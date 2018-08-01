Тормоз для лихача

Своевременность уплаты штрафов ГИБДД и ответственность

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в российском правовом поле. Сегодня расскажем о своевременности уплаты штрафов ГИБДД и соответствующей ответственности. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Сроки уплаты штрафа

Хотя бы раз большинство водителей нарушали ПДД, за что и получали соответствующие штрафы. Важно вовремя уплачивать административные штрафы, ведь могут наступить последствия несвоевременной уплаты штрафа, установленные административным законодательством РФ.

Штраф за правонарушение в области дорожного движения должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в полном размере в течение 60 дней с даты вступления в законную силу постановления о наложении такого штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Однако в случае уплаты штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о его наложении размер штрафа уменьшается вдвое, за исключением штрафа за совершение отдельных правонарушений. Если исполнение постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается в полном размере.

Если копия постановления о наложении административного штрафа направлена гражданину, привлеченному к ответственности, по почте и поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, он вправе заявить ходатайство о восстановлении указанного срока.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, если постановление не обжалуется, то вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления гражданином, привлеченным к ответственности. Постановление вступает в силу по истечении такого же срока и в том же порядке, если оно было обжаловано в суде, а суд вынес решение по жалобе на постановление, оставившее его в силе, и такое решение не было обжаловано. Если и решение по жалобе на постановление было обжаловано в вышестоящий суд, и решением этого суда постановление было оставлено в силе, то такое решение вступает в силу немедленно после вынесения решения последним судом.

Ответственность за неуплату

Если водитель в установленный срок не уплатил штраф, то начиная со следующего дня после окончания срока уплаты и в течение последующих трех месяцев его могут привлечь к ответственности согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде:

— наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 руб., либо

— административного ареста на срок до 15 суток, либо

— обязательных работ на срок до 50 часов.

Однако стоит отметить, что водитель, не уплативший штраф за нарушение ПДД, зафиксированное камерами видеонаблюдения, не может быть арестован на 15 суток.

Принудительное взыскание

Если нет информации об уплате штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, должностное лицо или судья, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр постановления и в течение десяти суток направляют его в Федеральную службу судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель, в свою очередь, выносит постановление о возбуждении в отношении должника исполнительного производства о принудительном взыскании штрафа за счет имущества должника и направляет его копию должнику по почте.

Получить информацию о неуплаченных штрафах за нарушение ПДД можно на официальном сайте ГИБДД МВД России, используя следующие сведения о транспортном средстве: государственный регистрационный знак, серию и номер свидетельства о регистрации.

Сроки давности по взысканию

Срок давности для взыскания штрафа составляет два года с даты вступления постановления в законную силу. В течение указанного срока судебный пристав-исполнитель может обратить взыскание на имущество должника — на его денежные средства, находящиеся на счетах в банках РФ, на периодические выплаты должнику (например, на заработную плату), на имеющиеся у него ценные бумаги.

Если сумма задолженности превышает 30 000 руб., судебный пристав-исполнитель может вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ. Указанное постановление может быть вынесено также при задолженности свыше 10 000 руб., если она не погашена по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Копия такого постановления направляется должнику не позднее следующего дня после его вынесения. Кроме того, если после возбуждения исполнительного производства водитель добровольно не уплатит штраф, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы взыскиваемого штрафа, но не менее 1000 руб.

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