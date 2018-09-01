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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... приставы арестовывают пенсионные карты детей-инвалидов

Говорят, в Крыму и Севастополе представители ФССП могут без уведомления наложить арест как на зарплатную банковскую карту любого крымчанина, так и на пенсионные карты детей-инвалидов в случае, когда их законный представитель (родитель) имеет какие-либо проблемы с долгами (например, неоплаченные штрафы ГИБДД). Почему крымские банки не предоставляют приставам информацию, какие из счетов клиента являются доходом, а какие являются целевыми социальными выплатами, предназначенными, по сути, третьему лицу, – непонятно. Как непонятно и то, почему за грехи родителей должен отвечать несовершеннолетний, имеющий к тому же инвалидность.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 494 от 31 августа 2018 года

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Просмотров: 141 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:59

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