Глава республики снова объявил войну незаконным ларькам и самостроям

Вот и кончилось лето. Школьники возвращаются за парты, а чиновники — к освоению бюджета. Кстати, глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе очередного заседания Совета министров РК пообещал по итогам года уволить должностных лиц всех уровней, не успевших должным образом потратить казённые деньги. «Это просто плохое качество работы, — заявил премьер-министр. — Пощады не будет никому».

Надоело!

Негодование главы республики в ходе заседания снискали не только нерасторопные в освоении бюджетных средств столоначальники. В центре внимания заседания крымского правительства оказались также нестационарные торговые объекты. В ближайшие дни, пообещал Сергей Аксёнов, будет произведён подсчёт НТО, работающих «под чёрным флагом». Дело в том, что, как выяснилось, количество разрешённых ларьков и палаток в разы отличается от их реального количества. Например, в Алуште по документам работают всего 75 нестационарных объектов, а в реальности их 386. То есть в пять раз больше. Как же так? У торговцев есть свои пути обхода нормативов. Например, в муниципальных документах числились два разрешённых ларька, один из которых на деле состоял из 57 палаток, а второй — из 95. Сейчас для выявления подобных случаев нелегальной палаточной торговли представители главы республики должны объездить все города и районы полуострова.

Сергей Аксёнов:

«Всем до лампочки: исполнительной, законодательной власти и правоохранительной системе. Это происходит на глазах у всех. Выходим на место, все службы поднимают руки и говорят, что мы не можем ничего сделать. Полная анархия. Ответственность лежит на главах администраций. Не хочу больше слышать об отсутствии штатной численности! Надоело уже это. Я попрошу подключиться коллег из силовых структур. Нужны жесточайший режим, внезапные, внеплановые рейды. Если находите объекты, работающие без документов, сразу должно последовать увольнение должностного лица, которое отвечает за торговлю. Далее — выговор курирующему заместителю и вопросы к главе администрации».

Вообще вся эта ситуация, считает премьер-министр, показывает общее отношение властей и контролирующих органов к своим непосредственным обязанностям. Так что чистить, по всей видимости, придётся не только улицы, но и кабинеты.

«Расстрельный» список

Кстати, о незаконных объектах. В ближайшее время Министерство строительства и архитектуры РК должно закончить работу над обширным списком крымских самостроев, подлежащих сносу. Интересно, что ведомство уже подавало такой перечень на согласование главе правительства, однако премьер-министр вернул его на доработку. Сергей Аксёнов объяснил это тем, что представленный минстроем список почему-то не включал множества весьма известных и даже скандальных самостроев, расположенных, в частности, на главных улицах и городских набережных. Если эти объекты не будут включены и в доработанный реестр, премьер обещал сделать оргвыводы.

Отдельно следует сказать, пожалуй, о главном самострое Симферополя — торговом центре «Куб», расположенном на площади Куйбышева. Как вы помните, владельцы здания не пожелали пойти навстречу увещеваниям городских и республиканских властей даже на условиях выплаты компенсаций и предоставления альтернативных участков под застройку без конкурса. В итоге дело дошло до суда, который, как и следовало ожидать, поддержал решение крымского правительства о сносе незаконно построенного торгового павильона.

Сергей Аксёнов:

«К сожалению, с владельцами „Куба“ по-человечески разговаривать нельзя. Однако решение будет реализовано до конца: здание будет снесено. По моему поручению будут обнародованы имена владельцев объекта. Кроме того, никакие компенсационные меры собственникам предоставлены не будут».

Деньги на снос «Куба», по словам главы правительства, в бюджете есть, так что здание должны сровнять с землёй до конца года.

Готовность номер один

Разумеется, последнее заседание лета не обошлось без выступления министра образования. Её доклад традиционно был посвящён готовности республики к началу учебного года. В частности, прогноз контингента учащихся на этот год составляет 209 тысяч — такое количество детей приступит к учёбе 1 сентября. Из них чуть больше 23 тысяч первоклассников и около 11 тысяч одиннадцатиклассников. При этом в учебном 2018/2019 году в Крыму будут работать 1124 образовательные организации. Это пять вузов, 37 учреждений системы среднего профессионального образования, 540 школ (в том числе 16 интернатов), 406 детских садов и 134 учреждения дополнительного образования различных форм собственности. Кстати, минобраз в этом году выдал лицензии на право ведения обучающей деятельности двум частным организациям.

В то же время 21 учебное учреждение, по всей видимости, не сможет принять детей 1 сентября — им до сих пор не выданы лицензии, позволяющие работать на территории России. Без документов остались шесть школ и 15 детсадов республики.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодёжи РК:

«Причина неполучения лицензии — это глобальные вещи, которых не хватает и на которые не выделялись деньги в последние годы. Это, в частности, отсутствие систем отопления и водоотведения, отсутствие по проекту пищеблоков, спортзалов и так далее».

Недоработки, прямо скажем, серьёзные, требующие перепроектирования целых зданий. В таких случаях зачастую более рациональным решением становится закрытие «неформатного» учреждения, нежели его полная перестройка. Однако по обсуждаемым объектам окончательного решения, судя по всему, правительством принято пока не было.

Зато с 1 сентября начнут работу «первые ласточки» федеральной целевой программы: два новеньких детских сада готовы к приёму первых воспитанников. Напомним, что детсады в рамках ФЦП в Крыму строятся уже давно, однако довести до ума у подрядчиков пока получилось всего два — в Белогорске и посёлке Зуя Белогорского района. В общей сложности два новых сада смогут принять 470 малышей.