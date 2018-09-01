Восхождение на Поликуровский холм

3 сентября 1852 года родился Григорий Мачтет, человек, для которого не существовало полутонов

Наверняка, многим из тех, кому сегодня за сорок, в детстве, во время показательной демонстрации собственной предельной обреченности, вызванной тяготами школьного образования, доводилось слышать от матерей ироничный комментарий: «Замучен тяжелой неволей...». Фразу эту не выкинуть из жизни нескольких поколений русских людей, как не выкинуть и из одноименной песни. Автором слов народного гимна некогда стал Григорий Мачтет.

Заслуживший покой

Не заслужил света, но заслужил покой. Так определяет посмертное место Мастера Михаил Булгаков в своем уже успевшем стать и хрестоматийным, и культовым романе. Те же слова можно сказать и о Мастере Григории Мачтете, чья мятущаяся душа не желала принимать реалий этого мира, чей независимый ум не хотел формироваться на основании опыта ушедших поколений, чьи мечты были о созидании, а привели лишь к саморазрушению.

Он мечтал сделать мир лучше. Недостижимая цель. На пути к ней он устал. К 48 годам внутри все выгорело. И он решил остановиться, ненадолго. В кои-то веки не бороться, а созерцать. В начале августа 1901 года Григорий Александрович приехал в Ялту к своей сестре М. А. Вощининой, поселился в доме No12 на Мееровской улице (ныне ул. Володарского, 10). А менее чем через две недели умер, неожиданно, скоропостижно...

Хоронили его на старом Аутском кладбище обществом не многочисленным, но значимым. В последний путь мятежника без родины и национальности, не патриота, но и не космополита пришли проводить Антон Павлович Чехов с сестрой Марьей Павловной и женой Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, народоволец, писатель и врач Сергей Яковлевич Елпатьевский и еще кое-кто из тогдашнего литературного бомонда, обретавшегося на юге империи. Но и это был не конец. 12 апреля 1973 года останки Г. А. Мачтета перезахоронили на Мемориальном кладбище Ялты, на Поликуровском холме. Наверное, к этой высоте Мачтет и стремился всю жизнь, неся свой неподъемный крест, словно поднимался на Голгофу. Текст на черной надгробной плите из лабрадорита почти стерло время, но люди еще помнят...

Повсюду иностранец

Что за фамилия такая Мачтет? А фамилия была как фамилия. Это все трудности перевода или, если хотите, неверная транскрипция. Или кто-то из Мачтетовых предков говорил невнятно, или его окружающие слушали без должного внимания. В общем, так получилось. Изначально родовое имя звучало вполне нормально. Пусть и не для славян. Ряд исследователей пишут, что основатель рода Манстэдов был англичанином, жил в конце XVII ст. — начале XVIII ст., каким-то хитрым способом завербовался в армию короля Швеции Карла XII и в Полтавском сражении (8 июля 1709 года) служил артиллеристом. Странная информация, если вдуматься. И путаная. Но за давностью лет остается принять ее на веру, как и то, что тот самый Манстэд в Полтавской битве был ранен и осел на ПМЖ по месту ранения.

Григорий Мачтет родился 3 сентября 1852 года в Луцке (ныне центр Волынской области Украины) в семье, ставшей к тому времени весьма интеллигентной и респектабельной. Сам же Гриша интеллигентскими качествами не обладал, слыл трудным ребенком, а затем трудным подростком. В тринадцатилетнем возрасте его исключили из 4-го класса Немировской гимназии за сочувствие участникам польского восстания 1863 года, в пятнадцатилетнем с волчьим билетом изгнали из Каменец-Подольской гимназии за политическую неблагонадёжность.

Правда слезы матери и воспитательные речи отца в конце концов возымели определенное действие. Гриша, в первый и последний раз в жизни, согласился на компромисс — в 1870 году он испросил разрешения сдать экзамен на звание учителя истории и географии уездных училищ и два года преподавал в школах Могилёва и Каменца-Подольского.

Два года «правильной» жизни — это всё, на что его хватило.

В 1872 году Григорий Мачтет отправляется за океан, то ли, так сказать, по обмену опытом, то ли, чтобы охватить своей мироулучшательной деятельностью всю планету. В США он делает то, чего в России всегда чурался, — работает руками. Да, отправившись открывать Америку земледельческих коммун, Григорий устраивается обычным чернорабочим. А, натерпевшись от западных капиталистов-угнетателей, возвращается домой, чтобы принять участие в революционной борьбе.

Вольному воля

«Замучен тяжелой неволей, / Ты славною смертью почил... / В борьбе за народное дело / Ты голову честно сложил... / Но знаем, как знал ты, родимый, / Что скоро из наших костей / Подымется мститель суровый, / И будет он нас посильней!..»

«Замучен тяжелой неволей» — один из двух знаменитых траурных маршей русского революционного движения (второй марш — «Вы жертвою пали в борьбе роковой»). Он появился в эпоху «Земли и воли» и «Народной воли».

Свое стихотворение «Последнее прости», положенное на народную музыку, Григорий Мачтет посвятил памяти студента П. Ф. Чернышева (1853–1876), которого арестовали в августе 1874 г. (период «хождения в народ») по делу о пропагандистском кружке в Петербурге и пропаганде среди крестьян Самарской губернии; он умер от туберкулеза в заключении в Петербурге 27 марта 1876 г.

Год спустя песню «Замучен тяжелой неволей» пели на похоронах еще одного молодого революционера, студента Подлевского. А потом ее исполняли в ссылках; она была одной из любимых песен Александра Ульянова и Владимира Ульянова-Ленина, в качестве траурного марша она звучала на похоронах Ильича, и, по легенде, в 1942-м ее пели перед расстрелом подпольщики-молодогвардейцы в Краснодоне. Свою популярность песня «Замучен тяжелой неволей» сохраняла на протяжении нескольких десятилетий, вплоть до последней трети ХХ столетия.

Не песней единой

Мачтет прожил недолгую жизнь. Однако прославился он не только гимном свободе. Да, он был революционером, его арестовывали и ссылали. Но, помимо этого, он был писателем. На литературное поприще вступил с очерками американской жизни в «Неделе» и путевыми наблюдениями над Германией в «Отечественных записках». Очерки эти впоследствии составили книжку «По белу свету», изданную в 1889 году. Отдельно вышли сборники: «Повести и рассказы», «Силуэты», «Живые картины», «Новые рассказы», «На досуге», а также повести: «Жид», «Белая Панна», «Хроника одного дня».

Свое понимание писательского кредо Мачтет выразил кратко, но достаточно емко: «беллетрист должен давать не портреты, которых у нас уж целая галерея, а будить настроение». Этому принципу он никогда не изменял.

Сегодня эстеты-литературоведы вменяют в вину Мачтету «крайний пафос» и «постановку положений совершенно схематично: злодей — так злодей, с головы до ног, хороший человек — так ангел». И говорят, что по этим причинам его творчество импонирует лишь детям и иностранцам.