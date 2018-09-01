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Спорт

Внимание на Россию

Некоторые итоги чемпионата ФНЛ

Мундиаль-2018, блестяще проведенный нынешним летом на футбольных полях нашей страны, в определённой степени отвлёк внимание от событий на всероссийской футбольной арене. А ведь уже через день после финального поединка в московских «Лужниках» стартовал чемпионат ФНЛ — 2018/2019, который ещё совсем недавно Российский футбольный союз собирался пополнить командами из Симферополя и Севастополя.

В девятый раз

Сезон Федеральной национальной лиги 2017/2018 года на внутреннем футбольном фронте многое из привычного, как говорится, поставил с ног на голову. Хотя в первом дивизионе вроде бы всё прошло, как тому и было положено. «Оренбург» и самарские «Крылья Советов», после годичной переэкзаменовки, вновь возвратились в главный дивизион страны, где они заменили в сезоне 2018/2019 года обладателя кубка России клуб «Тосно» из Ленинградской области и «СКА-Хабаровск», а махачкалинский «Анжи» уступил в переходных матчах красноярскому «Енисею», впервые попавшему в число «премьеров». Ну а на вылет из лиги «наиграли» санкт-петербургский «Зенит-2», волгоградский «Ротор», владивостокский «Луч-Энергия», «Тюмень» и воронежский «Факел». Причём, обратите внимание, «Ротор» и «Факел» в свое время входили в число авторитетных клубов как России, так и Советского Союза. Казалось, картина ясна, три клуба пошли на повышение, а пятёрка... на выход! И тут началось...

Новый владелец Кубка России «Тосно», перед которым открывалась дорога в розыгрыш Лиги Европы УЕФА, по своему финансовому положению оказался не только не готовым к выступлению на международной арене, но и в первом дивизионе России, и... почил в бозе. Вслед за ним о своём банкротстве заявили зацепившийся за Премьер-лигу пермский «Амкар» и ещё один известный и старейший российский клуб — «Кубань» из Краснодара. Оба они были расформированы и, образно говоря, стёрты с карты профессионального футбола страны. По собственному желанию отказался выступать в ФНЛ и астраханский «Волгарь», так как руководство области отказалось содержать зарубежных легионеров, но согласилось протянуть руку помощи команде, если в её составе во второй лиге будут играть воспитанники местного футбола. А ведь кубанцы и астраханцы закончили чемпионат на девятом и десятом местах.

Но ещё большая неожиданность подстерегала занявший шестое место один из старейших в СССР — санкт-петербургский клуб «Динамо», который утерял свою популярность в городе на Неве. И он сменил прописку на Сочи, стал ФК «Сочи», получив в распоряжение два отличных стадиона в городе-курорте. А тут ещё махачкалинский «Анжи», проведав о банкротстве «Амкара», через своих влиятельных земляков в Москве уговорил руководителей РФС оставить их в Премьер-лиге, при этом умолчав о том, что клуб имеет миллионные долги не только перед теми, кто отстаивает спортивную честь Дагестана на футбольном поле, но и перед теми, кто за его пределами помогал команде. Увы, этот нечестный поступок до сего дня вызывает головную боль не только в республике на Каспии, но и в Москве, у тех, кто пошёл навстречу просьбам «Анжи».

Тем временем, хотя и был уже в разгаре мундиаль-2018, срочно нужно было спасать стартующий чемпионат ФНЛ. В нём на законных основаниях появились «СКА-Хабаровск» и ФК «Сочи», а также три победителя зональных турниров второй лиги: московское «Чертаново» (зона «Запад»), саранская «Мордовия» (зона «Урал — Поволжье»), ФК «Армавир» (зона «Юг»). А когда «Анжи» возвратили в Премьер-лигу, вдруг в первом дивизионе появился ФК «Краснодар-2», занявший четвёртое место в зоне «Юг», там, где несколько лет назад не без успеха выступала симферопольская «ТСК-Таврия». Но, увы, тогда РФС испугался угроз со стороны Федерации футбола Украины и УЕФА и положил конец этому сотрудничеству до сего времени.

Но вернёмся к ФНЛ. Было принято уникальное решение: впервые в истории лиги все её пять неудачников минувшего первенства получают прописку на сезон 2018/2019 года. «Зенит-2» остался вместо не подавшего заявку на участие в первенстве победителя зоны «Восток», «Ротор» — победителя зоны «Центр», созданного на деньги московских армян столичного «Арарата», который сейчас играет в чемпионате Армении, «Луч» (так теперь называется «Луч-Энергия») — астраханского «Волгаря», «Тюмень» — «Тосно» и «Факел» — краснодарского клуба «Кубань».

Вот так в турнире вновь оказалось двадцать команд, среди которых и наши прежние знакомые: курский «Авангард», калининградская «Балтика» (получившая после ЧМ-2018 шикарный стадион на 35 016 зрителей), «Нижний Новгород» (45 253), новосибирская «Сибирь», московский «Спартак-2», «Тамбов», томская «Томь», подмосковные «Химки», ярославский «Шинник». Новыми аренами обзавелись и «Мордовия» (44 149), «Ротор» (45 568), «Сочи» (44 287).

Прошло восемь туров

Конечно же, пять новых арен европейского уровня сказались на престиже ФНЛ, как и тот факт, что шесть клубов возглавляют весьма авторитетные тренеры, имеющие опыт работы в зарубежных чемпионатах и в ведущих клубах России, в свое время входившие в число известных футболистов страны.

Пока же команды сыграли восемь туров из 38 запланированных, и ещё трудно делать далекие прогнозы. Но об одной сенсации стоит сказать. Турнирную таблицу возглавил севший в последний вагон поезда, отправлявшегося в ФНЛ сезона 2018/2019 года, наш старый знакомый — «Краснодар-2», укомплектованный в основном воспитанниками своей футбольной академии. Футболисты из этой команды уже смогли набрать 18 из 24 возможных очков. За ними расположились в турнирной таблице «Спартак-2», «Томь», «Тамбов» — 17, «Нижний Новгород» — 15, «Сочи» — 14, «Авангард» — 13, «Химки», «Чертаново» — по 12, «Шинник», «СКА-Хабаровск» — по 11, «Факел», «Мордовия», «Луч», «Тюмень», «Балтика», «Сибирь» — по 9, «Ротор» — 6, «Армавир» — 1, «Зенит» — 0 очков.

Во втором эшелоне

И опять приходится говорить о том, что постепенно уменьшается количество участников второй лиги. В первенстве 2018/2019 года заявились 59 команд, распределённых на пять зон по территориальному принципу: «Запад» (13), «Центр» (14), «Юг» (15), «Урал — Поволжье» (11), «Восток» (6 клубов). Организаторы первенства хотели ещё создать зону «Дальний Восток», но в ней были согласны выступать только три клуба: «Смена» из Комсомольска-на-Амуре, «СКА-Хабаровск-2», «Сахалин». Разумеется, им предложили играть в зоне «Восток», где состязания проводятся в четыре круга. «Сахалин», а эта команда живёт и играет в Томске, и «армейцы» согласились, а вот руководители «Смены» заявили, что они хотят выступать только на глазах своих зрителей. А если нет, то они вообще не будут участвовать в чемпионате. На том и решили.

В зонах команды уже сыграли по четыре-пять туров. Вот кто лидирует в турнирах. В «Западе» — ивановский «Текстильщик» (15 очков в 5 играх), в «Центре» — московское «Торпедо» (12 очков в 4 играх), в «Юге» — песчанокопская «Чайка» (10 очков в 4 матчах), в «Урал — Поволжье» — КАМАЗ из Набережных Челнов (13 очков в 5 играх), в «Востоке» — омский «Иртыш» (8 очков в 4 матчах).

Гарик ОРЛОВ
Фото echo76.ru, sportsdaily.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 494 от 31 августа 2018 года

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Просмотров: 93 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:40

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