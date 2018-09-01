Сергей Карпов: «Не стал бы называть это транспортным коллапсом»

Глава Госкомитета дорожного хозяйства Крыма рассказал «Крымскому Телеграфу» о судьбе крымских дорог

Ремонтировать дороги, оказывается, можно быстро и недорого, если только они не в таком плачевном состоянии, как крымские. Реально ли привести «направления» республики в соответствие с нормативами, «Крымскому Телеграфу» рассказал председатель Государственного комитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов.

Круглосуточно и круглогодично

— Состояние дорог является одним из ключевых для республики вопросов. Проводится большой объем строительных и ремонтных работ, однако их темпы многих не устраивают. В связи с этим крымское правительство приняло решение об увеличении финансирования на 2018 год. О какой сумме идёт речь? Что планировалось сделать и что уже выполнено?

— Общий объём федерального и республиканского финансирования на текущий год составляет чуть больше 39 млрд руб. Из них примерно 31,5 млрд выделено в рамках федеральной целевой программы. Эти деньги предназначены для строительства основных дорожных объектов на территории республики: «Таврида», Симферополь — Евпатория — Мирный, Симферополь — Красноперекопск — Армянск и других.

Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2018–2020 годы» и за счёт средств резервного фонда президента РФ в этом году планируется отремонтировать 176 километров региональных, межмуниципальных и муниципальных дорог. Общий объём финансирования программы, предусматривающей разработку проектно-строительной документации, непосредственно ремонт и круглогодичное содержание автодорог, составляет 2,8 млрд руб. Также к этой сумме дополнительно направлен трансферт из федерального бюджета в размере 216 млн руб. на ремонт дорожной сети.

Что касается резервного фонда президента России, то из него выделено 4,5 млрд руб. на капремонт и реконструкцию крымских дорог. На сегодняшний день заключены контракты на 3,2 млрд. За счёт данных средств планируется капитально отремонтировать и реконструировать 94 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Ряд контрактов по отдельным муниципалитетам у нас заключён. Это Евпатория, Симферополь, Саки и Армянск. Там работы уже начались.

Основные проблемы, с которыми мы столкнулись в текущем году, — это отсутствие у муниципалитетов готовых дорожных проектов, прошедших госэкспертизу, которые можно было бы реализовывать уже сейчас; проведение конкурсных процедур также занимает достаточно много времени. Из-за этого, к сожалению, доведение средств до непосредственного исполнителя приходится на конец апреля-начало мая, из-за чего мы имеем такое «растянутое» начало года. В следующем году мы постараемся этого избежать. В том числе и по содержанию автомобильных дорог. Мы начинаем проведение конкурсных процедур и заключение договоров уже в конце текущего года. Все ремонтные работы, связанные с необходимостью разработки проектно-сметной документации, тоже запускаются в этом году. Таким образом, непосредственно к строительно-монтажным работам можно будет приступать в апреле-мае, разбивая их на две части: до начала курортного сезона и после.

— Выходит, есть возможность наконец сделать так, чтобы дорожно-строительный и курортный сезоны в Крыму не совпадали и можно будет избежать транспортного коллапса?

— Не стал бы характеризовать ситуацию в республике как транспортный коллапс. Да, есть сложности. Но на самом деле они возникают не только из-за проведения большого количества ремонтных работ внутри республиканской программы: основные стройки всё-таки ведутся на объектах ФЦП. И учитывая те сжатые сроки ввода, которые необходимо соблюдать, исключить эти работы из курортного сезона невозможно. Поэтому все объекты федеральной целевой программы будут строиться круглосуточно и круглогодично — этого не избежать. Но чтобы подготовить дорожную сеть, ремонтные работы нужно проводить до начала курортного сезона.

Всего сразу не сделать

— Каковы сейчас наиболее болезненные точки дорожного хозяйства полуострова? Что, на ваш взгляд, требует внимания в первую очередь?

— Ни для кого не секрет, что длительное время дороги в Крыму не содержались по современным российским нормативам и, к сожалению, как следствие, мы наблюдаем разрушение асфальтобетонного покрытия на многих участках. На искусственных сооружениях не проводились ни плановые, ни капитальные ремонтные работы. В запущенном состоянии полосы отвода. В частности отсутствует система поверхностного водоотвода, что приводит к застою воды и переувлажнению грунтов в основании дороги. А это в свою очередь ведёт к значительному снижению несущей способности всей дорожной конструкции, образуются провалы и просадки дорожного полотна.

Согласно диагностике, нормативное состояние дорог у нас составляет 18–22%, в зависимости от категории. Данная проблема накладывается на ограниченность финансирования — всего сразу не сделать. Ремонтные работы, вообще-то, можно проводить достаточно быстро и за меньшие деньги. Но мы постоянно сталкиваемся с необходимостью капитальных затрат, связанных с водоотведением и усилением оснований дорожной одежды. В итоге возникает такая коллизия: нужно отремонтировать всё большее количество дорог, но в то же время без капитализации затрат этого никак не сделать.

Ещё одна сложность — отсутствие дорожных объектов с разработанной проектно-сметной документацией и положительным заключением госэкспертизы, по которым мы могли бы планово проводить работы в текущем периоде. Также я бы отметил тот факт, что в Крыму пока ещё достаточно молодой дорожно-строительный рынок. Существует большая проблема со стройматериалами, которые позволяли бы делать высококачественные асфальтобетонные смеси. Так, например, на строительстве трассы «Таврида» используются материалы, добываемые на полуострове, однако по своим характеристикам они не могут применяться во всех производственных процессах. Поэтому значительная часть материалов завозится с материка.

Словом, есть масса нюансов, которые требуют внимания.

— На сегодняшний день вы уже видите пути решения этих проблем?

— Все проблемные вопросы, о которых я сказал, уже отрабатываются. Но очевидно, что необходим документ, в котором были бы чётко обозначены планы развития крымских дорог как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективы. Недавно Госкомитет дорожного хозяйства завершил разработку проекта Концепции развития автодорожной сети полуострова на 2018–2024 годы. Она предусматривает поэтапное приведение в нормативное состояние основных трасс, формирующих каркас дорожной сети Крыма, усиление безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП, а также повышение сохранности автодорог. Предполагается, что к 2024 году в нормативное состояние будут приведены 83,6% протяжённости региональных дорог при 22% в 2018 году, 50% межмуниципальных дорог при нынешних 20% и 30% местных дорог при сегодняшних 18%. Кроме того, в 3,5 раза снизится смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

Проблемный узел

— В последние несколько лет на ремонт и строительство дорог выделяются серьёзные суммы. Однако уже традицией стало то, что свежесделанное полотно начинает рассыпаться спустя буквально полгода после завершения работ. Какие гарантийные обязательства возлагаются на подрядчика? Реально ли добиться их исполнения?

— Сейчас ведётся активная претензионная работа, которую пришлось начать по результатам невыполненных обязательств по госконтрактам. Добросовестные подрядные организации выходят на объекты и проводят ремонт в рамках гарантии. В конце года мы подведём итог, что удалось сделать в этом отношении, что нет. Но в целом данный вопрос относится к тому, что я уже озвучил ранее: неготовность рынка. Есть разные требования, и есть подрядные организации, которые либо могут работать по нормативам в рамках существующего законодательства, либо нет. Плюс нагрузка, которую сейчас несёт дорожная сеть полуострова с учётом всех грандиозных строек. Она явно ненормативная и, безусловно, вносит свою лепту в преждевременное разрушение дорог. Работает множество карьеров, перевалочных баз. При этом отсутствует полноценное железнодорожное сообщение внутри республики и практически вся доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом по существующей дорожной сети.

Что касается гарантийных обязательств, возлагаемых законодательством на подрядные организации, то на ремонтные работы сроки составляют четыре года, на капитальный ремонт — двенадцать лет. Но это с учётом сохранения основания: на верхний слой асфальтобетонного покрытия гарантия в любом случае составляет, в зависимости от проекта, от двух до четырёх лет.

— Много нареканий вызвало отсутствие адекватных подъездов к новому терминалу Симферопольского аэропорта. Это недоработка подрядчика, который занимался строительством комплекса, или дорожно-строительных служб?

— В связи с ошибками, допущенными подрядной организацией, которая выполняла работы на подходах к аэровокзальному комплексу, и срывами сроков сдачи, к моменту открытия аэропорта действительно не были обеспечены подъезды в необходимом объёме. Это и сейчас приводит к возникновению ряда технических сложностей. Неготовность данного объекта к сроку, прописанному в госконтракте, стала причиной того, что не были своевременно начаты работы по строительству транспортной развязки Красноперекопск —Армянск. Они предусматривают в том числе реконструкцию участка дороги от аэропорта в направлении Симферополя с расширением до четырёх полос. Проект есть. В этом году он запущен в реализацию, несмотря на четырёхмесячное отставание.

Также мы разработали ряд мероприятий, касающихся реорганизации той парковки, которая сейчас делает невозможной комфортный подъезд к аэропорту. В целом там существует комплекс проблем, которые постепенно будут решены. Но пока не построят полноценную транспортную развязку, этот узел будет всегда вызывать негатив. Работаем над тем, чтобы сократить сроки строительства и закончить её к следующему курортному сезону. Полностью завершить работы подрядчик не сможет, но, по крайней мере, основные из них будут выполнены, чтобы в будущем году гости и жители Крыма уже не испытывали таких неудобств, как в этом курортном сезоне.

Досье «КТ»

Карпов Сергей Васильевич

Родился 20 марта 1972 года в Ленинграде. В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию имени С. М. Кирова. С 1996 по 2004 год проходил службу в органах внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области на должностях командного состава. В 2011 году стал начальником Санкт-Петербургского территориального управления государственной компании «Российские автомобильные дороги». В ноябре 2017 года назначен председателем Госкомитета дорожного хозяйства РК.