Новые открытия и загадки

Найденную под «Тавридой» пещеру продолжают изучать

Летом «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал о том, как близ поселка Зуя, в Белогорском районе, при строительстве трассы «Таврида» была обнаружена пещера длиной более километра — самая большая в предгорном Крыму. Объект сразу привлёк внимание возможностью различных находок и открытий. И они последовали. Правда высокая влажность в сочетании с низким содержанием кислорода делает пребывание в пещере человека без специального оборудования для дыхания затруднительным, поэтому доступ для неспециалистов туда ограничен, но учёные — палеонтологи, спелеологи, минерологи — продолжают исследования...

Кости, зубы...

Как мы уже рассказывали ранее, в этой пещере крымские спелеологи нашли костные останки древних животных, чей возраст оценивается приблизительно в 75–100 тысяч лет.

В частности, уже в самые первые дни исследований в пещере были найдены и кости медведей, и волкоподобных, и лошадей, и древних слонов. В общей сложности ученые раскопали 250 килограммов различных костей.

Затем появилась новость, что, кроме прочего, удалось идентифицировать останки гигантского носорога доледникового периода. Как рассказал журналистам представитель музея зоологии КФУ Дмитрий Старцев, найденные кости принадлежат древнему носорогу Elasmotherium, размеры которого были сравнимы с размерами слона: примерно 3,5 метра в длину и 2 метра в высоту. «Жили они до исторического периода и в мифологии послужили, вероятно, прообразом единорога», — сообщил Дмитрий Старцев прессе. Также Старцев отметил, что эта находка может быть первой в своем роде на полуострове.

Спустя же несколько дней после находки костей древнего носорога археологи, изучающие эту уникальную пещеру в Крыму, сделали новое заявление — о находке зубов и костей огромного хищника. В частности, как сообщил кандидат биологических наук Дмитрий Гимранов, найдены кости саблезубой кошки. «При исследовании пещеры мы нашли кости смиладона — это вымерший род саблезубых кошек. В том числе обнаружены один зуб и фрагменты нижней челюсти, — сообщил он. — Это очень интересные находки, которые говорят о том, что эта фауна все-таки достаточно древняя, и подтверждают ранее заявленный возраст останков в пещере». По словам ученого, данная пещера нуждается в детальных исследованиях. А часть собранных в ней находок отправят в Екатеринбург для специального исследования российскими специалистами.

Редкие минералы и возможность бренда

Также специалисты уже завершили топографическую съемку пещеры и предоставили проектировщикам трассы 3D-модель объекта. «Подробная трехмерная модель фотосъемки пещеры нужна строителям „Тавриды“, чтобы они приняли правильное проектное решение по сохранению пещеры и созданию дороги, — рассказал секретарь отделения Российского географического общества в Крыму, председатель Союза спелеологов России Геннадий Самохин. — А исследования здесь будут продолжаться, может, еще лет пятьдесят, а то и больше».

Кстати, не только редкие кости находят в пещере учёные. В ней были обнаружены и редкие минералы. «Есть уникальные находки: серия минералов, которые не встречаются в других пещерах, идет их обработка на Урале, у них хорошая приборная база, — сообщил Геннадий Самохин. — Продолжают работать и палеонтологи, обрабатывают материалы, которые уже были раскопаны, и спелеологи, которые пытаются разобраться, как образовалась эта пещера». Кроме того, председатель Союза спелеологов России сообщил, что после того как на этом участке продолжится строительство «Тавриды», вход в пещеру закроют, вместо него в другом месте откроют новый. «Мы знаем, где можно и нужно будет сделать другой вход, мы понимаем, где для этого возможно выкопать два-три метра грунта. Пока мы этого не делаем, потому что это приведёт к ряду сложностей. Например, нужно будет организовать охрану, чтобы не было несанкционированного входа в пещеру и ее разграбления», — сказал Геннадий Самохин журналистам. Также, по словам руководителя Союза спелеологов России, в пещере есть еще множество неисследованных ходов (так, её протяженность может быть гораздо больше, чем километр или два). Например, в одном из ответвлений подземного объекта спелеологами была обнаружена глиняная стена, за которой, как предполагают учёные, может быть продолжение пещеры. «Впереди колоссальный фронт работы. Мы бы очень хотели, чтобы на базе пещеры работал научный стационар в управлении Крымского федерального университета им. Вернадского... По моему мнению, при грамотной раскрутке пещера может стать очередным брендом Крыма наряду с Ласточкиным гнездом и Медведь-горой. Она может стать изюминкой Крыма», — считает Геннадий Самохин.

Следов человека пока не нашли

А вот что касается возможного пребывания в этой пещере людей в древности (в первые дни изучения объекта специалисты нашли несколько костей, расщеплённых странным, нехарактерным для животных способом, и сделали предположение, что это могли сделать какие-то люди) — пока версия не подтверждается. Во всяком случае, ученые Института археологии РАН совместно с коллегами из Крымского федерального университета пока не обнаружили следов человеческого пребывания в пещере. «Вероятно, для поисков археологии этот участок малоперспективен. Внизу, под современным провалом, есть хороший большой зал с высоким куполом, там мы поставили один шурф, прошли его на метр, но пока тоже никаких признаков человека не обнаружено. Однако работа продолжается», — уточнил ведущий научный сотрудник отдела каменного века Института археологии РАН Михаил Жилин.