Говорят, что... домовладения замуровали электропроводами

Столичная жительница Наталья В. попала в странную ситуацию: «Крымэнерго, не предупредив никого из жильцов, сегодня сделало замену электрического столба. Наверное, нужное дело, молодцы! Только к своему дому нельзя ни подъехать, ни подойти нормально, провода висят по тротуару на высоте человеческого роста, валяются какие-то приспособления, мусор, рядом с тротуаром положили старый столб. В дежурной сказали, это не их провода, ищите, мол, чьи они, и разбирайтесь сами… А когда тянули провода, сломали ветку внутри двора, очень надеюсь, что не повредили крышу. На горячих линиях все отнекиваются, что это не их вопрос. А у меня свой вопрос: почему жители района должны искать кого-то, кто в таком случае ответствен за свою работу?»