кому и зачем подобная карта нужна. Оно и немудрено: проект планировалось реализовать ещё в 2015 году, но тогда руки так и не дошли.

Назад, в будущее

В далёком 2014 году Совет министров РК принял решение о начале выдачи так называемых универсальных электронных карт. К тому моменту программа уже год как работала по всей стране, и, очевидно, местные власти хотели и Крым подтянуть к общероссийскому уровню. Суть проекта была в том, чтобы снабдить жителей полуострова электронными картами, объединяющими идентификационное и платёжное средство. УЭК позволила бы дистанционно заказывать, оплачивать и получать государственные услуги, заменила бы паспорт, медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство, объединила бы в себе электронный кошелёк, банковскую карту, электронную подпись и проездной билет. Словом, одна карта на все случаи жизни.

Разумеется, для обслуживания столь масштабной программы требовалось создать в регионе единый центр, на базе которого можно было бы осуществлять централизованный учёт всех транзакций, проводимых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. Согласно решению Совмина, универсальная карта должна была выдаваться крымчанам бесплатно, по личному заявлению, на пятилетний срок.

Основанием для всех этих решений являлся Федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Для реализации задуманного даже выбрали подходящее ГУП. Подразумевалось, что уже к концу 2015 года универсальная карта будет у каждого крымчанина. Однако граждане так и не дождались внедрения новых технологий.

Дело в том что пока крымские власти собирались начать выпуск УЭК, успел вступить в силу новый Федеральный закон — об отмене универсальных карточек. В итоге во всей стране были прекращены их выпуск и выдача. На закрытие проекта, по мнению экспертов, повлияли создание национальной платёжной системы «Мир» и инициатива по выпуску электронных гражданских паспортов. Но главной причиной послужило то, что выпуск универсальных карт и поддержание инфраструктуры для их обслуживания требовали слишком больших бюджетных затрат. При этом граждане так и не прониклись интересом к инновационным технологиям. За всё время реализации проекта по стране было получено лишь около 713 тыс. заявлений на выдачу УЭК. То есть карточки понадобились всего 0,33% населения. Для сравнения: количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями за аналогичный период, составило 42,6 млн единиц.

Начать с троллейбуса

Несмотря на фиаско карточной системы на общегосударственном уровне, республиканское правительство не стало полностью отказываться от идеи внедрения новых технологий в жизнь крымчан. Так появился проект — электронная карта крымчанина, — который планируется запустить до конца года.

Сергей Зырянов, министр внутренней политики, информации и связи Крыма:

«Прорабатывается проект введения электронной карты, которой можно будет воспользоваться не только для оплаты проезда в любом транспорте, но и рассчитаться за другие услуги. До конца года она уже начнет внедряться. Эта карта будет удобна и водителям, и пассажирам. Благодаря безналичной оплате гражданам не придётся ждать сдачи и отвлекать водителя от управления транспортным средством. Разработкой карты занимаются Министерство транспорта РК совместно с Российским национальным коммерческим банком, Министерством экономического развития и Министерством внутренней политики, информации и связи республики. Пилотным предприятием по внедрению электронной системы оплаты станет ГУП РК „Крымтроллейбус“. Впоследствии карточки должны быть введены на всех видах общественного транспорта».

Надо сказать, подобный проект уже много лет действует в некоторых российских городах. Хорошо бы, конечно, и Крым подтянуть к этому уровню. Кстати, по словам Сергея Зырянова, при оплате картой стоимость проезда в троллейбусе останется прежней или вырастет всего на один рубль, в то время как цена билета на внутригородских маршрутах при оплате наличными, скорее всего, в ближайшее время поднимется до 18 рублей.

Илья Прокопьев, генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус»:

«Экономически обоснованный тариф, который мы сейчас подали в Госкомитет по ценам и тарифам РК, составляет 18 рублей. Проведя определённую работу, мы будем принимать окончательное решение. Пока его нет. Повышение цены необходимо для покрытия расходов предприятия по установке нового оборудования в транспорте: точек доступа Wi-Fi и мониторов, а также затрат на закупку новой техники. Кроме того, увеличение стоимости проезда позволит снизить сумму дотаций из республиканского бюджета. И, наконец, такая мера продиктована увеличением заработной платы сотрудникам нашего предприятия. Конечно, тариф следует повышать постепенно, чтобы не вызывать недовольства крымчан».

Вообще в среднем по России стоимость проезда в троллейбусе составляет 27 рублей, то есть в два раза выше, чем в Крыму. Однако это ненадолго, если Госкомцен сочтёт предложение Крымтроллейбуса о повышении тарифа экономически обоснованным.

Возможен сговор

Тем временем некоторые перевозчики уже успели увеличить расценки на свои услуги. Речь идёт о фирмах, осуществляющих междугородные перевозки по полуострову.

Ольга Игошина, заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК:

«Мы обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы по РК, потому что считаем, что здесь есть признаки сговора: повышение цен проводится всеми перевозчиками синхронно. Дело в том, что на междугородных маршрутах установлены нерегулируемые тарифы, то есть предприятия самостоятельно определяют цену на билет на то или иное направление».

Напомним, в июле этого года крымское правительство приняло решение пойти навстречу перевозчикам и отменило государственное регулирование цен на пассажирские перевозки на междугородных маршрутах. Одной из основных причин для такой уступки стало повышение цен на топливо. При этом, однако, было подписано трёхстороннее соглашение между Госкомцен, Минтрансом и Ассоциацией перевозчиков о том, что с 1 июля тарифы не будут превышать 1,4 руб. за пассажирокилометр, а с 1 августа — 1,5 руб. (вплоть до конца года). В противном случае власти будут вынуждены возобновить госрегулирование с тем тарифом, который был до соглашения, — 1,2 руб.