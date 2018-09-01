Легальный Крым, нелегальный бизнес

Украинские СМИ рассказывают о скандальном заявлении известного музыканта, о неуютном Азовском море, дорогом полуострове и проблемах перевозок

На этой неделе по ту сторону Перекопа издания и сайты, рассказывающие о жизни в российском Крыму, обратили внимание на высказывания одного из основателей знаменитой группы «Пинк Флойд», на среднестатистического крымского туриста, на проблемы нелегальных перевозок в районе границы Крыма c Украиной и на очередные жалобы Порошенко в адрес России, на этот раз по поводу Азовского моря.

«Пинк Флойд» и Крым

Один из основателей и бывший лидер легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс накануне концертов в России поразил заявлением о Крыме, а также резко высказался насчёт украинского Майдана. На вопрос о статусе Крыма Уотерс сказал: «Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия». По его убеждению, во всем виновата «политическая верхушка США, которая не понимает настоящего содержания соглашений». «Они постоянно их нарушают и заявляют, что могут делать все, что захотят. Такая позиция меня просто пугает, потому что когда-нибудь это просто убьет нас всех», — возмутился Уотерс.

Ситуация с перевозками ухудшилась

Анархию перевозок на юге Украины, связанную с сообщением между Украиной и российским полуостровом, хотят упорядочить. Вернее, взять под контроль этот доходный бизнес. Для этого украинские власти планируют «на конкурсной основе избрать компанию для легальных пассажирских перевозок» к границе в Херсонской области. Об этом, в частности, сообщалось на специальной пресс-конференции в Киеве: «Привлекает внимание отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда „Каланчак“, „Чонгар“, „Чаплинка“. До сих пор там нет документов у людей, до сих пор не решается вопрос о легальном сообщении. Вопрос нелегальных перевозок, вопросы нелегального и полулегального бизнеса у админграницы набирают все большие обороты. Мы не можем констатировать улучшение ситуации. Даже в отдельных местностях, например, перевозки с КПВВ „Каланчак“, ситуация только ухудшилась». Ликвидировать нелегальных перевозчиков можно будет после того, как появятся легальные.

Типичный турист

Украинский сайт «Вести», со ссылками на российские информационные ресурсы, сообщает, что типичным туристом, приезжающим на отдых в Крым, является россиянин среднего возраста (мужчины и женщины 34–44 лет) из города-миллионника. Доли мужчин и женщин среди туристов в Крыму примерно равны. При этом мужчины чаще летают на полуостров зимой, а женщины — летом. «Больше всего путешественников прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга, но также есть туристы из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары. В 2018 году вырос пассажиропоток из Красноярска, Уфы и Челябинска», — сообщает издание. Также сообщается, что «...украинцы все менее активно едут в Крым. Эксперты утверждают, что организованного туризма в Крым на сегодняшний день не существует. Оказывается, туроператоры не имеют права продавать на полуостров путевки. Многие едут в Крым на машинах. Но большого спроса нет. Ко всему прочему, полуостров стал явно не по карману рядовому украинцу».

Азов преткновения

Как и предупреждали эксперты ситуации, Украине стало довольно неуютно в Азовском море, где после ее выходок с незаконным задержанием российского сейнера «Норд» и других инцидентов Россия начала более тщательно следить за действиями украинских судов. И вот уже президент Петр Порошенко поручил МИД Украины подготовить предложения для заседания Совета нацбезопасности и обороны «по обеспечению украинских интересов в акватории Азовского моря и реакции на противоправные действия России в этом регионе». Действия России при этом не выходят за рамки стандартного регламента соображений безопасности, просто уже в полной мере и без сантиментов, которые допускались прежде. Порошенко также сообщил, что поручил подготовить соответствующее заседание Совета нацбезопасности по этому поводу. «Прошу МИД как можно скорее подготовить предложения... действия не должны оставаться и без соответствующей международной реакции», — добавил Порошенко. Впрочем, ранее МИД Украины заявил, что Киев не будет разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю, так как Москва может заявить о территориальном споре с Украиной.