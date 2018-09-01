Равенство умов

В сфере образования россиянки в наименьшей степени ощущают нарушение своих прав

Радоваться рано

Образование прежде всего. Так или почти так можно обозначить основной лейтмотив многих международных документов, посвященных проблемам гендерного развития. Почему образованию уделяется повышенное внимание? Да просто потому, что достижение в этой сфере рассматривают, как основную предпосылку для установления равных прав и возможностей представителей разных полов.

Так ли это. В общем и целом так. Но в России, отмечают ученые, как обычно, вырисовываются определенные нюансы, когда теорию начинают воплощать на практике. В 1994 году уровень образования среди взрослого населения страны (старше 15 лет) действительно был не в пользу женщин. Теперь он вполне на высоте — за четверть столетия россиянки не только догнали, но и обогнали соотечественников. Однако уровень образования остался просто уровнем образования. Никакой предпосылкой и первопричиной чего бы то ни было он не стал. Социологи по-прежнему отмечают фактическое неравенство мужчин и женщин на рынке труда, в семье, в доступе к таким ресурсам, как собственность и кредиты и т. д.

Истоки успешности

Так откуда в современном социуме берутся условия, благоприятствующие успешности мужчин? Ответить на этот вопрос можно весьма кратко: «Из головы». Как так? Очень просто. Слишком долго создавались общественный стереотипы, чтобы рухнуть в одночасье.

Итак, всё началось задолго до I века нашей эры...

Весьма авторитетный по сей день мудрец по имени Конфуций (551–479 гг. до н. э.) в книге «Беседы и суждения» довольно скептически выразился по поводу ума противоположного пола, мол, «у обыкновенной женщины ума столько, сколько у курицы, а у необыкновенной — сколько у двух». Ему вторили вплоть до начала до XX века. Гармонию нарушил некий X. Эллис (H. Ellis, 1904), осмелившийся обнародовать данные о том, что разброс уровня интеллекта больше у мужчин, чем у женщин. Это значит, что женщины в своей массе имеют средний уровень интеллекта, в то время как у мужчин средний интеллект встречается реже, чем у женщин, но зато среди них больше одаренных и умственно отсталых. Знание, оказавшиеся неприятным для представителей обоих полов.

Всем сестрам по серьгам

Увы, людские страсти довольно часто вмешиваются в научные исследования. Такова человеческая природа. И с этим ничего не поделать. Феминистически настроенные дамы склонны обвинять ученых-мужчин в склонности интерпретировать результаты лабораторных изысканий и социологических опросов, в соответствии с собственными подсознательными сексистскими предубеждениями. А мужчины-психологи выказывают нетерпимость к любого рода попыткам сведения причин различий в уровне развития познавательных и прочих способностей мужчин и женщин к социальным детерминантам (пресловутому социальному доминированию мужчины во всех сферах жизни).

Тем не менее, факты остаются фактами. Опытным путем подтверждено, что различия в способностях мужчин и женщин связаны не с общим уровнем интеллекта, а с развитием так называемых парциальных умственных способностей (факторов 2-го уровня).

Так, женщины лучше выполняют тесты на быстроту восприятия знаковой информации и изображений, лучше запоминают локализацию предметов в пространстве, их взаиморасположение, превосходят мужчин в тестах на быстроту перечисления объектов одной категории, у женщин лучше развита тонкая моторика, они быстрее мужчин производят арифметические операции.

Однако всё вышеперечисленное не повод для фанфар. У мужчин есть свои сильные стороны.

Мужчины значительно лучше, чем женщины выполняют пространственные тесты, у них значительно выше точность прицеливания. Мужчины лучше выполняют задания на различение, на поиск простых фигур, которые «спрятаны» в сложных. Мужчины значительно превосходят женщин в тестах оценки математических способностей.

Уровень уравниловки

В этом месте сам собой напрашивается целый ряд вопросов. Во-первых, почему в содержании образования не учитывается половая принадлежность детей? Во-вторых, не делается ли это намеренно теми самыми феминизированными кадрами из сферы образования, чтобы хоть как-то сдержать умственный потенциал мужчин и тем самым позволить женщинам поддержать задекларированное гендерное равенство?

На второй вопрос ответим сразу: слухи о мировом заговоре феминисток сильно преувеличены.

Другое дело вопрос номер один. Здесь, бесспорно, можно говорить о разном, зачастую предвзятом, подходе педагогов к мальчикам и девочкам на интуитивном уровне, что иногда приводит к неадекватному отношению то к одним, то к другим.

Есть разные мнения о сходстве и различии в подходах к воспитанию и обучению мальчиков и девочек, основанные на особенностях физического развития. К примеру, доктор психологических наук Е.П. Ильин отмечает, что на осознанном уровне, несмотря на понимание различий между мужчинами и женщинами в способностях, интересах и склонностях, особенностях поведения, педагогика до сих пор остается бесполой. И это плохо. Равенство полов возможно лишь в условиях здоровой конкуренции, когда и тем и другим, вне зависимости от половой принадлежности, гарантировано способствование в развитии всех явных и скрытых талантов, без какой-либо уравниловки.