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Говорят, что... домовладения замуровали электропроводами Столичная жительница Наталья В. попала в странную ситуацию: «Крымэнерго, не предупредив никого из жильцов, сегодня сделало замену электрического столба. Наверное, нужное дело, молодцы! Только к своему дому нельзя ни подъехать, ни подойти нормально, провода висят по тротуару на высоте человеческого роста, валяются какие-то приспособления, мусор, рядом с тротуаром положили старый столб. В дежурной сказали, это не их провода, ищите, мол, чьи они, и разбирайтесь сами… А когда тянули провода, сломали ветку внутри двора, очень надеюсь, что не повредили крышу. На горячих линиях все отнекиваются, что это не их вопрос. А у меня свой вопрос: почему жители района должны искать кого-то, кто в таком случае ответствен за свою работу?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 494 от 31 августа 2018 года Еще статьи: Говорят, что... тротуары и обочины опасны для жизни Электричество от фонаря Чиновники и столбы Говорят, что... в Симферополе появилась своя Пизанская башня Сами себя наказали