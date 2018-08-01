И огонь и вода

В Севастополе с шумом презентовали «Русскую мечту», а в Симеизе летали со скалы

Минувший уик-энд ознаменовался двумя очень разными и при этом очень зрелищными мероприятиями. Под Севастополем традиционно фестивалили байкеры, а на ЮБК — прыгуны со скалы в море. При очень разных оценках этих мероприятий очевидно одно — события заметные, популярные и ставшие кульминацией нынешнего фестивального лета на полуострове.

Байк-шоу «Русская мечта»

Народу нравится

Культурную значимость байк-шоу оценивать сложно за недостатком составляющих компонентов. То есть, например, если говорить в этой связи о выступлениях рок-групп, то сказать особо нечего. Концерт как концерт. Но, впрочем, это шоу с самого начала проводится совсем не для культуры. Цель — политика. Плюс в этом году ещё и физ-культура. Ну и грандиозная тусовка, само собой. Но народу нравится. Очень многим нравится. И это, наверное, основной показатель.

В этом году, в частности, на байк-шоу «Русская мечта», которое состоялось 17 и 18 августа в Севастополе, на горе Гасфорта, собралось примерно 150 тысяч человек (информация организаторов). И приехали мотоциклисты из Европы, с Урала, из Москвы, Ростова-на-Дону, Уфы, Грозного и многих других городов.

В программу входили выступления солистов и групп (Юлия Чичерина, Ольга Кормухина, Алексей Белов, «Ария», Елена Томашевич, Владимир Кузьмин, «Княzz», Юлия Андреева, «Архипелаг», «Бахыт-Компот», «Дебош», «Серьга», «Калинов мост», «7Б»), конкурсы и состязания (в том числе массовая сдача нормативов ГТО), трюки и выступления именитых спортсменов.

Как это было

Такого рода мероприятия, конечно, лучше всего смотреть, чтобы иметь, что называется, многомерную картинку происходящего. Тем более что по количеству и сложности конструкций байк-шоу в этом году превзошло предыдущие. Если вкратце его описать, это будет вот так.

На этот раз территория у горы Гасфорта, по задумке организаторов, превратилась в огромную свалку, символизирующую современный мир. Старые покрышки, мусор, хлам — всё разлагается и представляет собой отвратительную картину. Разные монстры поедают эти свалки, а из огромной пасти вытекает зеленая жижа. Алтарь заменили мониторы. Экономические и прочие форумы пропитаны ядом. Мусор проник глубоко в сознание людей — такой посыл. «Свалки движутся по России из поселков, больших и малых городов. Они сползаются, увеличиваются в размерах, превращаясь в горы, затмевая собой небоскребы. Зловонные, покрывающие под собой зеленые луга, синие озера. Свалки совокупляются, размножаются, плодят семейства и архипелаги, и в этих свалках — репутация казнокрадов, строящих дворцы на морском берегу...» — рассказывает автор идеи, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

Как же спастись? Что придумано по сценарию? Оказалось, что очищает мир от скверны монах-воин, мотоциклист Пересвет. А ангелы совершают тем временем акробатические номера при помощи мотоциклов и прочей техники (трюки мотофристайлеров были порой действительно очень круты). А кульминацией стало сошествие с небес огромного мотоцикла, на котором восседал сам Георгий Победоносец. Кстати, главный реквизит прошлогоднего байк-шоу — Русский реактор — в этом году преобразовали в Храм на холме.

Ну и в завершение всего действия по традиции — салют. В этом году его было очень много. И это было красиво.

И, конечно, стоит отдельно сказать, что некоторые участники шоу, по их собственным признаниям, ради эффектного номера рисковали своим здоровьем. Например, ребята с огнеметами, олицетворявшие по сюжету зло. «Защита минимальная — обычная ткань, которую используют для заводских костюмов. В особо жаркие моменты кожа с нас буквально слезает. Это больно», — рассказывали они журналистам.

Байк-шоу — опасное мероприятие

Этим летом в Крыму было множество массовых мероприятий. Но, пожалуй, только с байк-шоу приходили новости о пострадавших. Например, начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Севастополя Александр Веселков заявил, что 18 августа при падении в моста в районе горы Гасфорта получила травму девушка 1993 года рождения. Черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Спасателями города и Главного управления МЧС России по Севастополю пострадавшая была эвакуирована из труднодоступного места и передана бригаде скорой медицинской помощи. А во время прошлогоднего байк-шоу в озере на территории у горы Гасфорта утонула 41-летняя женщина, а ещё годом ранее со дна озера подняли тело мужчины...

Крымский Кубок мира по клиф-дайвингу

Мирно и солидно

В отличие от горы Гасфорта, где полыхало пламя, «гноился мир» и грохотали мотоциклы, в Симеизе, на скале Дива, где 18 августа проходил Кубок мира по клиф-дайвингу — Crimea Cliff Diving World Cup, было солнечно, мирно, но не менее драйвово. Сам антураж — сверкающее море, бирюза, виды как всегда прекрасного летнего крымского Южнобережья... Это стоит увидеть каждому. Тем более что соревнования были приближены и по организации, и по экзотике, и по солидности как минимум к европейскому уровню.

Кто участвовал?

В этом году в Кубке мира приняли участие 12 спортсменов из разных стран: Мигель Гарсия (Колумбия), Гэри Хант (Великобритания), Алан Кол (Люксембург), Никита Федотов (Россия), Кайл Митрион (США), Сириль Умеджкан (Франция), Алексей Пригоров (Украина), Энди Джонс (США), Крис Коланус (Польша), Серхио Гузман (Мексика), Артем Сильченко (Россия) и Игорь Семашко (Россия). «Классическая схема. 12 спортсменов, три прыжка. Все идут в зачет. В этом году добавились Франция и Мексика — те, кто в том году не смог приехать, волновались по поводу санкций под давлением украинских послов. Сейчас все, кого мы пригласили, приехали. Была только пара замен в связи с травмами, — рассказал журналистам один из организаторов, председатель общественной организации „Фрирайт“ Анри Канунов. — Мы надеемся, что станем основоположниками этого вида спорта в России. Мы уже сделали то, что в стране никто не проводил, — мировые прыжки. Думаю, мы будем диктовать эту моду, стараться расширять этот кубок не только в Крыму, но и в Москве, в Казани».

Самый смак — в нескольких секундах

Итак, двенадцать лучших клиф-дайверов планеты из разных стран продемонстрировали зрителям свое мастерство. Трамплин для прыжков был установлен на скале Дива на высоте 27 метров. Несколько тысяч зрителей поддерживали аплодисментами участников соревнований, наблюдая за прыжками с пляжа и со смотровых площадок у скалы Дива.

Как это было? Динамика происходящего, конечно, невелика. Участники по очереди выходили на стартовую позицию, готовились, зрители ждали, минуты тянулись... Некоторые зрители даже высказывались, мол, скучно вот так стоять, ждать. Да и жара... Но самый смак, как говорится, в тех нескольких секундах, за которые каждый из спортсменов, прыгавших с трамплина на краю скалы, показывал чудеса акробатики, успевая исполнить сальто, перевороты и закрученные винты. И на огромной скорости (до 85 км в час) входил в воду. Эти секунды, это зрелище, похоже, сполна возмещали тягостное ожидание для собравшихся посмотреть... Если же говорить об отзывах профессионалов — тут только позитив.

Итоги же Кубка таковы. Победителем стал представитель Великобритании Гэри Хант, на втором месте — украинец Алексей Пригоров, на третьем — американец Кайл Митрион. А вот Россия в этот раз только на пятом месте в лице клиф-дайвера Никиты Федотова.