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Koktebel Jazz Party – главное событие августа

Что в Коктебеле было хорошо и плохо на джазовом фестивале

В Коктебеле прошел XVI сезон джаза — сразу на пяти площадках: к основным — Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене Артека в Гурзуфе добавились коктебельские аквапарк и дельфинарий.

Первый день фестиваля

Чтобы добраться до Коктебеля, следует пройти ряд испытаний: дорога, жильё, толпы людей и, самое главное — жара. Начиная с того что из Симферополя в Коктебель накануне Jazz party уехать невозможно. Билеты уже все распроданы, автобусов не хватает. Поэтому берём билет до Феодосии (303 руб.), выходим в селе Насыпном и на попутке — до Коктебеля (150–200 руб.). Или же, что более выгодно, можно дождаться рейсового автобуса за 25 руб., заполненного под завязку.

Жильё. За последнее время Jazz party набрало обороты, и в Коктебель съезжаются люди со всего мира, а это значит, что у местных жителей появляется прекрасная возможность заработать. Цены на жильё разные, от 1200 до 3000 руб. за сутки. Стоит учитывать, что за 1200 рублей вы сможете получить лишь отдельную комнату, с вентилятором, а все удобства, включая душ и кухню, — общие и на улице. Номера в отелях и пансионатах уже забронированы по Booking.com, который всё-таки продолжает работать в Крыму. Местные жители говорят, что такого наплыва людей не было с 1991 года, а цены на жильё на время проведения фестиваля выросли как минимум на треть.

(РИА «Новости») Николай, владелец мини-отеля в Коктебеле:

«В этом году сумасшедший наплыв. Только люди выезжают, сразу номер занимают другие. Постельное белье не успевает сохнуть! Какой там „никакой“! Сезон о-го-го!»

(РИА «Новости») Людмила, хозяйка постоялого двора в Коктебеле:

«У меня есть специальное приложение, оно позволяет определять регион по номеру автомобиля. Так вот, в этом сезоне к нам приехали буквально со всей России, по крайней мере, европейской части точно».

Мест не хватает, потому о жилье стоит заботиться заблаговременно — велики шансы остаться у разбитого корыта или не на шутку потратиться. Когда же вопрос с жильём решён, а тяготы жаркой дороги остались позади, самое время выйти на улицы легендарного Коктебеля.

В дни фестиваля он вмещает в себя огромное количество разнообразных личностей; у каждого свои интересы, но цель одна — джаз. Чтобы пройти к Главной сцене, неизбежно придется миновать нудистский пляж. Это отдельное испытание для многих семей, особенно с детьми. Что для местных — норма, для приезжих — шок, так можно охарактеризовать этот пляж. И последнее препятствие на пути к сцене — полицейские посты. В первый день фестиваля, когда было особенно много представителей власти, депутатов, полиция была спокойна. Но в последующие на детальной проверке была каждая бутылка, в том числе и простая вода (нюхали и по необходимости даже пробовали содержимое), и каждое отделение сумки.

Фестиваль фестивалем, а вот ароматы, которые приходилось вдыхать гостям, были большим минусом. С тех пор как Коктебель собирает у себя джазменов, уже можно было бы как-то решить эту проблему. Зато у гостей была прекрасная возможность собрать коллекцию фотографий ассенизаторских машин, которые стояли через каждые 200–300 метров.

Вечером, в запланированное время, без сбоев и переносов начался jazz-фестиваль. В первую ночь гостей радовали коллективы из Великобритании, США, а также необычный джаз из Индии. Программу начала группа REBIRTH BRASS BAND («Новый Орлеан»), обладатели премии Grammy 2012.

Каплан Говард Лоуренс, участник группы:

«Мы впервые в России. Очень рады быть здесь и благодарны за возможность выступить на этом фестивале. Около пяти месяцев назад с нами связались организаторы Koktebel Jazz Party и пригласили. Приехать было непросто: мы летели из Нового Орлеана до Коктебеля 28 часов. Но здесь все замечательно организовано, прекрасные люди и отличная еда. Вот вчера мы пробовали борщ. Очень вкусно!»

Также порадовал коллектив Incognito из Великобритании, который уже практически прописался в Коктебеле. Группа играет эйсид-джаз с элементами джаза, соула, фанка, диско и хип-хопа.

Жан-Поль «Блуи» Моник, лидер группы:

«Мы приезжаем на Koktebel Jazz Party уже не первый год и можем сказать, что даже по сравнению с самым первым нашим приездом сюда заметны очень положительные изменения. Например, с оборудованием. Саунд-чек прошел просто прекрасно. Ну и, конечно, — музыка, море, атмосфера, люди — все это очень замечательно».

Второй день фестиваля

Коктебель чем-то схож с Лас-Вегасом: ночью — это город огней, в котором царит непрекращающийся праздник, где каждый может найти себе развлечение, а днем — пустынное место, летит лишь перекати-поле. Если ночью оно казалось невероятным и одним из самых прекрасных на земле, то утром, когда солнце осветило каждый угол, стало ясно, что ничего сверхъестественного нет. Огни улиц ушли, а запах канализации и мусор на набережной остался. Единственное, что радовало глаз, — это Карадаг, конечно.

Днем Коктебель напоминает много разных мест. На набережной тут и там полуразрушенные заборы и переполненные мусорные баки, чем-то похоже на Николаевку, а узкие улочки здорово смахивают на Гурзуф и Феодосию. Если выйти за пределы посёлка, чуть подняться в горы, то вот тебе на ладони — другой, более степной Крым. Приятной неожиданностью было увидеть волонтёров, которые, несмотря на жару, провели субботник в Тихой бухте. К ним присоединился родоначальник коктебельского джаза журналист Дмитрий Киселёв.

Ближе к заходу солнца на Главной сцене началась музыка второго дня фестиваля. В частности, этно-фьюжн-группа из Китая Sedar Band, российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков, артисты из США Ванесса Рубин и Дон Брейден и ансамбль New York Latin Jazz All Stars.

(РИА «Новости») Яков Окунь, джазмен:

«Для меня фестиваль — это прежде всего фестиваль моих друзей, арт-директоров Михаила Иконникова и Сергея Головни, который еще и выдающийся саксофонист. И, конечно, Дмитрия Константиновича Киселева, главного организатора. К тому же в Крым меня в детстве привозили родители. Я плохо помню эти поездки, но важно то, что это было всей семьей. И я сейчас чувствую себя здесь, как дома».

Дон Брейден, артист из США:

«В Коктебеле все прекрасно! Небольшая проблема — это дорожное движение, но мы из Нью-Йорка, нам к такому не привыкать. Я рад быть здесь и надеюсь приехать сюда снова».

Ванесса Рубин, артистка из США:

«Мы приехали вечером, было уже темно и ничего не видно. Сегодня же, когда взошло солнце, я была приятно удивлена увиденным. И сразу как освободимся, пойдем купаться в море, ведь это просто замечательное место».

Третий день фестиваля

Для множества тех беспечных, кто отложил планирование своего отъезда из Коктебеля на потом, когда наступил третий и последний день фестиваля, выяснилось, что билеты до Симферополя уже распроданы, и значит, вновь придется ехать с пересадками. Перспектива не радует, но выбор небольшой. И лучше, конечно, уезжать днём, иначе вечерний выезд грозит невероятными пробками без возможности выйти и подышать свежим воздухом, пока транспорт стоит.

Тех, кто всё-таки решил остаться на заключительный вечер, ждал приятный сюрприз: на сцене выступал Эдди Хендерсон, ученик Луи Армстронга, следующий классической традиции. Также выступали биг-бенд под управлением Сергея Головни, джазовая певица Дебора Браун и армянский пианист Ваган Айрапетян.

(РИА «Новости») Дебора Браун, джазовая вокалистка:

«Это удивительно: в России, где-то в небольшом городке, можно услышать молодого парня, который играет на саксофоне не хуже Чарли Паркера или Майлза Дэвиса. И здесь было так всегда — джазовые музыканты неизменно показывали высокий класс».

Сергей Головня, арт-директор международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz:

«С нами выступит выдающаяся певица Дебора Браун, для нас огромная честь, что она будет с нами петь. Она прислала нам аранжировки, они настолько идеально сделаны, что музыканты любого уровня смогут сыграть и они будут звучать. А в завершающей композиции примет участие легендарный трубач Хендерсон. Это человек, который был лично знаком с Луи Армстронгом, он дал ему первый урок игры на трубе. Несмотря на возраст, он в очень хорошей форме, он занимается. Нам, молодым, лень заниматься, а ему нет, он понимает свое призвание».

Итоги по затратам

Дорога туда и обратно примерно 700 руб., проживание в сутки — 1200–3000 руб., плюс затраты на продукты. И, конечно, билеты — то, без чего вас не пропустят на главное событие августа. Цены на билеты были следующие: вход — 500 руб, если же желаете в партер и сидеть — 1000 рублей.

Нина АРХИПОВА
Фото: В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 494 от 31 августа 2018 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:33

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