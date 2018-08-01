Говорят, что... школьный стадион превратили в парковку

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Пожелавшая сохранить анонимность жительница Симферополя негодует: «Школа-сад № 15 г. Симферополя. Где стадион?! Там парковка – и это за неделю до начала учебного года! Хотя весь год одна и та же ситуация. Да и стадионом это с трудом можно назвать! Фото сделано посреди рабочего дня! А что творится вечером, когда жители возвращаются домой. На фото видно, что перед припаркованными на краю авто деревья и бордюры, а это значит, что въезд и выезд происходит по беговой дорожке. Со стороны подъездов дома высокие бордюры и проезда на край стадиона нет. Также авто паркуются и на баскетбольной площадке.

Отдельно хочется сказать о металлических гаражах на краю стадиона – их ворота также выходят на беговую дорожку! Круто – гаражи на школьном стадионе! Получается, что дети бегают по проезжей части. В прошлом году сама была свидетелем, как автомашина сигналила бегущим кросс детям, т. к. они, оказывается, мешали… проезду на парковку!»