В поисках альтернативы

Почему родители недовольны системой образования и что думают об этом педагоги?

Домашнее образование — выбор некоторых родителей, альтернатива гособразованию. Что это такое? Как происходит сам процесс обучения? Почему граждане вообще начинают искать альтернативу и правильно ли это ? Ответы на эти и многие другие вопросы узнавал «Крымский ТелеграфЪ». И эта тема, как нам кажется, может стать некой площадкой для общественной дискуссии.

Возмущения и примеры

В первую очередь хотелось бы сказать, почему возникла эта тема. Дело в том, что я не просто журналист, я — мама двоих сыновей. Старший недавно окончил начальную школу, поэтому я как никто другой знаю, так сказать, эту кухню изнутри. В частности, в этой статье речь пойдет об одном из учебно-методических комплексов «Школа России». Почему? Потому что сын обучался по этой системе, и я во многом училась за него. Проекты — это ужас, с которым пришлось столкнуться. На протяжении трех лет перед учениками начальной школы ставилась задача сделать проекты на ту или иную тему. Странно, что информатика преподается в старшей школе, но проекты малышей связаны с поиском материала и чаще всего путем использования интернета. Соответственно, какими бы ни были современными и продвинутыми наши дети, большинство не в состоянии сделать проект самостоятельно. Вот и сидят родители до полуночи, ищут материал, распечатывают проект и вкладывают информацию в головы своих чад. Вопрос: почему родители должны это делать? Школа не дала ещё ребенку знаний, связанных с интернетом либо поиском материала в школьной библиотеке.

Или, к примеру, ВПР. Всероссийские проверочные работы — проверка знаний ребенка за прошедший учебный год. Да, это хорошо, ведь здесь же проверяется и учитель, по результатам ВПР можно судить о том, как преподаватель смог донести знания до ученика. И чем ниже показатель, тем «выше» вопрос к учителю, и в следующем году он, зная трудности своего учащегося, постарается ему помочь. По идее. Но вот какое мнение есть, например, у человека, столкнувшегося с этим новшеством — ВПР (в данном случае речь идет о ВПР по биологии в пятом классе). «Получается так, что ученик пятого класса, вне зависимости от того, какое количество часов в неделю выделено на получение знаний по биологии, должен обладать всесторонними знаниями о биологических объектах и процессах, с ними происходящих. В пятом классе на обучение биологии в неделю по программе даётся всего один час. За этот час дети изучают тот материал, который требует программа. А всё то, что было дано в контрольной работе, относится к программе шестого-седьмого класса. Дети должны приходить в школу, изучив заранее весь материал по биологии, что ли?.. Всё то, что было дано в ВПР по биологии пятого класса, в начальной школе не изучают. Первые три вопроса были из программы шестого класса, в начальной школе дети не изучали понятия генеративного и вегетативного размножения... Что же такое происходит у нас, товарищи, в стране? В школу ребёнок должен прийти умеющим читать, писать, считать, решать задачи. А к пятому классу быть всесторонне развитым по биологии при условии одного часа обучения в неделю?» Я даже комментировать не буду, так как все предельно ясно.

Что говорит учитель

Также я решила узнать мнение о УМК «Школа России» у учителя начальных классов Александры Царёвой: «Учебно-методический комплекс для начальных классов „Школа России“ — один из наиболее известных в стране проектов издательства „Просвещение“. Существенной особенностью всего УМК „Школа России“ является направленность на формирование у учащихся универсальных учебных действий как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов...» Но, как говорит преподаватель, наряду с имеющимися положительными сторонами УМК «Школа России» имеются и недостатки. «Считаю, что в учебнике „Математика“ (автор М. И. Моро) недостаточно геометрического материала, заданий для закрепления новой темы, упражнений, развивающих логическое мышление. В учебнике „Русский язык“ (авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) формулировка некоторых правил и заданий сложна, много заданий повышенного уровня сложности, с которыми не все дети могут справиться. Учебник „Окружающий мир“ (автор А. А. Плешаков) содержит большое количество информации исторического характера (четвертый класс), что сложно понять младшему школьнику. Темы изучаются поверхностно, выполнение домашней работы требует длительной подготовки с использованием дополнительной литературы и интернет-ресурсов».

Конечно, мнения на этот счёт могут быть разными. И, естественно, это лишь часть картины. Но здесь мы имеем дело, так сказать, с характерным примером.

Соединение методик

И, конечно, есть смысл немного рассказать об альтернативном пути. Почему родители в поиске альтернативы гособразованию переходят на домашнее обучение? В поиске ответа на этот вопрос я встретилась с человеком, который организовывает подобные классы, это педагог-математик Юлия Наумова. «Когда моему старшему сыну исполнилось два года, я задумалась о его будущем. Так как у меня есть опыт преподавания в дошкольном центре, в самой школе и в вузе, я четко понимала, что предлагаемое государством образование нам не подходит», — пояснила она. Причин, по которым она столь категорично настроена, много, но вот основные: большое количество детей в классе, не устраивает подход к детям, опасается негативного влияния коллектива на ее ребенка. В течение четырех лет изучала различные программы, но пришла к выводу, что идеальных нет, и решила создать синтез лучших, по её мнению, методик образования.

Длительный процесс по подготовке программы, по поиску единомышленников закончился результативно: спустя пять лет был создан первый класс, в котором было шесть детей. На сегодняшний день сформировано уже пять классов до 10 человек в каждом. То есть процесс не просто идёт, он развивается. Был арендован дом с частным двором, который одобрили родители. На общем собрании решалось, сколько обойдется обучение на год, путем суммирования зарплаты учителей, аренды помещения и необходимого инвентаря. Зарплата преподавателей — чуть выше ставки учителя в государственной школе.

Один из главных факторов, почему родители выбирают такой вид образования, — нет оценивания. По мнению организатора, ребенок должен стремиться к результату решить задачу, а не заработать пятёрку. «Оценки у нас не выставляются, все рекомендации и понимание того, как ребенок осваивает программу, передаются учителем родителю. Наша оценка — это общение с семьей», — говорит педагог. Были названы и некоторые методики, которые, как считает Юлия, интересны и результативны. Стоячие конторки — письменный стол для работы стоя или сидя на высоком стуле, письмо перьевой ручкой, использование советских учебников 1930-х, 1950-х годов, также внимание к развитию творческого мышления и многое другое. Но для прохождения аттестации ребенка необходимо прикрепить к школе, чаще всего по месту прописки, для чего составляется договор с директором школы.

И, конечно же, нам стало интересно мнение Юлии по отношению к программе «Школа России»: «Мы ей следуем, поскольку сдаем по ней аттестацию. Но сама программа мне не нравится. Сложная подача материала, такое ощущение, что после диссертации были скопированы куски материала и вставлены в учебники. Нет поэтапности в программе, английский без репетитора знать невозможно»...

В общем, поднятая нами тема — сложная, вопросов много. И в следующем номере «Крымского Телеграфа» мы надеемся на продолжение разговора. Но уже вместе с представителями минобразования.