Гости и кости

Статус Крыма по-прежнему генерирует скандалы и широкий интерес

На этой неделе зарубежные СМИ рассказывали о скандале с Лаймой Вайкуле, об интересных археологических находках, о новом демарше Дональда Трампа против Конгресса США и о намерениях России создать в Крыму беспрецедентную культурную площадку.

Трамп снова за нас...

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить директиву Конгресса США, препятствующую признанию суверенитета России над Крымом. Президент заявил, что десятки положений законопроекта являются неконституционным вмешательством в его полномочия как главнокомандующего. Среди положений законопроекта, бюджет которого составил 716 миллиардов долларов, запрет на расходование денег министерства обороны на «любую деятельность, которая признает суверенитет Российской Федерации над Крымом». Закон о военном бюджете на 2019 финансовый год, названный в честь сенатора-республиканца Джона Маккейна, позволяет отказаться от директивы, но только при условии, что министр обороны и госсекретарь предоставят разъяснения соответствующим комитетам Сената и Палаты представителей. Однако в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп отметил, что данное положение является попыткой «определять позицию» США во внешних военных делах. Он будет относиться к директиве «в соответствии с исключительными конституционными полномочиями президента», которые, как утверждает Трамп, включают полномочия «определять условия, на которых признание предоставляется иностранным государствам».

Артистка не поедет в Крым

У известной латвийской певицы Лаймы Вайкуле во время интервью спросили о ее отношении к Крыму, в частности, согласилась бы она на предложение отправиться туда с гастролями. Вайкуле ответила: «Нет. Нам запрещено», уточнив, что имеет в виду европейцев. «Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — сказала она. В то же время она отрицательно отнеслась к тому, что на Украине составляют черные списки артистов, которые выступали в Крыму. Она заметила, что артисты, как дети, неадекватно все воспринимают, и поэтому трогать ни детей, ни артистов нельзя. «Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит», — констатировала Вайкуле. Также артистка позавидовала молодым артистам, которые просто могут выставить свое творчество в интернет. «Раньше даже мечтать об этом нельзя было! — сказала Вайкуле. — Они не понимают, какие они счастливые. Для них все двери открыты. Люди мира!»

Кремль сделает наш полуостров культурным центром

Шесть шедевров из лучших художественных галерей и музеев России будут перевезены в Крым для размещения в новом культурном центре полуострова, говорится в проекте, представленном президенту РФ Владимиру Путину. Планируемый центр искусств является еще одним шагом на пути интеграции Крыма. В проекте, представленном вице-премьером Ольгой Голодец, предусмотрены театр оперы и балета, музей, кинотеатр, школа танцев, сообщила Голодец Путину в беседе, опубликованной на сайте Кремля. «К созданию этого комплекса в Севастополе подключены сотрудники Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея, — сказала Голодец. — Центральным зданием станут выставочный центр и постоянная экспозиция мировых художественных шедевров, которые в настоящее время находятся в этих музеях». Проект направлен на превращение города в культурную столицу, сказала вице-премьер, добавив, что это особенно важно с учетом роста числа туристов в этом регионе. Впервые идею открытия культурного центра в Крыму Путин озвучил в ноябре прошлого года.

Очень старый крымский кит

Во время археологических работ в районе строительства дороги к Крымскому мосту ученые обнаружили останки древнего млекопитающего. По предварительным данным, его останки пролежали в земле более 10 миллионов лет. Археологи считают, что животное обитало в Сарматском море, существовавшем 14–10 млн лет назад на территории от Паннонского моря до Аральского моря c островами, где сейчас Крым и Кавказ. В частности, ученые обнаружили фрагменты скелета — позвоночный столб и ребра. Кости находились на глубине около метра и дошли до нас в отличном состоянии. Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне. Специалисты определили, что останки принадлежат древнему киту из рода цетотерии (лат. Cetotherium). Эти киты населяли Северное полушарие. Изучив кости, археологи определили, что найденный крымский кит был в длину всего около пяти метров. Эксперты отмечают, что это большая удача найти такой древний скелет в хорошей сохранности. Несмотря на то что череп животного не сохранился, структура остальной костной ткани видна хорошо, что позволит получить полезную информацию о строении древнего организма.