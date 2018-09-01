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Спорт

Байдарочники, где вы?

Было бы желание у чиновников от спорта, а в энтузиастах недостатка не будет

Недавно с рабочим визитом в Крыму побывал министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, который интересовался развитием ряда олимпийских видов спорта в нашем южном регионе. Ведь в стране уже ждут вклада не только в олимпийскую сборную России 2020 года, но и на перспективу. Прежде всего в велоспорте на треке и шоссе, в парусном спорте, в лёгкой атлетике, в пулевой стрельбе.

Пора выходить из тени

Шёл разговор и о том, что Крым может готовить перспективных мастеров и по другим видам спорта. Причём руководитель российского спорта был явно удивлён, что на полуострове, образно говоря, в тени находятся плавание, фехтование, тяжёлая атлетика, спортивная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ (а вернее, они просто отсутствуют), и пришла пора нашему Министерству спорта и на их развитие обращать внимание. Тем более что за минувшие два года после Игр ХХХI Олимпиады в Рио-де-Жанейро по всей стране бурно стали развиваться и плавание, и фехтование, и гимнастика. А в дни визита Колобкова в Крым вновь заявили о своей силе наши гребцы на байдарках и каноэ на чемпионате мира в португальском городе Монтемор-о-Велью, где они соревновались на гребном канале реки Мондегу. Кстати, у нас в Крыму, в Заозерном, в районе озера Мойнакское, функционирует центр спорта «Эволюция», где может развиваться гребной спорт — как академический, так и на байдарках и каноэ. Как говорится, было бы желание у наших чиновников от спорта, а в энтузиастах этих олимпийских видов спорта недостатка не будет.

А ведь все ещё не забыли, как перед стартами на бразильской земле Запад нанес удар по российской лёгкой и тяжёлой атлетике, постарался «утопить» нашу гребную эскадру, голословно заявив, что ряд чемпионов — байдарочников и каноистов — регулярно принимали допинг. Поэтому, мол, специальная комиссия МОК отказала им в участии в Олимпийских играх. Однако затем ряд мастеров они вроде бы «простили» и в последний момент допустили к стартам, но не лучших из них, тех, кто мог бы претендовать на медали. В итоге одна из сильнейших в мире эскадра в общекомандном зачёте заняла лишь 19-е место. Это позволила сделать единственная бронзовая медаль, которую завоевал из шестнадцати комплектов наград, отводимых в Рио на долю гребцов, байдарочник Роман Аношкин. Такого разгрома наши гребцы не испытывали со времени первого своего олимпийского старта в Хельсинки-1952.

В том, что это была спланированная провокация, спортивный мир убедился уже на следующий год в чешской Рачице, где проходил 45-й чемпионат мира — 2017, к которому были допущены уже все российские гребцы, в том числе и «штрафная» девятка мастеров, каждый из которых мог претендовать на олимпийскую награду. В общекомандном зачёте вновь впереди были немцы и венгры. Ну а сборная России, в первую очередь благодаря каноистам, заняла третье место, выступая во всех 30 дисциплинах среди мужчин и женщин (2 золотые + 2 серебряные + 1 бронзовая медали).

Двукратным чемпионом мира вернулся домой прославленный каноист Иван Штыль, отличившийся в «двойке» на дистанциях 200 и 500 м: на спринтерской дистанции в паре с Александром Коваленко, а на средней — с Виктором Мелантьевым. Две награды, правда, серебряные, были в активе и у Олеси Ромасенко. На каноэ-одиночке она была второй на дистанции 200 м, а в паре с Ириной Андреевой — на 500 м. И, наконец, бронза тоже досталась экипажу каноистов — Мелантьеву и Владиславу Чеботарю на длинной дистанции в 1000 м. И тут невольно возникает вопрос: байдарочники, где вы? Ведь на чемпионатах мира, в отличие от Олимпийских игр, они разыгрывают 17 комплектов медалей, в то время как на долю каноистов приходится лишь 13.

Мастерство не прогуляешь

В Португалии завершился 46-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ — 2018, явившийся очередной репетицией перед Олимпийскими играми в Токио-2020. Он вновь подтвердил, как гласит ставшая народной спортивная поговорка, что мастерство не прогуляешь и не пропьёшь! Первое место в общекомандном зачёте вновь заняла сборная Германии (7 золотых + 4 серебряные + 2 бронзовые = 13 медалей). За немцами расположились сборные Венгрии (6+1+2=9), России (3+3+5-11), Беларуси (3+2+3=8), Канады (3+0+1=4), Бразилии (2+0+1=3), Португалии (2+0+0=2). По одному чемпиону мира — 2018 имеют Новая Зеландия, Испания, Чехия, Великобритания.

И опять российская эскадра блистала за счёт каноистов. Вновь «красавчиком» зарекомендовал себя легендарный Ваня Штыль. Это он привёл нашу «четвёрку» каноистов к чемпионскому титулу, в экипаже которой вместе с ним на дистанции 500 м гребли Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов. Затем, пересев в «одиночку», он стал вторым, вслед за белорусом Артёмом Козырем, «серебряным» на дистанции 200 м, а в «двойке», где тоже первенствовали белорусы Глеб Солодуха и Денис Махлай, он вместе с Александром Коваленко стал «бронзовым». Вторую золотую медаль принесла команде на дистанции 500 м «одиночница» Ксения Курач. Она же в гонке «двоек» на 200 м вместе с Олесей Никифоровой получила бронзу, тоже уступив титул чемпионов мира белорусским девушкам Алёне Ноздрёвой и Камиле Бобр. Очередным серебром обогатилась и Олеся Ромасенко, уступившая в спринте на 200 м блистательной канадке Лоренс Венсан-Лапуант, которая стала ещё чемпионкой мира в «марафоне» на 5000 м и вместе с младшей сестрой Кэти — в «двойке» на 500 м.

А наши мужчины в гонках у каноистов отличились ещё в «марафоне» на 5000 м — Кирилл Шамшурин, на «двойке» на 500 м — Мелантьев и Владислав Чеботарь, на 1000 м — Шамшурин и Илья Первухин, заработав бронзовые награды. Остаётся сказать, что у каноистов двукратными чемпионами мира стали бразилец Исакияс Кейрос («одиночка» и «двойка» на 500 м) и немец Себастьян Брендель («одиночка» на 1000 и 5000 м), а его земляки Юль Ольце и Петер Кречмер стали лучшими в гонках «двоек» на 1000 м.

Приятно отметить, что наконец-то чемпионы мира нарисовались у наших байдарочников. Ими стали среди «двоек» на дистанции 500 м Артём Кузахметов и Владислав Блинцов. А ещё одну награду за третье место получил в «спринте» Евгений Луканцов. Багаж не очень большой. Но заметно движение вверх, с мёртвой точки. Причём следует отметить, что только считанные секунды на этот раз отделяли наших парней и девчат от бронзы в четырёх дисциплинах у байдарочников. Четвёртыми пересекали финишный створ Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко (200 м), Владислав Литовка, Олег Синявин, Максим Спесивцев, Олег Жестков (1000 м), Анастасия Панченко (1000 м), Кира Степанова, Светлана Черниговская (1000 м). В основном эти парни и девушки молоды и, вне всяких сомнений, у них впереди заманчивые олимпийские перспективы.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото paddlesports.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 494 от 31 августа 2018 года

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Просмотров: 65 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:42

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