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Первый, крымский, местный

Вот, казалось бы, столько в Крыму курортных мест! Какие угодно и где угодно. Но, как выяснилось, до недавнего времени на полуострове не было ни одного курорта местного значения. Официального, с документами в российском правовом поле, само собой. Но теперь есть. Теперь курортом местного значения стало месторождение минеральных вод Аджи-Су (Черные воды) в Бахчисарайском районе, близ села Аромат Голубинского сельского поселения. «Правительством Крыма принято соответствующее постановление, согласно которому установлены границы и режим курорта», – сказано, в частности, в сообщении пресс-службы республиканского Министерства курортов и туризма. Эксплуатацию месторождения осуществляет государственное автономное учреждение здравоохранения РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды». «Принятие проекта постановления обусловлено необходимостью обеспечения охраны курорта местного значения Аджи-Су путем создания округа горно-санитарной охраны с регламентированным режимом хозяйствования, проживания и природопользования», – отмечено также в сообщении. Остаётся надеяться, что реализация проекта позволит обеспечить защиту от загрязнения и истощения, охрану и развитие этого самого первого в Крыму курорта местного значения.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 494 от 31 августа 2018 года

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Просмотров: 93 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:45

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