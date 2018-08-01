Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Больное место
Внерыночные отношения
Крымские дачники
Говорят, что... ялтинским детям негде гу ...
Тайны дна морского
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... школьный стадион превратили в парковку

Пожелавшая сохранить анонимность жительница Симферополя негодует: «Школа-сад № 15 г. Симферополя. Где стадион?! Там парковка – и это за неделю до начала учебного года! Хотя весь год одна и та же ситуация. Да и стадионом это с трудом можно назвать! Фото сделано посреди рабочего дня! А что творится вечером, когда жители возвращаются домой. На фото видно, что перед припаркованными на краю авто деревья и бордюры, а это значит, что въезд и выезд происходит по беговой дорожке. Со стороны подъездов дома высокие бордюры и проезда на край стадиона нет. Также авто паркуются и на баскетбольной площадке.

Отдельно хочется сказать о металлических гаражах на краю стадиона – их ворота также выходят на беговую дорожку! Круто – гаражи на школьном стадионе! Получается, что дети бегают по проезжей части. В прошлом году сама была свидетелем, как автомашина сигналила бегущим кросс детям, т. к. они, оказывается, мешали… проезду на парковку!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 494 от 31 августа 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 129 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:54

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)
Март 2018 (69)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru