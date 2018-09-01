Куба далеко — Куба близко

Про эмбарго, санкции и не только...

Кубинцы всегда представлялись мне жизнерадостными и улыбчивыми. Но что они такие «громкие», я не предполагала. И это притом что не понаслышке знаю латиноамериканцев, как-никак живу в такой стране. В аэропорту, по прилете, на какой-то миг мне даже захотелось попросить уменьшить громкость звука...

Громкоголосая Гавана

Крошечный кабинет показался в первые минуты райским местечком. Угадайте почему? Конечно. Там был кондиционер. Только через минут пять я непроизвольно съеживаюсь, потом поспешно натягиваю свитер, замерзла. За столом восседала крепкая кубинка бальзаковского возраста, которой холод был нипочем. С необыкновенным энтузиазмом она одновременно и разговаривала по телефону, и диктовала фамилии гостей своим агентам. Это ничуть не помешало ей заняться еще и нашими делами. Наконец нужный звонок, и не один, был сделан. Агенты отправлены. Кати распахивает окно, и поток жары врывается в наш «рай». А Кати просто достает сигарету и закуривает. На Кубе курят. Много. И женщины, и мужчины. На сигаретных пачках — предупреждение о том, что курение уменьшает количество лет. Совсем как у нас, в России, — «Минздрав предупреждает...»

Сродни кубинцам и их столица. Гавана ошеломляет своей яркостью и громкоголосьем. Она богата сюрпризами. Да и где еще прямо перед тобой, под открытым небом, призывно сигналят коллекционные кадиллаки, шевроле и форды? Огромное количество и наших лад. Улицы центра, шумные от чересчур громкого общения, и тихие улочки-«шкатулочки» с неторопливыми прохожими. Изящные особняки в почтенном колониальном стиле и рвущиеся ввысь небоскребы. Ухоженные скверы и стены давно неремонтированных домов с облезлой штукатуркой. Все это — Гавана со своими двумя миллионами жителей, столица непокорной Кубы, которая с 1962 года живет под почти полным эмбарго.

Хочется перемен

Столичные жители динамичны, многословны, прямолинейны и гостеприимны. «Вы говорите по-испански! Русская? Мы изучали русский в школе. Крым? Конечно, знаем», — и мгновенно из закоулков памяти выуживается еще одно русское слово: «Товарищ!» Несмотря на «специальный» период, думаю, многие помнят то лихое для нашей страны время, когда России было не до помощи, отношение к русским особенное, нас любят. А потому нередки откровенные разговоры о будущем. Таксист, совсем молодой парень, работает на хозяина. «Хочется перемен, — говорит он. — Пусть Куба откроет двери. Фидель сделал свое дело, теперь другое время. Нам нужны новые технологии». Знакомо, не правда ли?

Познакомились мы с Нурией, журналисткой с высшим философским образованием, полученным, между прочим, в МГУ им. Ломоносова. Она говорит, что кубинцы ждут от нового президента повышения уровня материального благосостояния, а смена строя им не нужна. На мои вопросы о социальных льготах отвечает: «Каждый кубинец, независимо от возраста, имеет право на субсидированное получение 3 кг риса, фасоли, мяса или мясных продуктов, рафинированного и нерафинированного сахара, соли, масла сливочного и растительного. Можно купить продукты дополнительно, но цена на них не субсидирована и не каждому по карману. Медицина бесплатная. Есть программы помощи беременным, в том числе госпитализация в интернат. Если есть социальные проблемы или осложнения беременности, — вплоть до родов. Действуют программы помощи пенсионерам — от коллективных физических упражнений в группах по утрам и дневных стационаров до полного пансиона и домов престарелых. Средний возраст населения повышается. Население стареет. Рождаемость низкая. Индекс детской смертности детей до года — 4,2 на 1000 родившихся». К сведению, в России он 7,08, а в США 6,17.

Блокада и память

Нурия ведет нас по Гаване, по «своей» Гаване. «Это — знаменитый угол 23 и 12, здесь впервые Че Гевара провозгласил социалистический характер революции. А это — историческое здание детского приюта. Дверцы в нишу, где оставляли подкидышей, закрыты навсегда. Детей на Кубе не бросают», — поясняет она, наблюдая, как мы провожаем взглядами кубинских пионеров.

Что еще можно увидеть в Гаване? Величественное здание Русского посольства! Вблизи от причала круизных лайнеров стоит Русская церковь Казанской Божьей Матери, построенная на средства кубинского народа. В Гаване есть свой Капитолий, точная копия американского, но кубинцы уверяют, что он выше.

Музеи рома и табака. Музеи исторические и революции. Старые морские крепости и легендарные бары. Кстати, в одном из них, как утверждает хозяин, бывал Хемингуэй и даже выпил 12 двойных «дайкири», рекорд не побит до сих пор.

Вечерняя же Гавана соблазнительна до головокружения. На набережной можно до бесконечности смотреть, как ночной карибский бриз лениво перекатывает волны. Или, нырнув в красную «английскую» телефонную будку-вход, внутри бара «Лисица и ворона» окружить себя джазовым импровизом. Любителей ярких праздников ждет знаменитое шоу «Тропикана». Есть даже ресторан в русском стиле, для ностальгирующих по Союзу.

А вот — таксист, Карлос, что вез нас на раритетном шевроле 1951 года: «Я счастлив, что живу здесь. Такси — это семейный бизнес. Машина эта — моего отца. Раньше он работал на ней, теперь — я. Да, нам трудно. Блокада Кубы продолжается. Уезжать? Если кубинец уезжает, он теряет все социальные льготы, в том числе и право на квартиру, подолгу не видит семью. Я не собираюсь уезжать. Будь что будет. Прихожу домой, ужинаю — рис, фасоль, мясо. Конечно, немного рома, — смеется он. — И я счастлив».

Увы, нельзя выразить на бумаге запахи, движения и звуки: тончайший аромат плюмерии с цитрусовым привкусом, мускатный дым гаванских сигар, гордую осанку кубинских девушек, скрип мокрых качелей во дворике Варадеро и соленую бирюзу моря. И ещё две вещи остаются мне на память о Кубе: любой кондиционер после кубинского — это обогреватель, а кофе, даже эспрессо, — совсем некрепкий.

P. S.

В июле 2018 года Национальная ассамблея народной власти Кубы единогласно одобрила конституционную реформу, которая вводит пост президента с ограничением срока пребывания, запрещает дискриминацию по гендерным признакам и, среди прочего, признает частную собственность.