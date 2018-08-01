Легенды Солнечной долины

Подлинная история виноделия Судакского региона и люди в черном из старой сказки

В Крыму очень часто придуманное становится былью, а реальность кажется несущественной...

Кузница кадров

Когда-то у всех на слуху была фраза «Кадры решают все». Сейчас сентенция эта повторяется не столь уж часто, но от этого смысла не утратила. Профессионализм в любые времена вызывал уважение. Вот и в начале XIX века вопросы о том, быть или не быть крымскому виноделию и если быть, то каким, решали кадры. Если говорить точнее, квалифицированные кадры. А еще точнее — их наличие или отсутствие на благодатной земле Тавриды.

Первопроходцы-любители, не щадившие средств и сил ради возрождения виноделия на полуострове, методом проб и ошибок, но справились со своей задачей — завезли перспективные сорта винограда, расширили площади виноградников, произвели первые опыты по производству конкурентоспособных вин. Но... Требовался серьезный качественный скачок. Во всем. Академик Петр Симон Паллас, которому поручили определить местонахождение будущей «кузницы кадров», остановил свой выбор на Судаке.

Первое в России училище виноделия возникло в 1804 году в урочище Ачиклар. Неподалеку расположился небольшой поселок из 40 домов.

Водоснабжение осуществлялось из источника на горе Ай-Георгий. На выделенные властями деньги закупили прессы, лозы и прочее. Ежегодные поступления из казны на содержание хозяйства составляли 5000 рублей. Деньги тратились не напрасно. По свидетельству феодосийского градоначальника С. М. Броневского, в здешнем императорском саду можно было попробовать «красные вина, ни вкусом, ни крепостью не уступающие лучшему Марсельскому и Ксантскому».

В 1809 году Паллас, осуществлявший верховное наблюдение за училищем и приписанными к нему виноградниками и садами, продал свое имение в Судаке, а еще через год навсегда покинул Россию. С 1812 года пост смотрителя Судакского училища поочередно занимали полковник Вандер-Шкуф, полковник Гзель и барон Боде. Последнему повезло меньше других — спешно пришлось исправлять ошибки предшественников.

Александр Карлович Боде развил бурную деятельность. По его распоряжению возникла новая плантация в «указную десятину». Одну из старых плантаций, расположенную на крутом косогоре, засадили красными сортами винограда. Вслед за этим Боде совершил нечто, показавшееся крымским обывателям совершенно удивительным...

В Крыму, откуда — неведомо, бытовало мнение, что виноградные лозы необходимо обильно поливать. «Обильно» еще слабо сказано — в период перед сбором ягод крымские виноградники напоминали болота. И это в то время, обращает внимание современников Броневский, когда все «знающие экономы вовсе своих садов не поливали, выбирали для оных сухую, каменистую почву, обращенную к солнцу». Боде, как «знающий эконом», прекратил порочную практику, «засушив» плантации. Кроме того, чтоб уж окончательно поразить народное воображение, Боде стал подрезать лозы.

Кроме обычных вин, в Судакском училище изготовляли и шампанское. По мнению профессора А. М. Фролова-Багреева, опыты, проводимые в училище, значительно ускорили появление крупных производственных предприятий.

Но судьба предопределила Судакскому училищу недолгий век — в 1828 году по распоряжению Воронцова оно было закрыто. А еще полвека спустя обо всех достижениях и накопленном полезном опыте постарались забыть. В 1870 году инспектор сельского хозяйства С. П. Щепкин писал в отчете Министерству государственного имущества о виноградарстве и виноделии в долинах Судака: «Существовавшее здесь в начале столетия училище не оставило никаких полезных следов».

Долги и время расплаты

Однако, к счастью, виноград в Судакском регионе взращивался лучше, чем кадры. Но в то время это еще не было аксиомой. Многое приходилось доказывать. И деньги тратить приходилось. Причем далеко не всегда свои.

В Солнечную долину величайшего российского винодела князя Голицына привлекло наличие в здешних почвах кремня, который прежде называли ружейным камнем. А чтобы не возить сырье по бездорожью в Новый Свет, Голицын решил поставить завод переработки прямо на месте...

Но для этого нужны были деньги. Пришлось Голицыну искать спонсора, вернее, мецената (этим долги возвращать не обязательно). На эту роль очень даже подошел сын канцлера Российской империи Горчакова, из карманов которого было вытрясено на развитие виноделия в регионе 1,8 миллиона рублей.

Существует версия, не подкрепленная, правда, документальными свидетельствами, согласно которой раскошелиться щедрого кредитора заставила местная легенда. Говорят, в стародавние времена судьба привела в Долину одного Полковника. В тихом жилище, меж гор и лесоучастке, он разнообразил жизнь долгими беседами с местным Доктором, учеником Авиценны, который не ограничивался одним лишь врачеванием, на своем участке он заботливо выращивал виноградные лозы.

Наградой за его кропотливые труды стали два необыкновенных сорта винограда, из которых он по осени готовил чудодейственное вино цвета драгоценных темных магических рубинов. И вот как-то Полковника, чьим увлечением была охота, ранил подстреленный зверь — дикий кабан-секач. Истекающего кровью привезли его охотники к дому Доктора. Но, увы, Доктор выехал по срочному вызову в соседнюю деревню. Искренне желая как-то помочь пострадавшему, друзья внесли его в дом и напоили тем самым магическим вином Доктора. К Полковнику вернулись силы, однако, поскольку выпил он слишком много, разум его затуманился — опьянев, Полковник убил в сумерках возвратившегося домой Доктора. А селяне, боготворившие врача-волшебника, дали его имя виноградным лозам — Эким Кара (Черный доктор).

В Судакском регионе аборигенные крымские сорта винограда Эким Кара (Черный доктор), Джеват Кара (Черный полковник), Кефесия, Козский белый, Капсельский белый, Кок Пандас, Сары Пандас и другие встречаются по сей день. А опытная партия ставшего впоследствии знаменитым вина «Черный доктор» впервые была приготовлена в 1933 году на винпункте Козы (Солнечная Долина). Вино урожая 1939 года получило очень высокую оценку на Всесоюзной выставке-дегустации в Москве. Правда тогда была утверждена другая, новая марка — «Рубиновое крымское». Однако истинный успех закрепился за магическим напитком, только когда ему вернули овеянное легендой название — «Черный доктор». Произошло это в 1967 году. На различных международных дегустациях и выставках напиток не однажды удостаивали кубка Гран При, он получил 18 золотых и три серебряные медали.