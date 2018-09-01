Учение без буквы «м»

Кому положена компенсация за учёбу и в каком возрасте противопоказана «домашняя школа»

В прошлом номере мы рассказали, как некоторые родители, находясь в поиске альтернативы гособразованию, переводят своих детей на домашнее обучение. В этот раз мы дадим ответы на некоторые вопросы родителей и учителей, прежде пообщавшись с министром образования, науки и молодежи Республики Крым Натальей Гончаровой.

Не для каждого?

Согласно федеральному и республиканскому законам об образовании, согласно образовательным стандартам РФ, каждая образовательная организация очень самостоятельна. И сегодня речь пойдет именно о системе школьного образования.

«Работая в школе 16 лет (Наталья Гончарова начинала свой карьерный путь как учитель географии. — Ред.), я была поставлена в очень жесткие рамки. Сегодня этого нет, сегодня учитель самостоятелен. Он может определять количество часов, какая тема будет идти как новая, с обязательной формой оценивания, что дать на самообразование, на индивидуальное занятие, а что можно давать, только работая с одаренными и талантливыми детьми. То есть сегодня учитель прописывает все эти вещи», — поясняет министр.

Но такая самостоятельность подойдет не каждому педагогу. Ведь одно дело — опытный профессионал, а другое — молодой специалист, пришедший со студенческой скамьи.

«Мы приветствуем авторские программы, у нас есть ведущие учителя по отдельным предметам. Это и какой-то анализ, статистика, и они удачны. Такие программы рекомендуются и для использования другим учителям. И отрадно, когда их используют молодые специалисты».

Самостоятельность и необходимость

Изначально «концепцию школы», куда в том числе входит понятие «учебно-методический комплекс» (УМК), определяет само образовательное учреждение. В каждой школе есть так называемые методобъединения, вот они и утверждают учебные планы и программы, которые им представляют учителя. Если школа большая, то методобъединения есть по отдельным предметам, когда, к примеру, не один учитель ведет географию, а два-три. Или методобъединение учителей начальных классов. А если учитель работает индивидуально по своей программе, это нельзя назвать УМК. Это — учебная программа. Учитель может выбрать её сам, представить своё видение, затем это согласовывается на методобъединении и утверждается администрацией школы. Также учитель может выбирать лучшее из разных программ. «Я не очень поддерживаю такую уж сверхсамостоятельность», — замечает Наталья Гончарова.

Здесь же уместно сказать и о специальных рабочих тетрадях: нужны ли они в обязательном порядке для всех или на усмотрение учителя? «Я как учитель против обязательного приобретения рабочих тетрадей хоть ведущих, хоть неведущих издательств, это все ерунда. Рабочая тетрадь не может быть одинакова для всего класса. Я могу рекомендовать её кому-то купить только с точки зрения какого-то дополнительного момента в образовании. А вот чтоб все сидели и дополнительно тетрадь заполняли... ну... я не видела универсальной тетради, которая устроила бы хорошего учителя», — говорит министр.

Очень часто родители задают вопрос о возможности полного освобождения от уроков физкультуры, если ребенок занимается в спортивной школе. Или от уроков музыки в случае посещения занятий в музыкальной школе. На что мы получили категоричный ответ: «нет, такого освобождения быть не может». Потому что существует перечень школьных обязательных предметов, которые ребенок должен пройти. Тем более если не будет, например, оценки по физкультуре, ребёнок теряет в баллах в среднем перерасчете.

Как известно редакции, многие учителя недовольны введением поурочных планов, мол, это занимает много времени, и педагоги считают, что могли бы эти часы уделить самообразованию или преподаванию. «Я вам отвечу не как министр, а как учитель и как завуч: отсутствие планирования рано или поздно разрушает систему. И не дает того качества, которое должно дать. Как учитель, не спланировав, что он будет задавать ребенку на дом, может планировать основу самого урока? Это просто лень. Планы прописываются во внеурочное время, это своего рода подготовка к самой основе преподавания», — говорит Наталья Гончарова.

Домашнее обучение: зависит от возраста

Ни для кого не секрет, что есть ученики, которые приходят в школу достаточно подготовленными. То ли это заслуга их родителей, то ли ребенок с рождения одарённый, но факт остается фактом, такие детки есть. И зачастую им становится просто скучно учиться. Что же касается домашнего обучения, то, по мнению министра, здесь всё очень индивидуально. «Сегодня все дети разные, и их потребности тоже. Я очень переживаю за детей, которые лучше готовы по сравнению с другими детьми, потому что на определенном этапе им может стать неинтересно учиться. В первом классе индивидуально работать с такими детьми в рамках урока учитель практически не может, потому что главная задача — организационные функции, по большому счёту. А кто-то уже внутренне любит и хочет учиться, и ему нужно идти вперед. Поэтому домашнее обучение в начальной школе я очень поддерживаю, — говорит Наталья Гончарова. — Но совсем отрывать ребенка на домашнее обучение в такой чистый формат нельзя». Кроме того, министр не поддерживает домашнее обучение в средней школе, с 5-го по 9-й класс. Ведь это тот возраст, когда дети должны быть вместе, должны учиться общаться, дружить, понимать, что можно, чего нельзя, что такое режим, что такое дисциплина. А вот в 10-м и 11-м классах — снова положительно может сказаться домашнее обучение. «Когда уже четко подросток определился, по какой дороге он будет идти, что ему интересно. А некоторые предметы мешают ему развивать свой талант в той или иной сфере. Но опять-таки связь со школой, за которой закреплен ребенок, не должна теряться. Потому что понятие образования — это, прежде всего, воспитание, а потом уже обучение как таковое», — добавляет министр.

Кстати, любопытно было узнать, что родителям, детей которых перевели на домашнее обучение, положена компенсация от государства. Конечно же, об этом мы тоже поинтересовались. Действует ли программа компенсации на территории нашей республики? «Так даже вопрос ставить нельзя, это форма законодательная, она должна действовать. Как только будут запросы из городов и районов, где четко спланировано количество учащихся на домашнем обучении, мы это компенсировать просто обязаны. И с 1 января 2019 года нам не составит труда это делать, потому что мы переходим на нормативно-подушевое финансирование, на каждого ребенка в каждом классе будет выделяться определенная сумма. И поэтому, правильно оформив документы и правильно отчитавшись за домашнее обучение, получить компенсацию можно будет гарантированно», — сказала министр.