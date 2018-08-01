Кризисный сентябрь

Не каждый ребенок психологически готов к изменениям и нагрузкам, которые будут с ним происходить в школе

Летние каникулы пролетают незаметно, и вот уже скоро школьники снова сядут за парты. Почему первоклассник, всё лето с нетерпением ждавший начала учебного года, через неделю уже не хочет идти в школу? Почему второклассник начал путать буквы и цифры? Почему семиклассник не может справиться с заданиями, которые до каникул щёлкал, как орешки? Почему подростка интересует всё что угодно, кроме учёбы? На вопросы родителей мы попросили ответить детского психолога Аллу Маркевич-Палей.

Период беспокойства

— Первое сентября на носу, и чем ближе первый звонок, тем больше поводов для беспокойства у родителей...

— В возрасте шести-семи лет дети с любопытством берутся за все новое, с интересом изучают неизведанное. Это маленькие исследователи. Однако не каждый ребенок психологически готов к изменениям и нагрузкам, которые будут происходить с ним в школе. Неокрепшей психике ребенка, который еще недавно беззаботно играл, приходится привыкать к смирному сидению на уроках, учиться контролировать собственные желания, проявлять волю, подчиняться педагогу, устанавливать новые взаимоотношения. Это требует особых усилий, это иной уровень самоорганизации и социальных взаимоотношений и умений. Причиной нежелания ходить в школу может быть и то, что мотивацией к обучению в школе для малыша были внешние атрибуты: красивый ранец, форма, тетрадки или новые друзья, с которыми можно будет играть и т.д., — а в школе ребенку приходится сталкиваться с реальностью, в которой необходимо проявлять волю, саморегуляцию. Нужно делать то, к чему он не был готов. В этот период и родители добавляют ребенку поводы для беспокойства и тревоги своими завышенными ожиданиями.

Бывает и так, что детей просто перегружают параллельно со школой всевозможными кружками, студиями. В этом случае ребенок просто не выдерживает нагрузки, и интерес к обучению пропадает. Ребенок начинает заболевать, может становиться раздражительным или апатичным.

— Как привести ребёнка в тонус перед началом учебного года, какие советы вы можете дать родителям?

— После отдыха тренированному взрослому не всегда легко входить в рабочий режим, а тут детская неокрепшая психика. Если говорить о режимных моментах, то думать об этом стоит за две-три недели до начала учебного года. А именно: ложиться спать и просыпаться так, как ребенок будет это делать во время учебы. Психологи вообще не рекомендуют сильное изменение режимных моментов в летнее время. Желательно, чтобы сдвиги были на один, максимум на два часа, в зависимости от возраста. То есть если в школьное время ребенок просыпался в семь утра, то летом можно разрешить поспать до девяти. Также и с отходом ко сну. А вот усиленные занятия по различным предметам лучше за две недели до начала учебного года прекратить или сократить до минимума. Это время можно посвятить подготовке необходимых канцелярских принадлежностей, школьной формы и всех остальных атрибутов. Это поможет создать положительный настрой. В этот период начните говорить с ребенком о том, что будете поддерживать его во всех начинаниях, что даже неуспехи в школе не отразятся на вашей любви к нему. Хорошо, если это подтвердится действиями, тогда ребенок не будет чувствовать себя обманутым.

Нежелание и мотивация

— Бывает, что ребёнок просто не хочет идти в школу. Как его можно стимулировать?

— Сначала необходимо понять, почему ребенок не хочет идти в школу. Причин тому может быть множество: сложные отношения с детьми в классе, боится отвечать у доски, неуспешность по какому-то предмету, застенчивость ребенка, завышенные требования родителей и страх их не оправдать, отсутствие контакта с учителем и т. д. Разобраться в причинах и помочь ребенку сможет ваша любовь, искреннее желание сделать обучение в школе радостным и менее дискомфортным. Если родители не могут справиться самостоятельно, могут обратиться к психологу.

— Почему происходит летний откат в знаниях и как его преодолеть?

— Для многих детей и родителей летние каникулы — это долгожданная свобода от напряжения, тревоги, домашних заданий, контрольных, неоправданных ожиданий, разочарований. Сложно организовать ребенка летом, побудить его заниматься. Мозгу дана команда «отдыхать», «не беспокоить». Откат в знаниях, как вы говорите, по моему мнению, происходит именно из-за такого резкого перепада от перегрузки до полного расслабления. Причем оба периода достаточно длительные. Вполне естественно, что мозг реагирует таким вот образом. Чтобы подобных «провалов» не происходило, стоит выполнять нехитрые правила. По окончании учебного года желательно дать отдохнуть ребенку от нагрузок и напряжения, можно полностью освободить его от выполнения каких-либо учебных заданий на неделю или две (не более). После этого вместе с ребенком можно разработать план каникул, где будет обязательно выделено время для домашних обязанностей и, например, чтения книг или занятий по различным школьным предметам. Время на отдых должно значительно превышать время занятий. Хорошо, если ребенок сам решит, в какое время он будет заниматься, когда выполнять обязанности по дому. Не загружайте ребенка летом бесчисленными репетиторами и самостоятельными занятиями. Все должно быть в меру. Для подростков занятия в общей сложности могут составлять примерно один-два часа в день. Хорошо, если каникулы будут насыщены новыми эмоциями, открытиями, событиями, общением, активным отдыхом. Для самоконтроля и самоотчета ребенок может отмечать в импровизированном «дневнике достижений» успешность выполнения поставленных перед собой обязательств (или придумайте что-то на свой вкус). Делаю акцент на том, что это не для контроля со стороны родителей. Не забывайте о поощрениях, похвале. Они здорово мотивируют.

— В современной реальности не редкость, когда ребенок из малообеспеченной семьи стесняется идти в школу, потому что ему кажется, что он хуже всех одет, обут, у него нет дорогого телефона. Как родители могут помочь ему справиться с такими комплексами, если возможности купить дорогие вещи у них нет?

— К сожалению, часто встречающаяся проблема. В этом случае нужна совместная работа родителей и классного руководителя. Задача родителей дарить абсолютную, безусловную любовь своему ребенку. Дети, получающие признание родителей, знающие, что их любят любыми, независимо от поступков, успехов, учатся любить себя. Эти дети осознают собственную важность и ценность. Это, конечно, не гарантирует полный иммунитет от насмешек и издевательств. Но создает уверенность в собственных силах и способность сопротивляться трудностям. Педагогу, как и всем родителям, необходимо формировать в детях ценность личности, а не материальных благ. Поднимая личностную значимость ребенка, демонстрируя его положительные качества в глазах одноклассников, учитель поможет ему уверенно чувствовать себя, без страха взаимодействовать с ровесниками.

О психологической готовности

— Отдельно хочется спросить о первоклашках. Какие советы вы дадите родителям, которые впервые ведут своих малышей в школу?

— Прежде всего нужно понимать, что для ребенка наступает новый, неизвестный ему жизненный этап. И нам, взрослым, необходимо создать оптимальные условия для успешного прохождения детьми этого пути взросления, отделения от родителей, получения новой социальной роли, новых знаний, совершения своих маленьких открытий.

— У многих родителей будущих первоклассников возникает вопрос: в шесть или семь лет идти в школу? Действительно ли шестилетка впоследствии будет отставать по физическим и интеллектуальным параметрам от тех ребят, которые старше его всего лишь на год?

— На мой взгляд, лучше отдавать ребенка в школу, когда он полностью к этому готов: хочет получать новые знания, способен выполнять задания учителя, длительное время сохранять усидчивость. Формирование такой готовности нельзя спрогнозировать. Давать общие рекомендации и говорить, в каком возрасте ребенку лучше идти в школу, было бы неправильным. Некоторые дети бывают готовы к обучению в школе уже к шести с небольшим годам, а некоторым удается приобрести необходимые качества только к семи или семи с половиной годам. Понятие «готовность ребенка к обучению в школе» состоит из трех основных компонентов: физическая готовность (общий уровень здоровья, моторики и т. д.); специальная готовность (умение читать, писать т. д.); психологическая готовность (мотивация к обучению, произвольность, самоконтроль).

Психологическая готовность, по моему мнению, в большей степени, чем другие составляющие, должна влиять на решение родителей. Также очень важным показателем является желание ребенка учиться в школе.

Дорогие родители, решая вопрос, когда отдавать своего ребенка в школу, ориентируйтесь исключительно на его возможности. Никакие социальные установки, советы доброжелателей не должны влиять на ваше решение. Самое главное, что вы в результате выбираете, — это психологическое и физическое здоровье вашего ребенка во время обучения в школе.