Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Больное место
Внерыночные отношения
Крымские дачники
Говорят, что... ялтинским детям негде гу ...
Тайны дна морского
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектИстория

Другой Вернадский

20 августа — день рождения историка-евразиста, преподавателя Таврического университета и одного из основателей школы американо-канадской русистики Георгия Вернадского

Фамилия Вернадский, в той или иной степени, известна подавляющему большинству крымчан. Еще бы, она значится в названии ведущего вуза республики. Вот только университет назвали не в память о Георгии Вернадском, а в честь его отца, Владимира Ивановича. Путать этих выдающихся людей нежелательно, хотя подобную ошибку совершал даже их современник, барон Врангель.

Умные гены

В семье Владимира Ивановича и Нины Егоровны Вернадских было двое детей: сын Георгий, или Гуля, как ласково звала его мать, 1887 года рождения, и дочь Нина, появившаяся на свет одиннадцатью годами позднее. Вернадский-старший много и пространно размышлял на тему воспитания детей, философствовал о том, что есть осознанный выбор родителей в определении истинного пути для отпрысков и есть ли у самих отпрысков право выбора или же давление родительского авторитета лишает их такового, делая несчастными по умолчанию. В 1899 году, в частности, он написал следующее: «Есть всегда стремление отцов и матерей к своим детям — сторона насилия, желание наложить на детей ту схему житейских отношений и условных форм, к которой они сами пришли путем жизненного опыта... Я помню по себе, как это было несоразмерно тяжело».

Но, если отбросить высокие материи, всё в их семье было не так уж и плохо. Образ жизни родителей, их стремление к интеллектуальному совершенству и духовному просветлению стали для Георгия и Нины указующими перстами в океане жизненных страстей. Став взрослой, Нина Владимировна вспоминала о родителях с удивительной теплотой: «Я поражаюсь, сколько они вложили мысли и внимания в наше воспитание, сколько любви и понимания».

От отца и матери Георгий и Нина усвоили еще одну примечательную истину: нельзя поощрять потребителя в себе, следует довольствоваться малым во всем, кроме интеллектуальных нужд и, само собой, ни в коем случае нельзя экономить на образовании.

Путевка в жизнь

В 1905 году Георгий Вернадский с золотой медалью окончил классическую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Тогда же он совершил свой первый осознанный выбор — стал членом партии кадетов. Это дает понять, каким он видел будущее.

Однако как историк Георгий был просто обязан заглядывать в прошлое. И он заглянул, обратив свой взор на изучение русского масонства. Хотя свои связи с масонами Вернадский и отрицал, мол, вполне такой научный интерес: «Я не масон и никогда масоном не был, но меня заинтересовали широкие международные связи русского масонства и возможность исследования его на фоне истории европейской умственной жизни».

Казус видится в том, что собственное видение будущего никоим образом не помогло Вернадскому устроить свою жизнь, зато прошлое он выбрал весьма прагматично. Юношеские изыскания много лет спустя, в период кровавой Гражданской войны в России, направили его от крымских берегов по морям, по волнам в Европу, а потом и дальше, через Атлантику, в Штаты.

Последний приют

Судьба семьи Вернадских круто изменилась после Октября 1917 года. Отец был одним из организаторов партии кадетов и членом Временного правительства, сын — не менее политически «неправильным». В итоге Владимир Иванович, Нина Егоровна и Георгий Владимирович с супругой оказались в Крыму. Некоторое время (с осени 1918 года) Георгий Владимирович преподавал в Таврическом (Симферопольском) университете. В Симферополе он не просто работал в должности профессора, но и стал членом-учредителем и председателем Общества философии, истории и социологии при Таврическом университете, заместителем председателя Религиозно-философского общества. В ноябре 1918-го его избрали членом Таврической ученой архивной комиссии, в марте 1919-го — заведующим ее архивом. А еще он стал научным сотрудником учрежденного в мае 1919 г. Таврического архива. Но и это, как оказалось, не предел.

В сентябре 1920 г. Георгий Вернадский по рекомендации главы внешнеполитического ведомства и к тому же давнего знакомого его отца П. Б. Струве возглавил ведомство печати в правительстве барона Врангеля. Ему поручили остановить опасную большевистскую литературу. Многие порицали Георгия Владимировича за проявление столь явной заангажированности, мол, не по Сеньке шапка, негоже ученому принимать участие в пропагандистско-цензурных играх. Вернадский оправдывался, говорил, что Врангель, он — хороший и весьма интеллигентный, значит, и я неплохой. Дословно это выглядело так: «Петр Николаевич Врангель произвел на меня впечатление человека выдающегося — каким он и был. Он происходил из военной семьи, по образованию был горный инженер, что сближало его с людьми науки и техники». Правда хорошо о Врангеле Георгий Вернадский думал не всегда. Вернее, впоследствии разочаровался в бароне.

Разочарование в прошлом

Все произошло из-за странной путаницы, простительной простому обывателю, но весьма постыдной для просвещенного правителя, каким провозгласил себя Врангель.

Об этой неразберихе в своей статье «Вернадские и Врангель» рассказал Т. М. Емец.

20 сентября 1920 года в поезде по дороге из Симферополя в Севастополь Врангель решил встретиться с назначенным им в правительство Георгием Вернадским, но по ошибке встретился с его отцом, Владимиром Вернадским. Причем о том, что разговаривает не с тем человеком, Врангель догадался отнюдь не сразу. В своих воспоминаниях барон писал: «Я с удивлением увидел дряхлого старца, типичную фигуру, точно сошедшую с картины Маковского, в пальто-разлетайке табачного цвета, с длинными седыми волосами, в очках на сморщенном лице. Я пригласил профессора сесть рядом со мной и завел разговор об общественной жизни в Симферополе; в конце октября предполагалось собрать в Симферополе съезд городов, долженствующий рассмотреть целый ряд вопросов городского самоуправления. „Я, Ваше превосходительство, не в курсе этого дела. Я от жизни далек, занимаюсь исключительно научными вопросами“, — отвечал профессор. [...] Я с трудом поддерживал разговор...»

Много лет спустя Георгий Вернадский прочел эти воспоминания Врангеля. И был глубоко оскорблен. Тон показался ему уничижительным и неделикатным. В своем письме С. Бакуниной от 12 марта 1962 г. он написал: «Уже будучи в Америке я прочел „Воспоминания“ Врангеля (в журнале „Белое дело“), и он там описывает приезд моего отца с оттенком насмешки („профессор в крылатке точно с картины Маковского“). Мне было неприятно это прочесть...»

Послекрымье

В конце октября 1920 года Георгий Вернадский вместе с Русской армией Врангеля эвакуировался в Константинополь. Затем переехал в Афины, много работал с греческими архивами. В 1922 году получил должность профессора в Карловом университете в Праге, где и познакомился с евразийскими идеями. В 1927 году он переселился в США. Там он преподавал русскую историю в Йельском университете вплоть до своего выхода на пенсию в 1956 году.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 493 от 24 августа 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 94 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:28

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Август 2018 (81)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)
Март 2018 (69)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru