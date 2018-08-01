Три первенства, столько же чемпионов

Футбольные перипетии нашего полуострова

Согласитесь, что часто из уст поклонников футбола, причём не только крымских, можно услышать, что им нравятся те чемпионаты, где часто меняются чемпионы, а не те, где на все века возглавляют таблицу два клуба. Как это было на Украине, где вечную сцепку «киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» только в первый год проведения национального чемпионата смогла разорвать симферопольская «Таврия». И больше никому не удавалось повторить спортивный подвиг наших земляков.

С места в карьер

В этом плане первенство Крымского футбольного союза (КФС) может считаться показательным. Из восьми его постоянных участников за прошедшие три первенства турнир познакомил нас с тремя чемпионами: симферопольской «ТСК-Таврия» (2015/2016), ФК «Севастополь» (2016/2017) и ФК «Евпатория» (2017/2018). И теперь всех болельщиков интересует, подарит ли нам четвёртый чемпионат очередного чемпиона? И опять он, разумеется, не по своей воле, должен, образно говоря, вариться в собственном соку. Прежде всего из-за двойственной политики УЕФА и непонятной нерешительности в этом принципиальном вопросе, особенно после успешно прошедшего в стране мундиаля-2018, Российского футбольного союза (РФС). Жаль, что его руководство пока не уяснило для себя окончательно, что Крым — российская земля.

В минувшие субботу и воскресенье стартовал долгожданный всеми поклонниками футбола нашего южного региона четвёртый по счёту профессиональный чемпионат Республики Крым. Он, как и предыдущие первенства, будет проходить под кураторством Крымского футбольного союза, который, в свою очередь, вроде бы должен иметь надёжного партнёра в лице УЕФА. Но, увы, пока заметных телодвижений в отношении крымского футбола, причём во всех его ипостасях, со стороны Европейского футбольного союза нет. Четвёртый год подряд из Ньона нам приходится только слышать обещания и обещания.

Одним словом, крымчанам остаётся надеяться только на собственные силы. Прежде всего постараться ликвидировать то тяжкое наследство, которое нам оставил, кстати, за чемпионство и владение Кубком страны, украинский футбол. И самое главное — это слабая игровая инфраструктура. Даже в столице республики матчи нынешнего первенства можно проводить только на двух стадионах: «Локомотив» и «Фиолент». Но первый, поверьте, трудно назвать стадионом, его реконструкция затянулась на второй год и, положа руку на сердце, сложно предположить, когда и чем она завершится. Ну а хозяином «Фиолента» остаётся заводской коллектив, и он не подчиняется республиканским и городским спортивным властям. Вот и получается, что «ТСК-Таврия», наследница славной симферопольской «Таврии», которая в своё время служила своеобразной визитной карточкой нашего полуострова, на сегодняшний день оказалась без кола и двора. А тут ещё наши судебные власти, действуя по предписанию из Москвы, приравняли наш крошечный «Фиолент», на котором должен выступать симферопольский клуб, к гигантским аренам в Лужниках или в Тушино, требуя от них всё, что свойственно аренам, на которых проводятся матчи чемпионата мира. Создаётся впечатление, что в столице не видят в упор стадиончики в той же Швейцарии, где недавно в Лиге Европы УЕФА играла «Уфа», а за матчем могли наблюдать пассажиры электричек, проходивших рядом с трибунами, вмещающими две тысячи зрителей.

Вот-вот начнётся реконструкция стадиона в Ялте, и новичок нашего чемпионата, «Инкомспорт», как и другой дебютант — «Гвардеец» из Скворцово, плюс «ТСК-Таврия» и, в определённой степени, бахчисарайский «Кызылташ» тоже останутся «безлошадными». Печально! К тому же наш футбольный союз не отвечает за финансовое состояние клубов, и перед началом очередного первенства они делятся на «богатеев» и «бедняков», что способствует постоянной миграции игроков и тренеров из вторых в первые. И это закономерный процесс.

И всё же мы остаёмся оптимистами. Во всяком случае результаты первого тура сулят нам интересную борьбу, в которой могут преуспеть, только не улыбайтесь, все восемь участников первенства: «Севастополь» — «Евпатория» (3:0), «Гвардеец» — «Кызылташ» (0:3), «Океан» — «ТСК-Таврия» (1:2), «Инкомспорт» — «Крымтеплица» (0:1). Правда, как понимают читатели, не все сразу!

Впервые — «Крымтеплица»

Однако по традиции наш сезон открывается матчем за Суперкубок Крымского футбольного союза, который оспаривают действующий чемпион КФС и действующий владелец Кубка Крыма (его разыгрывают профессиональные и любительские клубы). В их роли на этот раз впервые выступали «Евпатория» и молодёжненская «Крымтеплица». И одному из этих клубов предстояло, вслед за «ТСК-Таврия» и ФК «Севастополь», стать третьим владельцем почётного приза. Поэтому многие предполагали, что и на этот раз Суперкубок будет зимовать на берегу Чёрного моря, у нового чемпиона КФС.

Однако за то время, что отделяло окончание одного сезона и начало следующего, ситуация сильно изменилась. Евпаторийцы, по сути дела, растеряли свой чемпионский состав. Ряд игроков вместе с главным тренером Владимиром Мартыновым отныне выступают за бахчисарайский «Кызылташ», а другие — за севастопольских «горожан». Зато «тепличники» не только сохранили боевой состав, но и пригласили на тренерский мостик команды ещё недавно бывшего капитаном «ТСК-Таврия» мастера спорта международного класса Антона Монахова, а многолетний директор клуба Александр Васильев (так теперь называется должность президента клуба), продолжил свой эксперимент с приглашением молодых футболистов не только из Бразилии, но и из своей юношеской команды.

Хотелось бы отметить, что, как всегда, матч за Суперкубок прошёл не только на высоком организационном уровне, в чем заслуга дружного коллектива КФС во главе с его энергичным президентом, депутатом Госсовета Республики Крым Юрием Ветохой, но и на высоком спортивном, который продемонстрировали оба претендента на почётный приз. Евпаторийцы, в рядах которых из основного чемпионского состава сохранились только Иван Войтенко и Длявер Нуридинов, да входившие, как принято говорить, в «золотой запас» Евгений Харченко, Ярослав Юдин и Дмитрий Попович, под руководством нового главного тренера Сергея Величко старались доказать свою силу. И уже в дебюте поединка Юдину в прорыве удалось открыть счёт. Но спустя тринадцать минут новому дуэту бразильцев — 24-летнему защитнику Фалькао и 25-летнему форварду Джонатану Шавесу потребовалось две минуты, чтобы после красиво забитых мячей счёт стал 2:1 в пользу владельца Кубка Крыма. Однако в составе третьего владельца Суперкубка КФС — 2018 голы могут забивать не только воспитанники латинского футбола, но и крымского. Это блестяще продемонстрировал на первых минутах второго тайма возмужавший «дирижёр» командной игры Сергей Мельник — 3:1. И хотя до конца поединка оставалось ещё немало времени, стало ясно, что Суперкубок и золотые медали отправятся в Молодёжное, а серебряные награды — в Евпаторию.