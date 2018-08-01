Девять из тысячи

В крымской столице начинается капитальный ремонт дорог

Если у жителей Симферополя спросить о главных проблемах города, большинство одним из первых пунктов назовут состояние дорог. Причём речь идёт не только о проезжей части, но и о тротуарах: по столице в буквальном смысле не пройти, не проехать. Деньги на дорожный ремонт выделяются постоянно и в больших количествах, но основная часть средств идёт на строительство и содержание междугородных трасс. К счастью, уже с этого года ситуация начнёт меняться к лучшему.

Не было денег и работы не было

В этом году основательные дорожные работы в Симферополе не проводились — дело ограничивалось ямочным ремонтом. Часть улиц успели подлатать весной, а осенью процесс будет продолжен. Кстати, если вы не обратили внимания, сейчас для проведения ямочного ремонта в столице используется сразу две технологии: классический латочный метод и пневмонаброс. Последний позволяет выполнять работы быстро и без использования дополнительной техники — достаточно одной спецмашины. Выглядит это так: агрегат неспешно курсирует по улицам, а рабочий из шланга заполняет заранее подготовленные ямы асфальтовой смесью, поступающей под большим давлением. У неподготовленного зрителя такой метод может вызвать сомнения в качественности «заплаты», однако специалисты утверждают, что всё надёжно и всерьёз. Латочный же способ более традиционный и привычный. Он предусматривает использование фрезы, катка и множества рабочих. Так или иначе разными методами коммунальщики в этом году уже успели залатать около 400 тыс. кв. метров дорожного полотна по всему городу.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Вообще состояние дорог города я, естественно, оцениваю как неудовлетворительное, потому что много лет их только латали, а капитально обустраивали лишь какие-то отдельные улицы. Системной работы не было, поскольку не было денег. В этом году нам из президентского фонда дали очень большую сумму на капитальный ремонт дорог. В итоге мы выбрали несколько проездных улиц, которые имеют максимальное значение для трафика в Симферополе, и приступаем к их ремонту».

Жесточайший контроль

Для начала разберёмся, чем отличается капитальный ремонт дороги от текущего. Он выполняется с частичной или полной заменой основания, обустройством дорожного полотна с покрытием его тремя слоями асфальта, со сменой бордюров и перекладкой тротуаров. То есть речь идёт о сложном виде ремонта, серьёзнее которого только реконструкция, подразумевающая укладку дороги заново.

Из президентского фонда на капремонт симферопольских улиц выделено 1,446 млрд руб. Разумеется, их нужно успеть освоить до конца этого года. Уже утверждён список участков, подлежащих ремонту. В основном это магистральные дороги. В частности будут перестроены проспект Кирова, улицы Севастопольская, Козлова, Чехова, Коммунальная, Нижнегоспитальная, Маршала Жукова, Объездная и Авиационная.

Муниципальные власти уже провели три конкурса: подрядчики получили тендеры и готовы приступить к работе на улицах Коммунальной, Нижнегоспитальной и Объездной. Дорожникам предстоит уложиться в очень сжатые сроки — до зимы осталось совсем немного. Поэтому работы будут вестись круглосуточно, в три смены. Горадминистрация заранее приносит свои извинения горожанам в связи с возможными неудобствами.

Кстати, уже понятно, что дискомфорт жители Симферополя будут испытывать не только из-за шума ночных работ, но и из-за очередного ухудшения транспортной ситуации. Пробки в крымской столице уже и так стали притчей во языцех, а тут ещё несколько ключевых для города улиц попросту закроют на ремонт. Исключение составит разве что проспект Кирова: дабы окончательно не парализовать движение, здесь дорогу будут ремонтировать отдельными участками, оставляя место для проезда.

Сергей Круцюк, заместитель главы администрации Симферополя:

«Поскольку ремонт будет проводиться на деньги президентского фонда, хочу всех успокоить: контроль качества будет трёхуровневый. Первый — наш. Горадминистрация организовала конкурс и заключила контракт на проведение строительного контроля. Достаточно жёсткие требования предъявлялись к лабораториям, которые будут для этого использоваться. Будут делаться заключения начиная от входного контроля при поставке всех материалов на объекты и заканчивая контролем выполнения работ. Второй уровень — Госкомитет дорожного хозяйства РК и третий — техническая служба Росавтодора. Хочу заверить всех: контроль будет жесточайший. В случае нарушений за счёт подрядчика всё будет переделываться».

Кстати, подрядчик единолично отвечает за качество ремонта на всём вверенном ему участке, даже если для выполнения каких-то видов работ ему придется привлекать субподрядчиков. Наконец-то до Крыма добралась политика персональной ответственности за выполнение (или невыполнение) проектов.

Капля в море

Между прочим, даже для участия в конкурсе компании проходили весьма жёсткий отбор: заказчик в лице горадминистрации проверял наличие у подрядчика необходимой техники и специалистов с должным уровнем образования и опытом работы. Все разыгранные лоты отошли в итоге крымским дорожностроительным компаниям.

Игорь Лукашёв:

«Эти подрядчики уже успели хорошо себя зарекомендовать в каких-то других проектах. Думаю, что и остальные улицы будут распределены между крымскими компаниями. По-моему, нет смысла привлекать для этих работ какие-то предприятия с материка — они просто не успеют привезти сюда технику в столь короткий срок: осталось буквально три месяца для работы».

Вообще на территории городского округа находится около 1300 улиц. Так что капитальный ремонт девяти из них особой погоды в благоустройстве столицы, конечно, не сделает — работы остаётся ещё очень-очень много. К сожалению, у администрации нет финансов для того, чтобы одновременно ремонтировать большое количество дорог, и основной части симферопольских улиц пока придётся удовлетвориться пресловутым ямочным ремонтом. Тем не менее благое дело, как мы надеемся, будет продолжено.