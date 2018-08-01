Когда выздоровеет наша «королева»?

Российская ANA смогла занять лишь тринадцатое, несчастливое, место

В России лёгкую атлетику называют королевой спорта. Но на чемпионате Европы в Берлине она опять была представлена в нейтральном статусе, а это означает бесправие, которому подвергаются на международной арене российские спортсмены. Мало того что в случае победы в одном из 48 видов олимпийской программы в их честь не звучит гимн нашей страны, а на флагштоке не поднимается флаг РФ... Команда не участвует и в общекомандном зачёте.

Не наш интерес

На первенстве Европы в Берлине россиян словно и нет, хотя они есть, и, более того, даже завоёвывают медали для какой-то мифической страны, носящей название ANA. И отношение такое к нашей лёгкой атлетике началось после её блестящей победы на чемпионате мира в Москве, где по количеству золотых чемпионских медалей россияне впервые в общекомандном зачёте опередили всегда побеждавших американцев. А затем удвоили этот успех блистательной победой на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи-2014, после чего американцы решили, что подобных успехов нельзя было добиться без принятия крутого допинга. И тут у нас в стране нашёлся перебежчик в их лагерь — Григорий Родченков. Ну эту печальную историю, в которой отметились и МОК, и ВАДА, вы, конечно, знаете...

И хотя ныне президент IAAF сэр Себастьян Коэ на каждом заседании отмечает, как стремительно ликвидируют допущенные ошибки россияне (можете не сомневаться, что их в избытке — при желании найти негатив — можно обнаружить в ведущих федерациях не только нашего континента), но, тем не менее, ВФЛА по-прежнему ходит в изгоях. Хотя вроде бы пошёл разговор о том, что 20 сентября в своих правах будет восстановлено РУСАДА, а это означает, что российская королева спорта резко пойдёт на поправку.

Пока же на недавний чемпионат Европы не россияне формировали команду, а функционеры IAAF, разумеется, по своим понятиям и... национальным привязанностям и интересам. Вот и получилось, что в число двадцати девяти участников континентального первенства от России попало больше половины ребят, которые были не готовы к чемпионату и не имели шансов не только подняться за наградами на пьедестал почёта, но и пробиться в финалы в своих коронных дисциплинах.

Не случайно российская ANA, завоевавшая шесть наград (одну золотую, три серебряные и две бронзовые), по нашим подсчётам, могла занять лишь тринадцатое, несчастливое, место. А в шестёрку сильнейших вошли Великобритания (7 золотых + 5 серебряных + 6 бронзовых = 18 медалей), Польша (7+4+1=12), Германия (6+7+6=19), Франция (3+4+3 =10), Бельгия и Греция (по 3+2+1=6). А теперь давайте посмотрим, как спортсмены выступали на дорожках и в секторах олимпийского стадиона в Берлине.

Прыжки

В этих секторах половину российских берлинских наград принесли наши атлеты. Впервые чемпионкой континента стала прыгунья в высоту Мария Ласицкене (2,00), а её коллега Илья Иванюк, преодолев планку на высоте 2,31, завоевал бронзу, пропустив вперёд немца Матеуша Пшибилку (2,35) и белоруса Максима Недосекова (2,33). Но настоящими героями стали прыгуны с шестом — 18-летний швед Арманд Дюплантис (6,05) и наш 21-летний Тимур Моргунов (6,00), опередившие чемпиона Рио-де-Жанейро и мира, француза Рено Лавинье (5,95). Среди женщин лучшей была гречанка Екатерини Стефаниди, взлетевшая на 4,85. А её земляки прыгун в длину Мильтиадис Тендоглу (8,25) и прыгунья тройным Параскеви Папахристу (14,60) добыли для страны ещё две чемпионские награды. В этих же дисциплинах у мужчин и женщин отличились португальский «тройник» Нелсон Эвора — 17,10 и немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо — 6,75.

Многоборье и ходьба

Борьба в десятиборье между немцем Артуром Абелем и россиянином Ильёй Шкуренёвым принесла победу первому (8431), а наш многоборец отстал на 110 очков. Зато среди дам в семиборье вне конкуренции была бельгийка Нафиссату Тиам — 6876 очков. Впервые женщины разыграли титул чемпионки Европы в ходьбе на 50 км, и здесь в историю вошла Инеш Энрикеш из Португалии — 4:09.51, а у мужчин в этом марафоне неожиданно первенствовал украинец Марьян Закальницкий — 3:46.32. У женщин в ходьбе на 20 км могла рассчитывать на победу талантливая Яна Смердова, но незадолго до финиша её дисквалифицировали арбитры, не обращавшие внимания на то, как не шла, а бежала к финишу ставшая чемпионкой испанка Мария Перес — 1:26.36. Учитывая этот факт, Василий Мизинов решил на этой дистанции не вступать в борьбу с тоже откровенно бежавшим за золотом испанцем Альваро Мартином — 1:20.42, а, уступив ему восемь секунд, принёс России бронзовую медаль.

Бег

Из 26 видов гладкого, с барьерами, с препятствиями бега, эстафет, в которых разыгрывалось 78 медалей разного достоинства для мужчин и женщин, лишь одна пришлась на долю россиян. Серебро на 110 м с барьерами досталось Сергею Шубенкову, который финишировал с одинаковым временем с новым чемпионом Европы французом Паскалем Мартино-Лагардом — по 13,17. Но арбитры усмотрели, что россиянин уступил сопернику... 0,0002 секуды. Обычно обоим бегунам в такой ситуации вручается по золотой медали, но только... не россиянину.

Героиней беговой дорожки Берлина стала спринтер из Великобритании Дина Эшер-Смит, которая была первой в беге на 100 м (10,85), 200 м (21,89) и в эстафете 4×100 м (41,88). А вот у ребят очаровал всех 17-летний норвежец Якоб Ингебригтсен, который стал чемпионом в беге на 1500 м с весьма и весьма взрослым результатом — 3.38,10, а затем вместе с родным братом 19-летним Хенриком ушел в отрыв на дистанции 5000 м. На финише Якоб вновь был первым — 13.17,06, а Хенрику Ингебригтсену досталось серебро — 13.18,75.

Метание

Здесь доминировали воспитанники польской и немецкой школ. Чемпионами в метании диска стали литовец Андриус Гуджиус — 68,45 и хорватка Сандра Перкович — 67,62, копья — немцы Томас Рёлер — 89,47 и Кристин Хуссонг — 67,80, молота — поляки Войцех Новицкий — 80,12 и Анита Влодарчик — 78,94, в толкании ядра вновь польский дуэт — Михал Гаратик — 21,72 и Паулина Губа — 19,33. А вот представительный отряд российских метателей ничем не отличился, в том числе и единственный крымчанин на чемпионате, метатель молота из Сак Алексей Сокирский занял итоговое 14 место (72,73).