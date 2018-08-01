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Готовимся к осенним посадкам

Как не совершить ошибки при посадке хвойных растений

Ошибка 1: нарушение земляного кома при посадке.

Если при посадке хвойных растений не сохранить земляной ком, то корни подсохнут и отомрут. Все хвойные растения пересаживают обязательно с комом! При посадке хвойного растения из контейнера его также накануне следует хорошо полить и вынуть из емкости только после установки в посадочную яму.

 

Ошибка 2: маленькая посадочная яма или несоответствие посадочной ямы земляному кому хвойного растения.

Посадочное место для хвойных растений должно быть шире диаметра кома и глубже, чем высота кома. Визуально это должно выглядеть так: между комом и стенками ямы должна входить ладонь взрослого мужчины, а корневая шейка должна находиться на уровне почвы. После установления земляного кома хвойного растения в посадочную яму воздушные промежутки засыпают почвой для засыпки конкретной хвойной породы, а если таковой нет, то почвой, которая была вынута при подготовке посадочной ямы.

 

Ошибка 3: засыпка корневой шейки хвойного растения.

В случае вынужденной засыпки корневой шейки дерева землей надо освободить растение от земли до уровня корневой шейки, а если это невозможно — устроить воздушный дренаж. Для этого в зоне корневой системы устраивают сеть траншей, которые заполняют камнем. Траншеи сообщаются с поверхностью почвы трубами, по которым наружный воздух свободно проникает по дренажу к корневой системе. Сверху траншеи засыпают землей. Расстояние между траншеями не должно превышать одного метра, ширина траншей — не менее 70 см.

 

Ошибка 4: игнорирование индивидуальных требований хвойных растений при посадке.

Посадка тех или иных хвойных растений имеет свои нюансы, зависящие от вида:

Ели:

выбор места посадки: затененные участки; исключить места посадки с близкими грунтовыми водами;

почва для засыпки: дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1);

дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15–20 см;

глубина посадки 50–70 см;

исключить вытаптывание и уплотнение почвы, особенно в приствольных кругах.

Кипарисовики:

выбор места посадки: полутень, пестрые формы — на солнце;

почва для засыпки: перегной, листовая земля, торф, песок (3:2:1:2);

дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка до 20 см;

глубина посадки 70 см, реже до 1 м.

Лиственницы:

выбор места посадки: открытые солнечные места; для лиственницы японской — полутень;

почва для засыпки: листовая земля, торф, песок (3:2:1);

дренаж только на тяжелых почвах: слой битого кирпича до 20 см;

глубина посадки: 70–80 см;

растения на постоянное место высаживают в возрасте 4–5 лет;

время посадки — до распускания почек;

сохранение молодых тонких корней с микоризой.

Можжевельники:

выбор места посадки: солнечные места;

почва для засыпки: торф, дерновая земля, песок (2:1:1); соотношение может меняться в зависимости от вида: так, можжевельник сибирский предпочитает песчаные почвы, можжевельник казацкий хорошо растет на известковых, можжевельник виргинский — на глинистых;

дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15–20 см;

глубина посадки 70 см, с подсыпкой почвы в яму.

Пихты:

выбор места посадки: тенистые места; лучше приживаются саженцы в возрасте 5–10 лет;

почва для засыпки: глина, листовая земля или перегной, торф, песок (2:3:1:1);

дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича или щебенки 20 см;

глубина посадки 50–60 см; корневая шейка должна остаться на уровне земли.

Сосны:

выбор места посадки: открытые места; хорошо приживаются молодые саженцы в возрасте до 5 лет;

почва для засыпки: дерновая земля, песок или глина (2:1);

дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича, гравия или песка 20 см;

глубина посадки 0,8–1 м.

Туи:

выбор места посадки: солнечное и полутенистое места;

почва для засыпки: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1);

дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см;

глубина посадки: 60–80 см.

Посадки необходимо замульчировать, чтобы сохранить в почве влагу и избавиться от сорняков.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 493 от 24 августа 2018 года

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Просмотров: 59 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:40

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