Конкурс личности

Крымчанка получила титул «Миссис Великая Русь — 2018»

Быть одновременно хорошей матерью, успешной бизнес-леди и красивой женщиной под силу далеко не каждой. Подобная разносторонность требует большой силы, таланта и внутренней собранности. Но как приятно, когда такая женщина получает заслуженное признание целой страны.

Подтверждение статуса

На сегодняшний день в России проходит всего два больших конкурса красоты для женщин в возрасте от 28 до 42 лет, для жён и матерей. Один из них — «Миссис Великая Русь», который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. В этом году его победительницей стала крымчанка.

Уроженке Симферополя Людмиле Дмитриевой 39 лет. У неё два высших образования: педагогическое и юридическое. Однако ни в одной из этих профессий она не стала делать карьеру.

«Я — мама, и это для меня самое главное в жизни, — признаётся Людмила. — У меня замечательный сын, ему девять лет. Но хотя быть мамой — моя основная деятельность, я также являюсь руководителем собственной модельной школы для девочек. Сегодня, на мой взгляд, им не хватает бальных танцев, умения вести себя в обществе, умения красиво ходить, ухаживать за собой и так далее. Всему этому нужно обучать».

Сама Людмила прошла не одну школу и имеет большой модельный опыт. А в 1999 году она получила звание «Мисс Крыма». Но для того чтобы руководить модельной школой, нужно время от времени подтверждать собственные навыки и достижения в индустрии красоты. Потому Людмила решила поучаствовать во всероссийском конкурсе «Миссис Великая Русь». В этом году он проходил в Петербурге в пятый раз. Победительницы региональных отборочных туров получили возможность приехать в Северную столицу, чтобы побороться за главную корону соревнования. Однако Людмила попала на конкурс иначе: организаторы уже о ней знали и сами пригласили поучаствовать.

Нежданная победа

В Питере Людмиле пришлось сразу же окунуться в сумасшедший ритм подготовки к конкурсу. Каждый день участниц начинался в семь утра, а заканчивался около полуночи. График расписан по минутам: разминка в фитнес-центре, занятия дефиле, работа с хореографом. Для отдыха участницам выделяли всего несколько часов в день.

«Поскольку моя гостиница находилась на набережной Фонтанки, я ежедневно отправлялась на экскурсии на речном трамвайчике, — рассказывает Людмила. — Это было очень интересно. Сильное впечатление произвело огромное количество мостов. Особенно запомнился Красный мост. Рядом с ним находится здание самого первого в России универмага, который начал работу ещё во времена Екатерины II. Вообще мне показалось, что каждый шаг в Петербурге пропитан историей России, какими-то свершениями и событиями».

После нескольких дней усердной подготовки пришла пора непосредственно конкурса. Он проходил 12 августа в ботаническом саду гостиницы «Астория». Среди членов жюри — руководители глянцевых журналов и хореографы. Конкурсантки участвовали в нескольких выходах. Первый из них — демонстрация национального костюма. Людмила понимала, что для победы необходимо сразу произвести на жителей Северной столицы неизгладимое впечатление, и потому выбрала греческий наряд. На сцене девушка появилась в костюме Афины Паллады. Первый выход в итоге прошёл на ура — и платье, и его обладательница сильно выделялись на общем фоне.

После ещё нескольких дефиле и танцевального состязания настал волнующий момент подведения итогов. «Когда была роздана большая часть наград, я уже поняла, что войду в первую пятёрку, — вспоминает Людмила. — Но в итоге в Крым полетела победная корона за первое место. Скажу честно, в момент награждения я ещё не совсем осознавала, что произошло. Я изначально рассчитывала войти в первую пятёрку, но не думала, что смогу победить».

Надо сказать, существует колоссальная разница между конкурсами красоты для девушек и аналогичными состязаниями для взрослых участниц. По мнению Людмилы, во втором случае ответственности за все слова и действия гораздо больше. Например, во время «визитки» (небольшого рассказа о себе для жюри) судьи задавали вопросы не только о самой конкурсантке, но и о том, как она воспитывает детей, о её взглядах на жизнь, отношении к церкви, к семье и так далее. Словом, «Миссис Великая Русь» — это уже не столько конкурс красоты, сколько конкурс личности.

«Сейчас я бы хотела сосредоточиться на проведении всекрымского конкурса-фестиваля для девочек, — говорит Людмила. — Хочу, чтобы наши победительницы смогли поехать на проект „Мини-мисс Великая Русь“ в Санкт-Петербург в следующем году и увидеть всё то, что увидела я. Ведь это впечатления на всю оставшуюся жизнь».