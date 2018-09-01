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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на концерте Лепса в Ялте разгорелся «туалетный» скандал

Говорят, 26 августа, после выступ­ления в киноконцертном комплексе «Юбилейный» в Ялте самого дорогого в этом сезоне артиста Лепса, разразился скандал у общественного туалета напротив концертного зала. Отдыхающие, заплатившие за билет в партере 8200 рублей, искренне не понимали, почему туалетной бумаги нет в кабинках, а её «скруточками» выдаёт кассир на входе. Для Крыма это, к сожалению, общепринятая практика. А вот туристов вопрос «мыл ли туалетный кассир руки, когда разматывал рулон и делил на «порции»?» взволновал не на шутку. Местные, правда, знают, что «туалет принадлежит городу и тут проявляется жлобство по части экономии». В качестве решения проблемы свидетели конфликта предлагают: «А, может, проще передать туалет на баланс «Юбилейного», и тогда в Ялту вернётся цивилизация?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 494 от 31 августа 2018 года

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Просмотров: 94 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:57

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